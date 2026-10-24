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Maltepe'de gecekondu yangını: Mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Maltepe'de gecekondu yangını: Mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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İstanbul Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki İ.K. hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı. 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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Yangın, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda meydana geldi.Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın sırasında evde bulunan 3 kişilik aile mahsur kaldı.Anne ve baba ekipler tarafından kurtarıldıOlay yerine ulaşan ekipler, yangının çıktığı gecekonduda mahsur kalan anne ve babayı dışarı çıkardı.Dumandan etkilendikleri ve hafif yaralandıkları belirlenen çifte, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.12 yaşındaki İ.K. hayatını kaybettiİtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından yapılan çalışmalarda evde mahsur kalan 12 yaşındaki İ.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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maltepe, yangın
maltepe, yangın

Maltepe'de gecekondu yangını: Mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

09:19 24.10.2026
© Adem KutucuMaltepe'de gecekondu yangını: Mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Maltepe'de gecekondu yangını: Mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© Adem Kutucu
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İstanbul Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki İ.K. hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.
Yangın, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan 3 kişilik aile mahsur kaldı.

Anne ve baba ekipler tarafından kurtarıldı

Olay yerine ulaşan ekipler, yangının çıktığı gecekonduda mahsur kalan anne ve babayı dışarı çıkardı.
Dumandan etkilendikleri ve hafif yaralandıkları belirlenen çifte, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

12 yaşındaki İ.K. hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından yapılan çalışmalarda evde mahsur kalan 12 yaşındaki İ.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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