Rus Dışişleri: Yeni BM Genel Sekreteri'nin Küresel Güney'in sesini güçlendirmesini umarız

Örgüt çalışmalarında işbirliği ruhunu yeniden tesis etmek, bir bütün olarak ve birbirilerine bağlantıları içinde olmak üzere BM Şartı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınmasını sağlamak, BM mekanizmalarını günümüzün çok merkezli gerçekliklerine uyarlamak, dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog adına kapalı kapılar ardındaki pazarlıklardan vazgeçmek, Küresel Güney’in sesini güçlendirmek, Sekretarya’yı Batı’nın dayatmalarından arındırmak için azami çaba gösterilmelidir. Bu bağlamda özellikle yeni BM Genel Sekreteri’nin seçilmesini umutla bekliyoruz.