https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rus-disisleri-bakani-lavrov-rusya-s-400lerin-turkiyeden-dost-bir-ulkeye-tasinmasina-onay-verebilir-1109064863.html

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, S-400’lerin Türkiye’den dost bir ülkeye taşınmasına onay verebilir

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, S-400’lerin Türkiye’den dost bir ülkeye taşınmasına onay verebilir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın S-400 sistemlerinin Türkiye’den Moskova ile dostane ilişkiler içinde olacak bir ülkeye taşınmasına onay verebileceğini... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T20:44+0300

2026-09-26T20:44+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin S-400 sistemlerini devretmesiyle ilgili bir soruyu yanıt verdi.Lavrov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bu hususun Rusya açısından önem taşıdığını belirten Lavrov, Avrupa ülkelerinin 'dünyanın dört bir yanında dolaşıp' silah satın aldığı ve bunları Ukrayna yönetimine aktardığı çok sayıda örnek olduğuna işaret etti.Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin S-400 sistemlerini devretmesine ilişkin soruya, “S-400’leri, bu tür ihlallerin yaşanmasına kesinlikle izin vermeyecek bir ülkeye devretmeye hazırız” dedi.'Türkiye, S-400’lerin Rusya’nın onayı olmadan devredilemeyeceğini biliyor'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’nin, sözleşme uyarınca S-400 sistemlerinin Rusya’nın onayı olmadan devredilemeyeceğini bildiğini ve Ankara’nın bu konuda Moskova’ya herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi.Lavrov, S-400 sistemlerinin Türkiye’ye, 'son kullanıcı sertifikasına tamamen ve sonuna kadar riayet edilmesini' öngören bir sözleşme kapsamında teslim edildiğini belirtti.Lavrov konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/lavrov-avrupa-ulkeleri-ukrayna-konusunda-yurutulen-muzakereleri-sekteye-ugratmak-icin-caba-1109064444.html

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