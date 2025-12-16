Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Kupyansk kentinin Rus ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi. 16.12.2025
Rus basınının Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu Sözcüsü Leonid Şarov'un açıklamasına dayanarak verdiği haberlere göre, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kupyansk kenti Rus ordusunun kontrolünde bulunuyor.Haberlere göre Şarov, "Zapad (Batı) Askeri Grubu'na bağlı 6. Genel Kara Kuvvetleri 68. Motorize Tümeni 121. Motorize Alayı'nın ileri komuta merkezindeyim. Zapad Askeri Grubu'nun birlikleri özel askeri harekat bölgesinde muharebe görevlerini sürdürüyor. Kupyansk şehri, 6. Genel Kara Kuvvetleri'nin kontrolü altında" dedi.Düşman güçlerin, her gün küçük gruplar halinde kent mezarlığından yerleşim birimine sızmaya çalıştığını anlatan Şarov, Ukrayna ordusunun bu girişimler sırasında insan gücü ve teçhizat açısından önemli kayıplar verdiğini vurguladı.Zapad askeri grubunun Tişenkovka, Moskovka ve Sobolevka yerleşimlerine yönelik düşman saldırılarını emin bir şekilde püskürterek, buraları kontrol altında tuttuğu bilgisini de paylaşan Şarov, düşmanın topçu ateşi ve SİHA'larla hedef alındığının ve Kupyansk'a doğru bir atılım yapmasının engellendiğinin altını çizdi.Dağılmış vaziyetteki Ukraynalı grupların Kupyansk'ın Yubileynıy mahallesindeki iki binada sıkışıp kaldığını kaydeden Şarov, bu grupların yakın zamanda imha edileceği mesajını verdi.Bu arada Şarov, Kolombiyalı paralı askerlerden oluşan bir grubun Kupyansk yakınlarındaki çatışmalar sırasında etkisiz hale getirildiğini de belirtti.
16.12.2025
Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Kupyansk kentinin Rus ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.
Rus basınının Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu Sözcüsü Leonid Şarov'un açıklamasına dayanarak verdiği haberlere göre, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kupyansk kenti Rus ordusunun kontrolünde bulunuyor.

Haberlere göre Şarov, "Zapad (Batı) Askeri Grubu'na bağlı 6. Genel Kara Kuvvetleri 68. Motorize Tümeni 121. Motorize Alayı'nın ileri komuta merkezindeyim. Zapad Askeri Grubu'nun birlikleri özel askeri harekat bölgesinde muharebe görevlerini sürdürüyor. Kupyansk şehri, 6. Genel Kara Kuvvetleri'nin kontrolü altında" dedi.

Düşman güçlerin, her gün küçük gruplar halinde kent mezarlığından yerleşim birimine sızmaya çalıştığını anlatan Şarov, Ukrayna ordusunun bu girişimler sırasında insan gücü ve teçhizat açısından önemli kayıplar verdiğini vurguladı.

Zapad askeri grubunun Tişenkovka, Moskovka ve Sobolevka yerleşimlerine yönelik düşman saldırılarını emin bir şekilde püskürterek, buraları kontrol altında tuttuğu bilgisini de paylaşan Şarov, düşmanın topçu ateşi ve SİHA'larla hedef alındığının ve Kupyansk'a doğru bir atılım yapmasının engellendiğinin altını çizdi.

Dağılmış vaziyetteki Ukraynalı grupların Kupyansk'ın Yubileynıy mahallesindeki iki binada sıkışıp kaldığını kaydeden Şarov, bu grupların yakın zamanda imha edileceği mesajını verdi.

Bu arada Şarov, Kolombiyalı paralı askerlerden oluşan bir grubun Kupyansk yakınlarındaki çatışmalar sırasında etkisiz hale getirildiğini de belirtti.
