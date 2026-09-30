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ABD’den Küba’ya yönelik yaptırımları genişletme kararı
ABD’den Küba’ya yönelik yaptırımları genişletme kararı
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ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC), Küba’ya yönelik yaptırımların kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeler... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
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küba
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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarını artırdığını, bu yaptırımlar arasında yabancı bankalara yönelik ikincil yaptırımların, Kübalı girişimcilerin hesaplarının dondurulmasının ve ada ülkesinde konferans düzenlenmesinin yasaklanmasının yer aldığını açıkladı.ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yaptığı açıklamada, Yeni önlemler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Mayıs'ta imzaladığı başkanlık kararnamesi doğrultusunda 30 Eylül'de yürürlüğe girecek.
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donald trump, abd, küba, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
donald trump, abd, küba, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)

ABD’den Küba’ya yönelik yaptırımları genişletme kararı

01:03 30.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKüba-ABD
Küba-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC), Küba’ya yönelik yaptırımların kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeler kapsamında yabancı bankalara ikincil yaptırım uygulanması, Kübalı girişimcilerin hesaplarının dondurulması ve Küba’da konferans düzenlenmesinin yasaklanması öngörülüyor.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarını artırdığını, bu yaptırımlar arasında yabancı bankalara yönelik ikincil yaptırımların, Kübalı girişimcilerin hesaplarının dondurulmasının ve ada ülkesinde konferans düzenlenmesinin yasaklanmasının yer aldığını açıkladı.
ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yaptığı açıklamada,
"Yeni yaptırım yetkileri ve değiştirilmiş düzenlemelerle hem ABD vatandaşları hem de ABD vatandaşı olmayan kişiler için Küba ile ilgili işlemlerde artan yaptırım risklerine dikkat çekmek amacıyla bu uyarıyı yayınlıyoruz. Bu düzenlemeler, Küba Hükümeti'nin oluşturduğu sürekli tehdide karşı koymak için ABD ulusal güvenliğini ve dış politika araçlarını güçlendiriyor"
Yeni önlemler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Mayıs'ta imzaladığı başkanlık kararnamesi doğrultusunda 30 Eylül'de yürürlüğe girecek.
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