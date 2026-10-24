https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/maltepede-gecekondu-yangini-mahsur-kalan--12-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1109817346.html
Maltepe'de gecekondu yangını: Mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Maltepe'de gecekondu yangını: Mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki İ.K. hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı. 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-24T09:19+0300
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Yangın, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda meydana geldi.Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın sırasında evde bulunan 3 kişilik aile mahsur kaldı.Anne ve baba ekipler tarafından kurtarıldıOlay yerine ulaşan ekipler, yangının çıktığı gecekonduda mahsur kalan anne ve babayı dışarı çıkardı.Dumandan etkilendikleri ve hafif yaralandıkları belirlenen çifte, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.12 yaşındaki İ.K. hayatını kaybettiİtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından yapılan çalışmalarda evde mahsur kalan 12 yaşındaki İ.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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maltepe, yangın
Maltepe'de gecekondu yangını: Mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki İ.K. hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.
Yangın, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan 3 kişilik aile mahsur kaldı.
Anne ve baba ekipler tarafından kurtarıldı
Olay yerine ulaşan ekipler, yangının çıktığı gecekonduda mahsur kalan anne ve babayı dışarı çıkardı.
Dumandan etkilendikleri ve hafif yaralandıkları belirlenen çifte, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.
12 yaşındaki İ.K. hayatını kaybetti
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından yapılan çalışmalarda evde mahsur kalan 12 yaşındaki İ.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.