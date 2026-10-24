https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/meteorolojiden-yeni-hafta-icin-uyari-istanbul-dahil-bircok-ilde-saganak-bekleniyor-1109818338.html

Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'ye göre hafta sonu Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı bulutlu hava beklenirken Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak görülecek. Pazartesi Ege'de... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T09:51+0300

2026-10-24T09:51+0300

2026-10-24T09:51+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

ege bölgesi

sağanak

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre yeni hafta, yağışlı hava sisteminin etkisiyle başlayacak.Pazartesi günü Ege Bölgesi'nde sağanak yağış beklenirken Çanakkale, İzmir ve Muğla'da gök gürültülü sağanak görülecek.Yağışların salı günü Türkiye geneline yayılması, yağmurla birlikte hava sıcaklıklarının ülke genelinde bir kademe gerilemesi öngörülüyor.İstanbul'a yağmur ne zaman gelecek?İstanbul'da hafta sonu parçalı bulutlu hava bekleniyor. Cumartesi günü kentte hava sıcaklığının 20 derece olması tahmin ediliyor.Pazar günü de parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürmesi beklenirken salı ve çarşamba günleri İstanbul'da sağanak yağış öngörülüyor.Pazar günü hava nasıl olacak?Pazar günü Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.Haftanın son gününde İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.Batı ve Orta Karadeniz'de görülen sağanak yağışların sona ermesi beklenirken Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Bugün hangi illerde yağmur yağacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.Batı ve Orta Karadeniz'de Tokat hariç, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Sakarya, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.Marmara Bölgesi hava durumuMarmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.Bölgenin bazı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilecek.Günün beklenen sıcaklıkları:Ege Bölgesi hava durumuEge Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.Akdeniz Bölgesi hava durumuAkdeniz'de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.Adana'da sıcaklığın 31 dereceye ulaşması bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi hava durumuİç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Batı Karadeniz Bölgesi hava durumuBatı Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yerel, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek.Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumuOrta Karadeniz'de Tokat hariç, Doğu Karadeniz'in ise iç kesimlerinde yerel ve aralıklı sağanak bekleniyor.Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde beklenen yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.Doğu Anadolu Bölgesi hava durumuDoğu Anadolu'da hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumuGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugün parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/maltepede-gecekondu-yangini-mahsur-kalan--12-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1109817346.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ege bölgesi, sağanak, sağanak yağış uyarısı