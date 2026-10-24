https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/r4-ulkelerinden-ortak-bildiri-israil-politikalari-kuresel-kamuoyunda-adaletsizlik-hissi-yaratiyor-1109816268.html

R4 ülkelerinden ortak bildiri: İsrail politikaları küresel kamuoyunda adaletsizlik hissi yaratıyor

R4 ülkelerinden ortak bildiri: İsrail politikaları küresel kamuoyunda adaletsizlik hissi yaratıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, İstanbul’da gerçekleştirdikleri toplantının ardından yayımladıkları ortak bildiride, İsrail... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T01:24+0300

2026-10-24T01:24+0300

2026-10-24T01:24+0300

türki̇ye

ortadoğu

türkiye

i̇srail

yemen

hürmüz boğazı

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan oluşan R4 Grubu dışişleri bakanları, İstanbul’daki görüşmelerinin ardından bölgesel gelişmelere ilişkin ortak bildiri yayımladı.Bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın amaç ve ilkeleri doğrultusunda, bölge ve ötesinde barış ve istikrarın güçlendirilmesi için diplomatik çabalara katkı sunma konusunda ortak irade ortaya koyulduğu belirtildi. Bakanların, ortak çıkarları ve bölgesel meseleleri değerlendirmek üzere İstanbul’da bir araya geldiği kaydedildi.İsrail’in politikalarına tepki, iki devletli çözüm çağrısıOrtak bildiride, İsrail işgalinin bölge ve ötesindeki istikrarsızlığın temel kaynaklarından biri olduğu ifade edildi. İsrail’in politikalarının uluslararası kamuoyunda derin bir adaletsizlik duygusuna yol açtığı vurgulanırken, ilgili BM kararları doğrultusunda iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi istendi:Yemen’deki saldırılara kınamaOrtak bildiride Yemen’deki gelişmelere de yer verildi. Bakanlar, Husi milislerinin insani acıları artıran tırmanışını ve Suudi Arabistan’a yönelik devam eden saldırılarını en güçlü ifadelerle kınadı.Açıklamada, özellikle sivillerin ve sivil altyapının hedef alınması ile Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu belirtildi.Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduklarını bildiren bakanlar, İran destekli Husilere tüm askeri faaliyetlerini, tehditlerini ve saldırılarını derhal durdurma çağrısı yaptı. Husilerden ayrıca iyi niyet çerçevesinde siyasi sürece geri dönmeleri istendi.Bölgesel gerilimler için diyalog ve diplomasi vurgusuBildiride, ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan askeri çatışmaların yanı sıra Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin de yalnızca diyalog ve diplomasi yoluyla ele alınması gerektiği ifade edildi.Bakanlar, gemilerin, sivillerin ve sivil altyapıların hedef alınmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı. İslamabad Mutabakat Zaptı’na desteklerini yineleyen dışişleri bakanları, gerilimin daha fazla tırmanmasını engellemeye yönelik diplomatik girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Açıklamada, müzakereler yoluyla kalıcı bir çözüme ulaşma kararlılığının sürdüğü kaydedildi.Deniz ulaşımının güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının hayati önem taşıdığı belirtilen bildiride, deniz yollarındaki kesintilerin küresel tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.Bu kesintilerin enerji, gübre ve gıda akışını aksatarak bölge ve ötesindeki kırılgan toplulukları etkilediği, aynı zamanda herkesin güvenliğini ve refahını tehdit ettiği ifade edildi. Söz konusu sorunların aşılması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.Hürmüz Boğazı’nda engelsiz geçiş çağrısıBildiride, uluslararası hukuka uygun seyrüseferi engelleyen her türlü tedbir ve kısıtlamanın reddedildiği belirtildi. Bakanlar, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli, emniyetli ve engelsiz geçişin en kısa sürede ve eksiksiz biçimde yeniden sağlanmasını istedi.Ortak açıklamanın sonunda, R4 Grubu dışişleri bakanlarının ele alınan tüm konularda yakın istişareyi ve işbirliğini sürdürme konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

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türki̇ye

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ortadoğu, türkiye, i̇srail, yemen, hürmüz boğazı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi