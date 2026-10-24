https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rus-gucleri-odessa-limani-uzerinden-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109819230.html

Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu duyurdu. 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T10:08+0300

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2026-10-24T10:08+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

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odessa

çernomorsk

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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Ukrayna'daki liman altyapı tesislerinin yanı sıra Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Çernomorsk limanında insansız deniz araçlarının üretimi için kullanılan bir tesis;▪️ Odessa limanına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tedarik edilecek malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Bakanlığın açıklamasına göre, nöbetteki Rus hava savunma kuvvetleri ise dün gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 616 uçak tipi İHA imha etti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html

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