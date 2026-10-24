https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rusya-disisleri-bm-dunya-gida-programi-araciligiyla-kubaya-destegimiz-surecek-1109815696.html
Rusya Dışişleri: BM Dünya Gıda Programı aracılığıyla Küba’ya desteğimiz sürecek
Rusya Dışişleri: BM Dünya Gıda Programı aracılığıyla Küba’ya desteğimiz sürecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov, hazirandan bu yana Küba’ya 750 tonu aşkın ayçiçek yağı ulaştırıldığını belirterek BM Dünya Gıda Programı... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T00:47+0300
2026-10-24T00:47+0300
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bm dünya gıda programı (wfp)
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Küba’ya yönelik insani yardımlara ilişkin bilgi verdi.Alimov, “Hazirandan bu yana adaya iki parti halinde toplam 750 tonun biraz üzerinde ayçiçek yağı ulaştırıldı. BM Dünya Gıda Programı aracılığıyla Havana’ya desteğimizi mutlaka sürdüreceğiz” dedi.WFP aracılığıyla Küba’ya yapılan yardım sevkiyatlarında gecikmeler yaşandığını belirten Alimov, buna rağmen Rusya’nın dost Küba halkına karşı insani sorumluluğunu yerine getirdiğini vurguladı.Rusya’nın Havana Büyükelçiliği de daha önce Küba’ya üç ambulans ve bir Lada Iskra otomobil teslim edildiğini duyurmuştu. Araçların Havana, Matanzas ve Santiago de Cuba’daki sağlık kuruluşlarının kullanımına tahsis edildiği belirtilmişti.Teslim töreni, başkent Havana’daki Ramon Gonzalez Coro Doğum Hastanesi’nde düzenlendi. Küba tarafı, ambulansların yenidoğanlara ve annelerine yönelik ulusal sağlık hizmetleri programı kapsamında kullanılacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abdden-kubaya-yonelik-yaptirimlari-genisletme-karari-1109144998.html
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rusya, küba, havana, bm dünya gıda programı (wfp), rusya dışişleri bakanlığı, insani yardım
rusya, küba, havana, bm dünya gıda programı (wfp), rusya dışişleri bakanlığı, insani yardım
Rusya Dışişleri: BM Dünya Gıda Programı aracılığıyla Küba’ya desteğimiz sürecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov, hazirandan bu yana Küba’ya 750 tonu aşkın ayçiçek yağı ulaştırıldığını belirterek BM Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla Havana’ya desteğin süreceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Küba’ya yönelik insani yardımlara ilişkin bilgi verdi.
Alimov, “Hazirandan bu yana adaya iki parti halinde toplam 750 tonun biraz üzerinde ayçiçek yağı ulaştırıldı. BM Dünya Gıda Programı aracılığıyla Havana’ya desteğimizi mutlaka sürdüreceğiz” dedi.
WFP aracılığıyla Küba’ya yapılan yardım sevkiyatlarında gecikmeler yaşandığını belirten Alimov, buna rağmen Rusya’nın dost Küba halkına karşı insani sorumluluğunu yerine getirdiğini vurguladı.
Rusya’nın Havana Büyükelçiliği de daha önce Küba’ya üç ambulans ve bir Lada Iskra otomobil teslim edildiğini duyurmuştu. Araçların Havana, Matanzas ve Santiago de Cuba’daki sağlık kuruluşlarının kullanımına tahsis edildiği belirtilmişti.
Teslim töreni, başkent Havana’daki Ramon Gonzalez Coro Doğum Hastanesi’nde düzenlendi. Küba tarafı, ambulansların yenidoğanlara ve annelerine yönelik ulusal sağlık hizmetleri programı kapsamında kullanılacağını bildirdi.