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‘Rus dizeli anlaşmasının engellenmesi küresel enerji krizini tetikleyebilir’
‘Rus dizeli anlaşmasının engellenmesi küresel enerji krizini tetikleyebilir’
Sputnik Türkiye
Ekonomi uzmanı Prof. Ganem es-Süleymani, ABD Kongresindeki Demokratların Rus dizeli tedarikine ilişkin anlaşmayı engellemesinin küresel enerji fiyatlarında... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T18:44+0300
2026-10-24T18:44+0300
görüş
abd
kongre
demokratlar
dizel yakıt
rusya
enerji güvenliği
new york
enerji krizi
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Ekonomi uzmanı Prof. Ganem es-Süleymani, Sputnik Arapça’ya değerlendirmesinde, ABD Kongresindeki Demokratların Rus dizelinin tedarikine ilişkin anlaşmayı engellemesi senaryosunu oldukça olası gördüğünü belirterek bunun dünya piyasaları açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.Süleymani, tedarikin yapay biçimde sınırlandırılmasının ciddi yakıt sıkıntısına ve küresel enerji fiyatlarında sert yükselişe yol açacağını söyledi. Böyle bir adımın ABD iç pazarını da doğrudan etkileyeceğini ifade eden uzman, New York ve diğer bölgelerdeki çiftçilerin dizel, lojistik ve gübre giderlerinde ciddi artışlarla karşılaşabileceğini belirtti.Artan maliyetlerin tarım sektörünün karlılığını düşüreceğini kaydeden Süleymani, gıda fiyatlarındaki yükselişin de ABD’deki toplumsal ve siyasi ayrılıkları derinleştirebileceğini dile getirdi.‘ABD ile anlaşma Rusya’nın küresel enerjideki rolünü ortaya koyuyor’ABD ile dizel yakıtı anlaşması etrafındaki tartışmaların Rusya’nın küresel enerji denklemindeki kilit rolünü ortaya koyduğunu vurgulayan Süleymani, Batı’nın benzeri görülmemiş yaptırım baskısına rağmen Rus petrol ürünlerinin uluslararası piyasalarda yüksek talep görmeye ve rekabet gücünü korumaya devam ettiğini belirtti.Süleymani, Moskova’nın dünya enerji sektöründeki etkisinin yalnızca ihracat hacminden değil, piyasa dengesini güvence altına alan konumundan da kaynaklandığını vurguladı.Mevcut ekonomik koşulların giderek daha fazla ülkeyi Rusya’ya yönelik kısıtlamaların gerçek maliyetini yeniden değerlendirmeye yönelttiğini ifade eden Süleymani, ülkelerin bu maliyeti ulusal çıkarları ve enerji güvenliği ihtiyaçlarıyla karşılaştırmak zorunda kaldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rus-uzman-demokratlarin-rus-dizeline-engel-girisiminin-faturasini-amerikali-ciftciler-odeyecek-1109828270.html
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abd, kongre, demokratlar, dizel yakıt, rusya, enerji güvenliği, new york, enerji krizi
abd, kongre, demokratlar, dizel yakıt, rusya, enerji güvenliği, new york, enerji krizi

‘Rus dizeli anlaşmasının engellenmesi küresel enerji krizini tetikleyebilir’

18:44 24.10.2026
© AP Photo / George Walker IVABD'de benzin fiyatları
ABD'de benzin fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© AP Photo / George Walker IV
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Ekonomi uzmanı Prof. Ganem es-Süleymani, ABD Kongresindeki Demokratların Rus dizeli tedarikine ilişkin anlaşmayı engellemesinin küresel enerji fiyatlarında sert artışa yol açabileceğini söyledi. Süleymani, bu adımın Amerikalı çiftçilerin maliyetlerini artırarak gıda fiyatlarını da yükselteceği uyarısında bulundu.
Ekonomi uzmanı Prof. Ganem es-Süleymani, Sputnik Arapça’ya değerlendirmesinde, ABD Kongresindeki Demokratların Rus dizelinin tedarikine ilişkin anlaşmayı engellemesi senaryosunu oldukça olası gördüğünü belirterek bunun dünya piyasaları açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
Süleymani, tedarikin yapay biçimde sınırlandırılmasının ciddi yakıt sıkıntısına ve küresel enerji fiyatlarında sert yükselişe yol açacağını söyledi. Böyle bir adımın ABD iç pazarını da doğrudan etkileyeceğini ifade eden uzman, New York ve diğer bölgelerdeki çiftçilerin dizel, lojistik ve gübre giderlerinde ciddi artışlarla karşılaşabileceğini belirtti.
Artan maliyetlerin tarım sektörünün karlılığını düşüreceğini kaydeden Süleymani, gıda fiyatlarındaki yükselişin de ABD’deki toplumsal ve siyasi ayrılıkları derinleştirebileceğini dile getirdi.

‘ABD ile anlaşma Rusya’nın küresel enerjideki rolünü ortaya koyuyor’

ABD ile dizel yakıtı anlaşması etrafındaki tartışmaların Rusya’nın küresel enerji denklemindeki kilit rolünü ortaya koyduğunu vurgulayan Süleymani, Batı’nın benzeri görülmemiş yaptırım baskısına rağmen Rus petrol ürünlerinin uluslararası piyasalarda yüksek talep görmeye ve rekabet gücünü korumaya devam ettiğini belirtti.
Süleymani, Moskova’nın dünya enerji sektöründeki etkisinin yalnızca ihracat hacminden değil, piyasa dengesini güvence altına alan konumundan da kaynaklandığını vurguladı.
Mevcut ekonomik koşulların giderek daha fazla ülkeyi Rusya’ya yönelik kısıtlamaların gerçek maliyetini yeniden değerlendirmeye yönelttiğini ifade eden Süleymani, ülkelerin bu maliyeti ulusal çıkarları ve enerji güvenliği ihtiyaçlarıyla karşılaştırmak zorunda kaldığını kaydetti.
Dünyada akaryakıt, dizel fiyatlarındaki artış (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
GÖRÜŞ
Rus uzman: Demokratların Rus dizeline engel girişiminin faturasını Amerikalı çiftçiler ödeyecek
18:08
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