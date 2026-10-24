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İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü tören provası nedeniyle Vatan Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı. Saat 05.45'te başlayan uygulama... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T09:16+0300
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29 ekim cumhuriyet bayramı
tören
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Cumhuriyet Bayramı tören provası kapsamında İstanbul'da trafik düzenlemesine gidildi. Provanın yapılacağı güzergahlarda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), hem gidiş hem geliş yönünde araç trafiğine kapatıldı.Bulvara bağlantı sağlayan çok sayıda cadde ve sokaktan girişlere de izin verilmiyor.İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı?İstanbul Valiliğinin trafik düzenlemesi kapsamında Vatan Caddesi'ne aşağıdaki güzergahlardan araç girişleri kapatıldı:Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklardan bulvara katılım durduruldu.Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de Vatan Caddesi'ne araç girişine izin verilmiyor.İstanbul'da alternatif yollar hangileri?29 Ekim tören provası nedeniyle kapatılan yolların yerine sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar da açıklandı.İstanbul Valiliğinin belirlediği alternatif yollar şöyle:Sürücüler, saat 05.45 itibarıyla bu güzergahları kullanmaya başladı.
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29 ekim cumhuriyet bayramı, tören
29 ekim cumhuriyet bayramı, tören

İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı

09:16 24.10.2026
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© AA
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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü tören provası nedeniyle Vatan Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı. Saat 05.45'te başlayan uygulama kapsamında caddeye bağlanan çok sayıda yol da ulaşıma kapandı.
Cumhuriyet Bayramı tören provası kapsamında İstanbul'da trafik düzenlemesine gidildi. Provanın yapılacağı güzergahlarda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), hem gidiş hem geliş yönünde araç trafiğine kapatıldı.
Bulvara bağlantı sağlayan çok sayıda cadde ve sokaktan girişlere de izin verilmiyor.

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı?

İstanbul Valiliğinin trafik düzenlemesi kapsamında Vatan Caddesi'ne aşağıdaki güzergahlardan araç girişleri kapatıldı:
D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden bağlantılar
Edirnekapı yönünden girişler
10. Yıl Caddesi
Oğuzhan Caddesi
Sofular Caddesi
Halıcılar Caddesi
Akdeniz Caddesi
Akşemsettin Caddesi
Ordu Caddesi
Atatürk Bulvarı
Keçeci Meydan Sokak
Hal Yolu'nun güney istikametinden Vatan Caddesi bağlantısı
Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklardan bulvara katılım durduruldu.
Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de Vatan Caddesi'ne araç girişine izin verilmiyor.

İstanbul'da alternatif yollar hangileri?

29 Ekim tören provası nedeniyle kapatılan yolların yerine sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar da açıklandı.
İstanbul Valiliğinin belirlediği alternatif yollar şöyle:
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D-100 kara yolu
O-3 Hal Yolu
Sürücüler, saat 05.45 itibarıyla bu güzergahları kullanmaya başladı.
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