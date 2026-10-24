https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/istanbulda-bu-yollar-trafige-kapatildi-1109817060.html

İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü tören provası nedeniyle Vatan Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı. Saat 05.45'te başlayan uygulama... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T09:16+0300

2026-10-24T09:16+0300

2026-10-24T09:16+0300

türki̇ye

29 ekim cumhuriyet bayramı

tören

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Cumhuriyet Bayramı tören provası kapsamında İstanbul'da trafik düzenlemesine gidildi. Provanın yapılacağı güzergahlarda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), hem gidiş hem geliş yönünde araç trafiğine kapatıldı.Bulvara bağlantı sağlayan çok sayıda cadde ve sokaktan girişlere de izin verilmiyor.İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı?İstanbul Valiliğinin trafik düzenlemesi kapsamında Vatan Caddesi'ne aşağıdaki güzergahlardan araç girişleri kapatıldı:Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklardan bulvara katılım durduruldu.Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de Vatan Caddesi'ne araç girişine izin verilmiyor.İstanbul'da alternatif yollar hangileri?29 Ekim tören provası nedeniyle kapatılan yolların yerine sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar da açıklandı.İstanbul Valiliğinin belirlediği alternatif yollar şöyle:Sürücüler, saat 05.45 itibarıyla bu güzergahları kullanmaya başladı.

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Sputnik Türkiye

29 ekim cumhuriyet bayramı, tören