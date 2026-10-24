https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/kiev-alyoskide-ateskesi-moskova-ile-es-zamanli-baslatacak-1109829726.html

‘Kiev, Alyoşki’de ateşkesi Moskova ile eş zamanlı başlatacak’

‘Kiev, Alyoşki’de ateşkesi Moskova ile eş zamanlı başlatacak’

Sputnik Türkiye

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Ukrayna Ombudsmanı Dmitriy Lubinets’in, Alyoşki’deki insani yardım operasyonu kapsamında Kiev’in Rusya ile eş... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T19:05+0300

2026-10-24T19:05+0300

2026-10-24T19:08+0300

ukrayna kri̇zi̇

yana lantratova

moskova

kiev

herson

ateşkes

insani operasyon

valeriy gerasimov

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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Ukrayna müzakere heyetinin başkanı ve Ombudsman Dmitriy Lubinets ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.Maks platformundaki hesabından açıklama yapan Lantratova, “Dmitriy Lubinets, ateşkesin 27 Ekim’de Kiev saatiyle 04.00’te başlayacağını bildirdi. Yani aynı anda” ifadelerini kullandı.Lantratova, insani misyonun önceliğinin bölgedeki sivillere yardım ulaştırmak olacağını kaydetti.Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında yer alan Alyoşki, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Herson kentinin karşısında bulunuyor. Ukrayna ordusunun faaliyetleri, bölgede ağır bir insani durumun ortaya çıkmasına yol açtı.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cuma günü yaptığı açıklamada, Alyoşki bölgesindeki insani operasyon nedeniyle Rus ordusunun 27 Ekim saat 04.00’ten itibaren Moskova saatiyle Herson istikametinde ateşi keseceğini ve “sessizlik rejimi” uygulayacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/melania-trump-abdli-gazeteciler-ateskes-sirasinda-alyoskiye-gidecek-1109811957.html

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yana lantratova, moskova, kiev, herson, ateşkes, insani operasyon, valeriy gerasimov