https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rus-disisleri-yeni-bm-genel-sekreterinin-kuresel-guneyin-sesini-guclendirmesini-umariz-1109820262.html
Rus Dışişleri: Yeni BM Genel Sekreteri'nin Küresel Güney'in sesini güçlendirmesini umarız
Rus Dışişleri: Yeni BM Genel Sekreteri'nin Küresel Güney'in sesini güçlendirmesini umarız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Logvinov, Moskova’nın yeni BM Genel Sekreteri’nin göreve gelmesinin, örgütün çok merkezli dünya düzeninin gerçeklerine uyum... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T11:11+0300
2026-10-24T11:11+0300
2026-10-24T11:11+0300
dünya
haberler
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
moskova
batı
bm genel sekreteri
telegram
birleşmiş milletler (bm)
kirill logvinov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108889231_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4bf55b70798f4f7f5fc414834994058f.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Direktörü Kirill Logvinov, Birleşmiş Milletler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada Moskova’nın, yeni BM Genel Sekreteri’nin göreve gelmesinin örgütün çok merkezli dünya düzeninin gerçeklerine uyum sağlamasına, Küresel Güney’in sesini güçlendirmesine ve Batı’nın dayatmalarından arınmasına yardımcı olacağını umduğunu ifade etti.Logvinov, Rus tarafının BM’nin yapıcı potansiyelinin tüm boyutlarıyla hayata geçirilebilmesi adına örgütün otoritesini ve itibarını bütünüyle yeniden tesis etmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rus-disisleri-bakani-lavrov-rusya-s-400lerin-turkiyeden-dost-bir-ulkeye-tasinmasina-onay-verebilir-1109064863.html
rusya
moskova
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108889231_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_0faf272ccb1ce97ef7c188fe5e9c8235.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, batı, bm genel sekreteri, telegram, birleşmiş milletler (bm), kirill logvinov
haberler, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, batı, bm genel sekreteri, telegram, birleşmiş milletler (bm), kirill logvinov
Rus Dışişleri: Yeni BM Genel Sekreteri'nin Küresel Güney'in sesini güçlendirmesini umarız
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Logvinov, Moskova’nın yeni BM Genel Sekreteri’nin göreve gelmesinin, örgütün çok merkezli dünya düzeninin gerçeklerine uyum sağlamasına, Küresel Güney’in sesini güçlendirmesine ve Batı’nın dayatmalarından uzaklaşmasına yardımcı olacağını umduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Direktörü Kirill Logvinov, Birleşmiş Milletler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada Moskova’nın, yeni BM Genel Sekreteri’nin göreve gelmesinin örgütün çok merkezli dünya düzeninin gerçeklerine uyum sağlamasına, Küresel Güney’in sesini güçlendirmesine ve Batı’nın dayatmalarından arınmasına yardımcı olacağını umduğunu ifade etti.
Örgüt çalışmalarında işbirliği ruhunu yeniden tesis etmek, bir bütün olarak ve birbirilerine bağlantıları içinde olmak üzere BM Şartı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınmasını sağlamak, BM mekanizmalarını günümüzün çok merkezli gerçekliklerine uyarlamak, dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog adına kapalı kapılar ardındaki pazarlıklardan vazgeçmek, Küresel Güney’in sesini güçlendirmek, Sekretarya’yı Batı’nın dayatmalarından arındırmak için azami çaba gösterilmelidir. Bu bağlamda özellikle yeni BM Genel Sekreteri’nin seçilmesini umutla bekliyoruz.
Logvinov, Rus tarafının BM’nin yapıcı potansiyelinin tüm boyutlarıyla hayata geçirilebilmesi adına örgütün otoritesini ve itibarını bütünüyle yeniden tesis etmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini vurguladı.