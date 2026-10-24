Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rus-diplomat-fujenkova-nato-ile-diyalog-icin-rusyayi-cevreleme-politikasindan-vazgecilmeli-1109831277.html
Rus diplomat Fujenkova: NATO ile diyalog için Rusya’yı çevreleme politikasından vazgeçilmeli
Rus diplomat Fujenkova: NATO ile diyalog için Rusya’yı çevreleme politikasından vazgeçilmeli
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Cenevre’deki BM Ofisi ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Natalya Fujenkova, NATO’nun Rusya’yı “çevreleme”... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T21:45+0300
2026-10-24T21:45+0300
dünya
rusya
nato
moskova
batı
bm genel kurulu
silahsızlanma
güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/07/1044679970_0:5:1601:905_1920x0_80_0_0_aa470ea4cebb363fafd03a05c6188280.jpg
Rus heyeti başkan yardımcılığı görevini de yürüten Natalya Fujenkova, BM Genel Kurulunun 81. oturumu Birinci Komitesinde, “Bölgesel silahsızlanma ve güvenlik” başlıklı tematik tartışmada konuştu.Fujenkova, “NATO, Rusya’yı ‘çevreleme’ politikasından fiilen vazgeçmediği sürece bu alanda herhangi bir diyaloğu yeniden canlandırma girişimleri, öngörülebileceği üzere başarısızlıkla sonuçlanacaktır” dedi.Moskova’nın silahsızlanma ve güvenlik alanlarında Batılı ülkelerle yapıcı çalışmaya hazır olduğunu belirten Fujenkova, bunun için Batı’nın eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine uyması gerektiğini ifade etti.Fujenkova, Rusya’nın askeri güvenliğine ilişkin haklı kaygıları ve meşru ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/lavrov-bati-artik-kuresel-duzenin-basat-aktoru-olamayacak-1109711894.html
rusya
moskova
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/07/1044679970_194:0:1405:908_1920x0_80_0_0_d098ccf56d497dbed70f829f7126b24d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, nato, moskova, batı, bm genel kurulu, silahsızlanma, güvenlik
rusya, nato, moskova, batı, bm genel kurulu, silahsızlanma, güvenlik

Rus diplomat Fujenkova: NATO ile diyalog için Rusya’yı çevreleme politikasından vazgeçilmeli

21:45 24.10.2026
© AANATO-Rusya
NATO-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© AA
Abone ol
Rusya’nın Cenevre’deki BM Ofisi ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Natalya Fujenkova, NATO’nun Rusya’yı “çevreleme” politikasından vazgeçmediği sürece diyaloğun yeniden canlandırılamayacağını söyledi.
Rus heyeti başkan yardımcılığı görevini de yürüten Natalya Fujenkova, BM Genel Kurulunun 81. oturumu Birinci Komitesinde, “Bölgesel silahsızlanma ve güvenlik” başlıklı tematik tartışmada konuştu.
Fujenkova, “NATO, Rusya’yı ‘çevreleme’ politikasından fiilen vazgeçmediği sürece bu alanda herhangi bir diyaloğu yeniden canlandırma girişimleri, öngörülebileceği üzere başarısızlıkla sonuçlanacaktır” dedi.
Moskova’nın silahsızlanma ve güvenlik alanlarında Batılı ülkelerle yapıcı çalışmaya hazır olduğunu belirten Fujenkova, bunun için Batı’nın eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine uyması gerektiğini ifade etti.
Fujenkova, Rusya’nın askeri güvenliğine ilişkin haklı kaygıları ve meşru ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
DÜNYA
Lavrov: Batı artık küresel düzenin başat aktörü olamayacak
20 Ekim, 18:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала