ABD’den Küba’ya yönelik yaptırımları genişletme kararı

"Yeni yaptırım yetkileri ve değiştirilmiş düzenlemelerle hem ABD vatandaşları hem de ABD vatandaşı olmayan kişiler için Küba ile ilgili işlemlerde artan yaptırım risklerine dikkat çekmek amacıyla bu uyarıyı yayınlıyoruz. Bu düzenlemeler, Küba Hükümeti'nin oluşturduğu sürekli tehdide karşı koymak için ABD ulusal güvenliğini ve dış politika araçlarını güçlendiriyor"