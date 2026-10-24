https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rus-diplomat-fujenkova-nato-ile-diyalog-icin-rusyayi-cevreleme-politikasindan-vazgecilmeli-1109831277.html

Rus diplomat Fujenkova: NATO ile diyalog için Rusya’yı çevreleme politikasından vazgeçilmeli

Rus diplomat Fujenkova: NATO ile diyalog için Rusya’yı çevreleme politikasından vazgeçilmeli

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Cenevre’deki BM Ofisi ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Natalya Fujenkova, NATO’nun Rusya’yı “çevreleme”... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T21:45+0300

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Rus heyeti başkan yardımcılığı görevini de yürüten Natalya Fujenkova, BM Genel Kurulunun 81. oturumu Birinci Komitesinde, “Bölgesel silahsızlanma ve güvenlik” başlıklı tematik tartışmada konuştu.Fujenkova, “NATO, Rusya’yı ‘çevreleme’ politikasından fiilen vazgeçmediği sürece bu alanda herhangi bir diyaloğu yeniden canlandırma girişimleri, öngörülebileceği üzere başarısızlıkla sonuçlanacaktır” dedi.Moskova’nın silahsızlanma ve güvenlik alanlarında Batılı ülkelerle yapıcı çalışmaya hazır olduğunu belirten Fujenkova, bunun için Batı’nın eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine uyması gerektiğini ifade etti.Fujenkova, Rusya’nın askeri güvenliğine ilişkin haklı kaygıları ve meşru ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

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