https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/bati-basini-trumpa-ukraynada-starlinkin-yavaslatilmasini-musk-onerdi-1109623474.html

Batı basını: Trump’a Ukrayna’da Starlink’in yavaşlatılmasını Musk önerdi

Batı basını: Trump’a Ukrayna’da Starlink’in yavaşlatılmasını Musk önerdi

Sputnik Türkiye

İngiliz The Telegraph gazetesi, Elon Musk’ın Ukrayna’daki Starlink uydu iletişim hizmetinin yavaşlatılması önerisini ABD Başkanı Donald Trump’a bizzat... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T01:18+0300

2026-10-17T01:18+0300

2026-10-17T01:18+0300

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ABD’li iş insanı Elon Musk’ın, Starlink uydu iletişim sisteminin Ukrayna’daki çalışma hızının düşürülmesini ABD Başkanı Donald Trump’a önerdiği iddia edildi.İngiliz The Telegraph gazetesinin üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Elon Musk, Ukrayna’da Starlink’in yavaşlatılması fikriyle Donald Trump’a gitti” ifadesine yer verilerek, Trump’ın söz konusu öneriye onay verdiği ileri sürüldü.Trump ise daha önce Ukrayna’nın askeri uydu iletişim sistemi Starshield’a erişiminin kısıtlanmasında ABD yönetiminin rolü olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.Musk da bu hafta içinde yaptığı açıklamada, Starshield sisteminin ABD hükümetinin kontrolünde bulunduğunu, hız veya kullanım koşullarına ilişkin kısıtlamaların Pentagon ve nihai olarak ABD Başkanı tarafından belirlendiğini ifade etmişti.Starlink’in yalnızca sivil ve savunma amaçlı kullanım için tasarlandığını belirten Musk, Starlink ile Starshield sistemlerinin birbirinden farklı olduğuna dikkat çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trump-ukrayna-ordusunun-starshield-erisimini-kisitlamadim-1109620919.html

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abd, elon musk, donald trump, ukrayna, batı, pentagon, starlink, the telegraph