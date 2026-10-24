https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/romada-polis-kordonunu-asmaya-calisan-gostericilere-tazyikli-suyla-mudahale-1109831723.html
Roma’da polis kordonunu aşmaya çalışan göstericilere tazyikli suyla müdahale
Roma’da polis kordonunu aşmaya çalışan göstericilere tazyikli suyla müdahale
Sputnik Türkiye
İtalya’nın başkenti Roma’da savaş karşıtı yürüyüşün ardından polis kordonunu aşmaya çalışan göstericilere tazyikli suyla müdahale edildi. Gözaltıların... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T22:35+0300
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Roma’da protestocuların polis kordonunu aşmaya çalışması üzerine güvenlik güçleri tazyikli su kullandı. Yoldan geçen bazı kişilerin de yaralandığı olaylar sırasında polis bazı göstericileri göz altına aldı.Kent merkezinde gün içinde düzenlenen savaş karşıtı yürüyüşte katılımcılar, silahlanma harcamalarının artması, NATO ve İsrail’in politikaları ve mevcut hükümetin izlediği çizgiyi protesto etti.Yürüyüşün belirlenen güzergahı tamamlamasının ardından ileri yaştaki katılımcılar dağılmaya başlarken, genç göstericiler yürüyüşü sürdürdü.Merkezdeki caddelerden geçen binlerce kişilik kalabalık, ana tren istasyonu yakınında özel donanımlı onlarca polisin oluşturduğu kordonla karşılaştı. Göstericiler, geçişlerine izin verilmesini talep ederek polis ve hükümet karşıtı sloganlar attı.Muhabirin aktardığına göre, kalabalıkta kar maskesi takan ve saldırgan tavırlar sergileyen kişiler de bulunurken, bazı göstericiler meşale yaktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/fransada-protestolar-oncesi-guvenlik-onlemleri-artirildi-70-bin-polis-gorevlendirildi-1109823209.html
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i̇talya, roma, protesto, nato, i̇srail
i̇talya, roma, protesto, nato, i̇srail
Roma’da polis kordonunu aşmaya çalışan göstericilere tazyikli suyla müdahale
İtalya’nın başkenti Roma’da savaş karşıtı yürüyüşün ardından polis kordonunu aşmaya çalışan göstericilere tazyikli suyla müdahale edildi. Gözaltıların yaşandığı olaylarda yoldan geçen bazı kişiler de yaralandı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Roma’da protestocuların polis kordonunu aşmaya çalışması üzerine güvenlik güçleri tazyikli su kullandı. Yoldan geçen bazı kişilerin de yaralandığı olaylar sırasında polis bazı göstericileri göz altına aldı.
Kent merkezinde gün içinde düzenlenen savaş karşıtı yürüyüşte katılımcılar, silahlanma harcamalarının artması, NATO ve İsrail’in politikaları ve mevcut hükümetin izlediği çizgiyi protesto etti.
Yürüyüşün belirlenen güzergahı tamamlamasının ardından ileri yaştaki katılımcılar dağılmaya başlarken, genç göstericiler yürüyüşü sürdürdü.
Merkezdeki caddelerden geçen binlerce kişilik kalabalık, ana tren istasyonu yakınında özel donanımlı onlarca polisin oluşturduğu kordonla karşılaştı. Göstericiler, geçişlerine izin verilmesini talep ederek polis ve hükümet karşıtı sloganlar attı.
Muhabirin aktardığına göre, kalabalıkta kar maskesi takan ve saldırgan tavırlar sergileyen kişiler de bulunurken, bazı göstericiler meşale yaktı.