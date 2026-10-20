https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/lavrov-bati-artik-kuresel-duzenin-basat-aktoru-olamayacak-1109711894.html
Lavrov: Batı artık küresel düzenin başat aktörü olamayacak
Lavrov: Batı artık küresel düzenin başat aktörü olamayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyadaki ekonomik, siyasi ve finansal dengelerin değiştiğini belirterek Batı’nın artık “müziği sipariş eden” başlıca... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin küresel sistemdeki belirleyici konumunu kaybettiğini belirtti.Diplomatik göreve kabul edilen üniversite mezunlarıyla bir araya gelen Lavrov, dünyadaki tarihsel sürecin ekonomi, siyaset ve küresel finans sistemini dönüştürdüğünü ifade etti.Batı’nın bu değişime karşı tehlikeli adımlar attığını vurgulayan Lavrov, “Batı her yolu deniyor ve daha önce benzeri görülmemiş maceralara girişiyor” ifadelerini kullandı.‘Çok kutuplu dünya düzeni oluşuyor’Dünyanın, hegemonya döneminin sona erdiği ve çok kutuplu bir düzenin oluşmaya başladığı dönüm noktasına geldiğini vurgulayan Lavrov, Batı’nın yüzyıllardır sürdürdüğü hakimiyetini korumaya çalıştığını kaydetti.Lavrov, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin “kaçırılmasını” da Batı’nın giriştiği benzeri görülmemiş eylemlerden biri olarak nitelendirdi.‘Temel unsur çıkar dengesidir’Rusya’nın dünya siyasetinde eşitlik temelinde diyalog ve çıkar dengesi anlayışını desteklediğini belirten Lavrov; Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi yapıların bu yaklaşımı benimsediğini söyledi.Söz konusu oluşumların herhangi bir ülkeye karşı hareket etmediğini ifade eden Lavrov, “Ortak kalkınmadan sağlanan faydayı en üst düzeye çıkarmak ve çıkarlar arasında denge kurmak istiyoruz. Temel unsur çıkar dengesidir” diye konuştu.‘Rusya’nın izole edildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor’Lavrov, Rusya’nın düzenlediği uluslararası toplantılar ve ortaklarıyla yürüttüğü temasların, ülkenin izole edildiği yönündeki iddiaları çürüttüğünü vurguladı.Rusya’nın ASEAN, ŞİÖ, BRICS, Afrika ülkeleri ve diğer uluslararası platformlarla temaslarını sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, bu görüşmelerin dost, müttefik ve benzer görüşteki ülkelerle karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/zaharova-hollanda-rus-jimnastikcilere-karsi-sovenist-yontemlere-basvuracak-kadar-dustu-1109697470.html
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sergey lavrov, rusya, batı, ekonomi, siyaset, diplomasi, finans
sergey lavrov, rusya, batı, ekonomi, siyaset, diplomasi, finans
Lavrov: Batı artık küresel düzenin başat aktörü olamayacak
18:53 20.10.2026 (güncellendi: 19:12 20.10.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyadaki ekonomik, siyasi ve finansal dengelerin değiştiğini belirterek Batı’nın artık “müziği sipariş eden” başlıca aktör konumunda olamayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin küresel sistemdeki belirleyici konumunu kaybettiğini belirtti.
Diplomatik göreve kabul edilen üniversite mezunlarıyla bir araya gelen Lavrov, dünyadaki tarihsel sürecin ekonomi, siyaset ve küresel finans sistemini dönüştürdüğünü ifade etti.
Dünya artık başka bir yöne doğru ilerliyor. Tarihsel süreç; ekonomiyi, siyaseti ve küresel finansı nesnel olarak tamamen farklı bir hale getiriyor. Batı artık hiçbir zaman ‘müziği sipariş eden’ başlıca aktör olmayacak.
Batı’nın bu değişime karşı tehlikeli adımlar attığını vurgulayan Lavrov, “Batı her yolu deniyor ve daha önce benzeri görülmemiş maceralara girişiyor” ifadelerini kullandı.
‘Çok kutuplu dünya düzeni oluşuyor’
Dünyanın, hegemonya döneminin sona erdiği ve çok kutuplu bir düzenin oluşmaya başladığı dönüm noktasına geldiğini vurgulayan Lavrov, Batı’nın yüzyıllardır sürdürdüğü hakimiyetini korumaya çalıştığını kaydetti.
Lavrov, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin “kaçırılmasını” da Batı’nın giriştiği benzeri görülmemiş eylemlerden biri olarak nitelendirdi.
‘Temel unsur çıkar dengesidir’
Rusya’nın dünya siyasetinde eşitlik temelinde diyalog ve çıkar dengesi anlayışını desteklediğini belirten Lavrov; Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi yapıların bu yaklaşımı benimsediğini söyledi.
Söz konusu oluşumların herhangi bir ülkeye karşı hareket etmediğini ifade eden Lavrov, “Ortak kalkınmadan sağlanan faydayı en üst düzeye çıkarmak ve çıkarlar arasında denge kurmak istiyoruz. Temel unsur çıkar dengesidir” diye konuştu.
‘Rusya’nın izole edildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor’
Lavrov, Rusya’nın düzenlediği uluslararası toplantılar ve ortaklarıyla yürüttüğü temasların, ülkenin izole edildiği yönündeki iddiaları çürüttüğünü vurguladı.
Rusya’nın ASEAN, ŞİÖ, BRICS, Afrika ülkeleri ve diğer uluslararası platformlarla temaslarını sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, bu görüşmelerin dost, müttefik ve benzer görüşteki ülkelerle karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini ifade etti.