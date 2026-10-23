https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/melania-trump-abdli-gazeteciler-ateskes-sirasinda-alyoskiye-gidecek-1109811957.html

Melania Trump: ABD’li gazeteciler ateşkes sırasında Alyoşki’ye gidecek

Melania Trump: ABD’li gazeteciler ateşkes sırasında Alyoşki’ye gidecek

Sputnik Türkiye

ABD First Lady’si Melania Trump, bağımsız bir Amerikan medya kuruluşunun çalışanlarının ateşkes sırasında Herson bölgesindeki Alyoşki’de görev yaparak sahadaki... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T20:17+0300

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ukrayna kri̇zi̇

melania trump

abd

ukrayna

herson

ateşkes

insani operasyon

yana lantratova

dmitriy peskov

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ABD Başkanı’nın eşi Melania Trump, bağımsız bir Amerikan medya kuruluşuyla Rus ve Ukraynalı ekiplerin sahadaki çalışmalarına eşlik etmesi ve yaşananları belgelemesi konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Trump, “Bağımsız bir Amerikan medya kuruluşuyla, Rus ve Ukraynalı ekiplerin sahadaki çalışmalarına eşlik etmesi ve gelişmeleri belgelemesi konusunda da anlaşmaya vardım” ifadelerini kullandı.Melania Trump, sahada görev yapacak medya kuruluşunun adını ise açıklamadı.Daha önce Beyaz Saray, Melania Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında Herson bölgesindeki Alyoşki kentini kapsayan yerel ateşkes için anlaşma sağladığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Alyoşki’ye gıda ve ilaç ulaştırılması sorununu çözmek için gerekli tüm adımları attığını ifade etmişti. Peskov, Kiev’in sevkiyatları engellediğini belirterek bölgedeki durumun kritik olduğunu vurgulamıştı.Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova da Amerikan tarafı ve Alyoşki’ye yardım çalışmalarına katılmaya hazır olduğunu bildiren Melania Trump’ın ekibiyle temas halinde olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/gerasimov-rus-ordusu-herson-cephesinde-27-ekimde-sessizlik-rejimi-uygulayacak-1109810345.html

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melania trump, abd, ukrayna, herson, ateşkes, insani operasyon, yana lantratova, dmitriy peskov