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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rus-gucleri-odessa-limani-uzerinden-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109819230.html
Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu duyurdu. 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-24T10:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Ukrayna'daki liman altyapı tesislerinin yanı sıra Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Çernomorsk limanında insansız deniz araçlarının üretimi için kullanılan bir tesis;▪️ Odessa limanına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tedarik edilecek malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Bakanlığın açıklamasına göre, nöbetteki Rus hava savunma kuvvetleri ise dün gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 616 uçak tipi İHA imha etti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, çernomorsk, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

10:08 24.10.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya İnsansız Sistemler Kuvvetleri
Rusya İnsansız Sistemler Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Ukrayna'daki liman altyapı tesislerinin yanı sıra Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
▪️ Çernomorsk limanında insansız deniz araçlarının üretimi için kullanılan bir tesis;
▪️ Odessa limanına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tedarik edilecek malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Bakanlığın açıklamasına göre, nöbetteki Rus hava savunma kuvvetleri ise dün gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 616 uçak tipi İHA imha etti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
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