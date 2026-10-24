https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rus-gucleri-odessa-limani-uzerinden-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109819230.html
Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu duyurdu. 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T10:08+0300
2026-10-24T10:08+0300
2026-10-24T10:08+0300
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Ukrayna'daki liman altyapı tesislerinin yanı sıra Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Çernomorsk limanında insansız deniz araçlarının üretimi için kullanılan bir tesis;▪️ Odessa limanına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tedarik edilecek malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Bakanlığın açıklamasına göre, nöbetteki Rus hava savunma kuvvetleri ise dün gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 616 uçak tipi İHA imha etti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, çernomorsk, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, çernomorsk, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Ukrayna'daki liman altyapı tesislerinin yanı sıra Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
▪️ Çernomorsk limanında insansız deniz araçlarının üretimi için kullanılan bir tesis;
▪️ Odessa limanına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tedarik edilecek malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Bakanlığın açıklamasına göre, nöbetteki Rus hava savunma kuvvetleri ise dün gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 616 uçak tipi İHA imha etti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.