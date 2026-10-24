https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rus-uzman-demokratlarin-rus-dizeline-engel-girisiminin-faturasini-amerikali-ciftciler-odeyecek-1109828270.html

Rus uzman: Demokratların Rus dizeline engel girişiminin faturasını Amerikalı çiftçiler ödeyecek

Rus uzman: Demokratların Rus dizeline engel girişiminin faturasını Amerikalı çiftçiler ödeyecek

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci ve ABD uzmanı Malek Dudakov, Demokratların olası seçim zaferinin Rus dizeline yönelik soruşturmaları artırabileceğini, ancak sevkiyatları... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T18:08+0300

2026-10-24T18:08+0300

2026-10-24T18:08+0300

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Washington Post’a dayandırılan bilgiye göre, ABD’de Demokratlar, ara seçimleri kazanmaları halinde Rusya’dan dizel yakıt ithal eden Amerikan şirketlerine yönelik cezai soruşturmalar başlatmayı planlıyor.Rusya ile ABD arasında varılan anlaşma, Moskova’ya yönelik Amerikan yaptırımlarının geçici olarak hafifletilmesini ve Rus dizelinin ABD ile dünya pazarlarına ihracatının yeniden başlamasını öngörüyor. Rus dizeli taşıyan ilk tankerin de ABD’ye doğru yola çıktığı belirtiliyor.Rus siyaset bilimci, yazar ve ABD’nin iç ve dış politikası uzmanı Malek Dudakov, anlaşmanın siyasi ve ekonomik yansımalarını değerlendirdi.‘Soruşturmalar başlatabilirler ancak anlaşmayı kısa vadede durduramazlar’Demokratların, ABD Başkanı Donald Trump’ı Rusya ile yapılan dizel anlaşması nedeniyle sert biçimde eleştirdiğini belirten Dudakov, anketlerde önemli bir avantajları bulunduğunu ve seçimleri kazanmaları halinde müzakere süreci de dahil olmak üzere çok sayıda konuda soruşturma başlatabileceklerini söyledi.Dudakov, Senato Dış İlişkiler Komitesinin şirketlerden tüm belgeleri muhafaza etmelerini istediğini belirterek bunu “Kongre soruşturmalarına yönelik klasik bir hazırlık” olarak nitelendirdi.Buna karşın anlaşmanın yakın vadede engellenmesini beklemediğini ifade eden Dudakov, Kongrenin 8 Kasım’da, seçimlerin ardından çalışmalarına döneceğini ve Noel tatili öncesinde bütçe başta olmak üzere yoğun bir gündemle karşı karşıya kalacağını dile getirdi.Rus dizeli alımının sınırlandırılması konusunun bu nedenle geri planda kalabileceğini belirten Dudakov, Beyaz Saray’ın da Kongredeki girişimlere rağmen hareket alanına sahip olduğunu kaydetti.‘Şirketlere baskının maliyetini çiftçiler öder’İthalatçılara yönelik cezai ve idari girişimlerin çiftçilere etkisini değerlendiren Dudakov, bu tür adımların Amerikan vatandaşlarına zarar vereceğini belirtti.Dudakov’un belirttiğine göre, ABD’de dizelin galon fiyatı 6 doların üzerinde seyrederken Ortabatı’daki çiftçiler hem dizel hem de gübre için İran’la savaş öncesine kıyasla yaklaşık iki kat ödeme yapıyor.Hasat döneminde artan maliyetlerin çiftçiler üzerindeki baskıyı ağırlaştırdığına dikkat çeken Dudakov, Rus dizeli ithal ederek fiyatları düşürmeye çalışan şirketlerin soruşturmalarla karşılaşmasının tedariki azaltabileceğini söyledi.Trump’ın çiftçilere 8 milyar dolarlık yardım ayırdığını belirten Dudakov, tek seferlik desteğin yüksek yakıt maliyetlerine kalıcı çözüm sağlayamayacağını kaydetti. Dudakov’a göre, söz konusu girişimlerin asıl etkisi Trump’tan ziyade kırsal kesimde yaşayan Amerikalılar üzerinde hissedilecek.‘Washington’da siyasi öncelikler ekonomik kaygıların önüne geçiyor’Dudakov, Demokratların tarım sektöründeki maliyet artışı riskine rağmen anlaşmaya karşı çıkmalarının, çiftçilerden çok siyasi mücadeleyle ilgili olduğunu belirtti.Washington’da Trump’ın girişimlerini engelleme konusunda iki partiyi de kapsayan bir mutabakat bulunduğunu ifade eden Dudakov, Rusya ile dizel anlaşmasının siyasetçilere “sert ve ilkeli” görünme fırsatı sunduğunu vurguladı.Her iki partideki Kongre üyelerinin büyük bölümünün Rusya’ya baskı uygulanmasını, Ukrayna’nın desteklenmesini ve NATO’nun arkasında durulmasını savunan Avrupa-Atlantik çizgisinde olduğunu belirten Dudakov, bu yaklaşımın çiftçilerin ekonomik kaygılarını geri plana ittiğini dile getirdi.Dudakov, bazı Kongre üyelerinin yeniden seçilmek amacıyla kendi eyaletleri için avantaj sağlamaya çalışabileceğini ancak Rusya’nın sınırlandırılması gibi temel dış politika başlıklarında yerel ekonomik çıkarların ikinci planda kaldığını söyledi. Bu yaklaşımın yalnızca Demokratlarla sınırlı olmadığını belirten Dudakov, Demokratların seçimleri kazanma ihtiyacı nedeniyle daha yüksek sesle itiraz ettiğini kaydetti.‘Sevkiyatlar fiyat baskısını hafifletebilir, ancak kalıcı çözüm sağlamaz’Sevk edildiği belirtilen yaklaşık 120 bin ton dizel ile yolda olduğu ifade edilen ilave 60 bin tonun piyasaya etkisini de değerlendiren Dudakov, bu miktarların bazı eyaletlerde fiyat artışlarını sınırlayabileceğini söyledi.Bu hacmi ABD’nin birkaç günlük dizel tüketimine denk olarak nitelendiren Dudakov, fiyatlar üzerindeki etkinin kalıcı olabilmesi için sevkiyatların düzenli biçimde sürmesi gerektiğini belirtti.Dudakov, yakıtın akaryakıt istasyonlarına kasım ayının başı veya ortasında ulaşabileceğini, dolayısıyla fiyatlar üzerindeki olası etkinin büyük ölçüde 3 Kasım’daki seçimlerin ardından hissedileceğini ifade etti.Sorunun yalnızca dizel miktarından kaynaklanmadığını kaydeden Dudakov, Amerikan rafinerilerinin belirli petrol türlerini işlemeye uygun olduğunu ve farklı ham petrol türlerine geçişte güçlükler yaşandığını belirtti. Stratejik rezervlerin de büyük ölçüde tükendiğini ifade eden Dudakov, ek dizel sevkiyatlarının yapısal sorunları çözmeyeceğini söyledi.‘Anlaşmanın ekonomik etkisi seçimlere yetişmeyebilir’Dudakov, Demokratların Ukrayna’ya destek ve Rusya’ya baskı politikasını Amerikalı çiftçilerin ekonomik çıkarlarının önüne koyduğunu vurgulayarak bunun seçimler açısından kendileri için dezavantaj yaratabileceğini söyledi.Trump’ın anlaşmayla, yakıt sıkıntısı ve artan fiyatlardan etkilenen sıradan Amerikalıların sorunlarına duyarlı bir lider görüntüsü verdiğini belirten Dudakov, yüksek dizel fiyatlarının yalnızca çiftçileri değil, kamyon şoförlerini, lojistik sektörünü ve tüketicileri de etkilediğini ifade etti.Dudakov, İran’la savaşın başlamasından bu yana yakıt fiyatlarının yaklaşık iki katına çıktığını ve enflasyonun yüzde 4’e ulaştığını belirterek Amerikalıların önceliğinin dış politika söylemlerinden çok akaryakıt fiyatları olduğunu ifade etti.Buna rağmen Demokratların seçimleri kazanma ihtimalini yüksek gördüğünü belirten Dudakov, Trump’ın anlaşma konusunda geç kaldığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/abdli-analist-lazere-demokratlar-ukraynanin-cikarlarini-abdli-ciftcilerin-cebinden-ustun-tutuyor-1109827078.html

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malek dudakov, rusya, abd, dizel yakıt, kongre, demokratlar, çiftçi, abd ara seçimleri, nato, moskova