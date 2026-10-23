https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/melania-trump-abdli-gazeteciler-ateskes-sirasinda-alyoskiye-gidecek-1109811957.html
Melania Trump: ABD’li gazeteciler ateşkes sırasında Alyoşki’ye gidecek
Melania Trump: ABD’li gazeteciler ateşkes sırasında Alyoşki’ye gidecek
Sputnik Türkiye
ABD First Lady’si Melania Trump, bağımsız bir Amerikan medya kuruluşunun çalışanlarının ateşkes sırasında Herson bölgesindeki Alyoşki’de görev yaparak sahadaki... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T20:17+0300
2026-10-23T20:17+0300
2026-10-23T20:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
melania trump
abd
ukrayna
herson
ateşkes
insani operasyon
yana lantratova
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104908443_0:22:800:473_1920x0_80_0_0_7aca00c7b5ca724a0b90b3baa9dd9da7.jpg
ABD Başkanı’nın eşi Melania Trump, bağımsız bir Amerikan medya kuruluşuyla Rus ve Ukraynalı ekiplerin sahadaki çalışmalarına eşlik etmesi ve yaşananları belgelemesi konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Trump, “Bağımsız bir Amerikan medya kuruluşuyla, Rus ve Ukraynalı ekiplerin sahadaki çalışmalarına eşlik etmesi ve gelişmeleri belgelemesi konusunda da anlaşmaya vardım” ifadelerini kullandı.Melania Trump, sahada görev yapacak medya kuruluşunun adını ise açıklamadı.Daha önce Beyaz Saray, Melania Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında Herson bölgesindeki Alyoşki kentini kapsayan yerel ateşkes için anlaşma sağladığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Alyoşki’ye gıda ve ilaç ulaştırılması sorununu çözmek için gerekli tüm adımları attığını ifade etmişti. Peskov, Kiev’in sevkiyatları engellediğini belirterek bölgedeki durumun kritik olduğunu vurgulamıştı.Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova da Amerikan tarafı ve Alyoşki’ye yardım çalışmalarına katılmaya hazır olduğunu bildiren Melania Trump’ın ekibiyle temas halinde olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/gerasimov-rus-ordusu-herson-cephesinde-27-ekimde-sessizlik-rejimi-uygulayacak-1109810345.html
abd
ukrayna
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104908443_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_859262b2bde3ba1aac884f9bcf92b72e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
melania trump, abd, ukrayna, herson, ateşkes, insani operasyon, yana lantratova, dmitriy peskov
melania trump, abd, ukrayna, herson, ateşkes, insani operasyon, yana lantratova, dmitriy peskov
Melania Trump: ABD’li gazeteciler ateşkes sırasında Alyoşki’ye gidecek
ABD First Lady’si Melania Trump, bağımsız bir Amerikan medya kuruluşunun çalışanlarının ateşkes sırasında Herson bölgesindeki Alyoşki’de görev yaparak sahadaki gelişmeleri kayıt altına alacağını açıkladı.
ABD Başkanı’nın eşi Melania Trump, bağımsız bir Amerikan medya kuruluşuyla Rus ve Ukraynalı ekiplerin sahadaki çalışmalarına eşlik etmesi ve yaşananları belgelemesi konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.
Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Trump, “Bağımsız bir Amerikan medya kuruluşuyla, Rus ve Ukraynalı ekiplerin sahadaki çalışmalarına eşlik etmesi ve gelişmeleri belgelemesi konusunda da anlaşmaya vardım” ifadelerini kullandı.
Melania Trump, sahada görev yapacak medya kuruluşunun adını ise açıklamadı.
Daha önce Beyaz Saray, Melania Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında Herson bölgesindeki Alyoşki kentini kapsayan yerel ateşkes için anlaşma sağladığını duyurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Alyoşki’ye gıda ve ilaç ulaştırılması sorununu çözmek için gerekli tüm adımları attığını ifade etmişti. Peskov, Kiev’in sevkiyatları engellediğini belirterek bölgedeki durumun kritik olduğunu vurgulamıştı.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova da Amerikan tarafı ve Alyoşki’ye yardım çalışmalarına katılmaya hazır olduğunu bildiren Melania Trump’ın ekibiyle temas halinde olduğunu açıklamıştı.