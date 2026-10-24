https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rusya-disisleri-bm-dunya-gida-programi-araciligiyla-kubaya-destegimiz-surecek-1109815696.html

Rusya Dışişleri: BM Dünya Gıda Programı aracılığıyla Küba’ya desteğimiz sürecek

Rusya Dışişleri: BM Dünya Gıda Programı aracılığıyla Küba’ya desteğimiz sürecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov, hazirandan bu yana Küba’ya 750 tonu aşkın ayçiçek yağı ulaştırıldığını belirterek BM Dünya Gıda Programı... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T00:47+0300

2026-10-24T00:47+0300

2026-10-24T00:47+0300

dünya

rusya

küba

havana

bm dünya gıda programı (wfp)

rusya dışişleri bakanlığı

insani yardım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_893c04961800f2c9bbee8904edcabe02.png

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Küba’ya yönelik insani yardımlara ilişkin bilgi verdi.Alimov, “Hazirandan bu yana adaya iki parti halinde toplam 750 tonun biraz üzerinde ayçiçek yağı ulaştırıldı. BM Dünya Gıda Programı aracılığıyla Havana’ya desteğimizi mutlaka sürdüreceğiz” dedi.WFP aracılığıyla Küba’ya yapılan yardım sevkiyatlarında gecikmeler yaşandığını belirten Alimov, buna rağmen Rusya’nın dost Küba halkına karşı insani sorumluluğunu yerine getirdiğini vurguladı.Rusya’nın Havana Büyükelçiliği de daha önce Küba’ya üç ambulans ve bir Lada Iskra otomobil teslim edildiğini duyurmuştu. Araçların Havana, Matanzas ve Santiago de Cuba’daki sağlık kuruluşlarının kullanımına tahsis edildiği belirtilmişti.Teslim töreni, başkent Havana’daki Ramon Gonzalez Coro Doğum Hastanesi’nde düzenlendi. Küba tarafı, ambulansların yenidoğanlara ve annelerine yönelik ulusal sağlık hizmetleri programı kapsamında kullanılacağını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abdden-kubaya-yonelik-yaptirimlari-genisletme-karari-1109144998.html

rusya

küba

havana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, küba, havana, bm dünya gıda programı (wfp), rusya dışişleri bakanlığı, insani yardım