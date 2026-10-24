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Kediyi kurtarmaya çalışırken 3 metreden düştü: Hayatını kaybetti
Kediyi kurtarmaya çalışırken 3 metreden düştü: Hayatını kaybetti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tabelada mahsur kalan kediyi kurtarmak için pencereden sarkan Şahin Tezcan, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iş yeri tabelasının üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışırken yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Şahin Tezcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Şahin Tezcan, çalıştığı iş yerinin tabelası üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için pencereden sarktı.Bu sırada dengesini kaybeden Tezcan, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.Önce tenteye, ardından beton zemine düştüPencereden düşen Tezcan, önce zemin katta bulunan bir iş yerinin plastik tentesine, ardından beton zemine çarptı.Olayda ağır yaralanan Tezcan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Şahin Tezcan hastanede hayatını kaybetti22 Ekim'den bu yana hastanede tedavi gören Şahin Tezcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
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bursa, kedi
bursa, kedi

Kediyi kurtarmaya çalışırken 3 metreden düştü: Hayatını kaybetti

13:12 24.10.2026
© AA / Fatih ÇapkınKediyi kurtarmaya çalışırken 3 metreden düştü: Hayatını kaybetti
Kediyi kurtarmaya çalışırken 3 metreden düştü: Hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© AA / Fatih Çapkın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tabelada mahsur kalan kediyi kurtarmak için pencereden sarkan Şahin Tezcan, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tezcan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iş yeri tabelasının üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışırken yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Şahin Tezcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şahin Tezcan, çalıştığı iş yerinin tabelası üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için pencereden sarktı.
Bu sırada dengesini kaybeden Tezcan, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Önce tenteye, ardından beton zemine düştü

Pencereden düşen Tezcan, önce zemin katta bulunan bir iş yerinin plastik tentesine, ardından beton zemine çarptı.
Olayda ağır yaralanan Tezcan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahin Tezcan hastanede hayatını kaybetti

22 Ekim'den bu yana hastanede tedavi gören Şahin Tezcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
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