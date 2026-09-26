https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rus-disisleri-bakani-lavrov-rusya-s-400lerin-turkiyeden-dost-bir-ulkeye-tasinmasina-onay-verebilir-1109064863.html
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, S-400’lerin Türkiye’den dost bir ülkeye taşınmasına onay verebilir
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, S-400’lerin Türkiye’den dost bir ülkeye taşınmasına onay verebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın S-400 sistemlerinin Türkiye’den Moskova ile dostane ilişkiler içinde olacak bir ülkeye taşınmasına onay verebileceğini... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T20:44+0300
2026-09-26T20:44+0300
2026-09-26T20:49+0300
poli̇ti̇ka
haberler
rusya
rusya federasyonu
bm genel kurulu
s-400
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1a/1109065217_0:216:2873:1832_1920x0_80_0_0_491b95996f21b1f87a214cd7a630443a.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin S-400 sistemlerini devretmesiyle ilgili bir soruyu yanıt verdi.Lavrov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bu hususun Rusya açısından önem taşıdığını belirten Lavrov, Avrupa ülkelerinin 'dünyanın dört bir yanında dolaşıp' silah satın aldığı ve bunları Ukrayna yönetimine aktardığı çok sayıda örnek olduğuna işaret etti.Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin S-400 sistemlerini devretmesine ilişkin soruya, “S-400’leri, bu tür ihlallerin yaşanmasına kesinlikle izin vermeyecek bir ülkeye devretmeye hazırız” dedi.'Türkiye, S-400’lerin Rusya’nın onayı olmadan devredilemeyeceğini biliyor'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’nin, sözleşme uyarınca S-400 sistemlerinin Rusya’nın onayı olmadan devredilemeyeceğini bildiğini ve Ankara’nın bu konuda Moskova’ya herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi.Lavrov, S-400 sistemlerinin Türkiye’ye, 'son kullanıcı sertifikasına tamamen ve sonuna kadar riayet edilmesini' öngören bir sözleşme kapsamında teslim edildiğini belirtti.Lavrov konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/lavrov-avrupa-ulkeleri-ukrayna-konusunda-yurutulen-muzakereleri-sekteye-ugratmak-icin-caba-1109064444.html
rusya
rusya federasyonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1a/1109065217_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_67ab85bf5dc7de0dee6316fcbc5423fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, rusya, rusya federasyonu, bm genel kurulu, s-400, türkiye
haberler, rusya, rusya federasyonu, bm genel kurulu, s-400, türkiye
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, S-400’lerin Türkiye’den dost bir ülkeye taşınmasına onay verebilir
20:44 26.09.2026 (güncellendi: 20:49 26.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın S-400 sistemlerinin Türkiye’den Moskova ile dostane ilişkiler içinde olacak bir ülkeye taşınmasına onay verebileceğini söyledi. Rus Bakan açıklamasında Türkiye'den böyle bir başvurunun gelmediğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin S-400 sistemlerini devretmesiyle ilgili bir soruyu yanıt verdi.
Lavrov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Şu anda yorum yapmayacağım ancak böyle imkanlar var, yalnızca bizim onayımızla. Bu S-400 sistemlerinin gönderilebileceği ülke sorumlu olacak ve Rusya Federasyonu ile dostane ilişkiler içinde bulunacaksa, sistemlerin o ülkeden başka hiçbir yere gönderilmeyeceğinden kesin olarak emin olmamız gerekir.
Bu hususun Rusya açısından önem taşıdığını belirten Lavrov, Avrupa ülkelerinin 'dünyanın dört bir yanında dolaşıp' silah satın aldığı ve bunları Ukrayna yönetimine aktardığı çok sayıda örnek olduğuna işaret etti.
Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin S-400 sistemlerini devretmesine ilişkin soruya, “S-400’leri, bu tür ihlallerin yaşanmasına kesinlikle izin vermeyecek bir ülkeye devretmeye hazırız” dedi.
'Türkiye, S-400’lerin Rusya’nın onayı olmadan devredilemeyeceğini biliyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’nin, sözleşme uyarınca S-400 sistemlerinin Rusya’nın onayı olmadan devredilemeyeceğini bildiğini ve Ankara’nın bu konuda Moskova’ya herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi.
Lavrov, S-400 sistemlerinin Türkiye’ye, 'son kullanıcı sertifikasına tamamen ve sonuna kadar riayet edilmesini' öngören bir sözleşme kapsamında teslim edildiğini belirtti.
Lavrov konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Bir gün bu sistemleri sınırlarının dışına başka bir yere taşımak isterlerse, bunu bizim resmi onayımız olmadan yapamayacaklarını gayet iyi biliyorlar. Bize böyle bir başvuru yapılmadı.