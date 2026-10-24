https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/maltepede-gecekondu-yangini-mahsur-kalan--12-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1109817346.html

Maltepe'de gecekondu yangını: Mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Maltepe'de gecekondu yangını: Mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki İ.K. hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı. 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T09:19+0300

2026-10-24T09:19+0300

2026-10-24T09:19+0300

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Yangın, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda meydana geldi.Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın sırasında evde bulunan 3 kişilik aile mahsur kaldı.Anne ve baba ekipler tarafından kurtarıldıOlay yerine ulaşan ekipler, yangının çıktığı gecekonduda mahsur kalan anne ve babayı dışarı çıkardı.Dumandan etkilendikleri ve hafif yaralandıkları belirlenen çifte, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.12 yaşındaki İ.K. hayatını kaybettiİtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından yapılan çalışmalarda evde mahsur kalan 12 yaşındaki İ.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/istanbulda-bu-yollar-trafige-kapatildi-1109817060.html

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