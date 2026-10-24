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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/hayvan-barinaklarinda-kotu-muamele-denetimi-7-belediye-baskani-ve-74-gorevliye-sorusturma-izni-1109819724.html
Hayvan barınaklarında kötü muamele denetimi: 7 belediye başkanı ve 74 görevliye soruşturma izni
Hayvan barınaklarında kötü muamele denetimi: 7 belediye başkanı ve 74 görevliye soruşturma izni
Sputnik Türkiye
81 ildeki hayvan barınaklarında yapılan denetimlerde kötü muamele tespitleri üzerine 7 belediye başkanı ve 74 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi. 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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Hayvanların korunması ve barınak koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 81 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında barınaklar, mülkiye müfettişleri tarafından denetleniyor.Türkiye gazetesinin haberine göre denetimlerin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpeği sorununun yüzde 99,9 oranında çözüldüğüne ilişkin açıklamasının ardından yoğunlaştığı belirtildi.7 belediye başkanı ve 74 kamu görevlisi hakkında soruşturma izniDenetimlerde belirlenen kötü muamele vakaları nedeniyle 7 belediye başkanı ve 74 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.Soruşturma izni verilenler arasında şu belediyelerin başkanlarının da bulunduğu bildirildi:Kötü muamele tespitleri kapsamında sorumlulara en üst sınırdan idari para cezaları uygulandığı aktarıldı.Köpek dövüşleri ve hayvanlara şiddet suçları gündeme geldiAK Parti İstanbul milletvekilleri Nimet Özdemir ve Müşerref Pervin Tuba Durgut'un İçişleri Bakanlığı ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, hayvan barınaklarının mevcut durumu ele alındı.Görüşmelerde ayrıca köpek dövüşleri ve hayvanlara yönelik şiddet suçları işleyen örgütler gündeme geldi.Bu görüşmelerin ardından köpek dövüşleri ve söz konusu örgütlerle ilgili adli merciler tarafından yakalama kararları çıkarıldığı bildirildi.İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, barınaklardaki bakım ve denetim çalışmalarının sürdürüleceği vurgulandı.
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türki̇ye
muğla
erzurum
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barınak, mustafa çiftçi, muğla, erzurum, şanlıurfa, i̇çişleri bakanlığı, chp

Hayvan barınaklarında kötü muamele denetimi: 7 belediye başkanı ve 74 görevliye soruşturma izni

10:41 24.10.2026
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor.
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
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81 ildeki hayvan barınaklarında yapılan denetimlerde kötü muamele tespitleri üzerine 7 belediye başkanı ve 74 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.
Hayvanların korunması ve barınak koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 81 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında barınaklar, mülkiye müfettişleri tarafından denetleniyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre denetimlerin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpeği sorununun yüzde 99,9 oranında çözüldüğüne ilişkin açıklamasının ardından yoğunlaştığı belirtildi.

7 belediye başkanı ve 74 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni

Denetimlerde belirlenen kötü muamele vakaları nedeniyle 7 belediye başkanı ve 74 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.
Soruşturma izni verilenler arasında şu belediyelerin başkanlarının da bulunduğu bildirildi:
Muğla Köyceğiz Belediyesi: CHP'li belediye başkanı
Erzurum Narman Belediyesi: AK Partili belediye başkanı
Şanlıurfa Hilvan Belediyesi: DEM Partili belediye başkanı
Kötü muamele tespitleri kapsamında sorumlulara en üst sınırdan idari para cezaları uygulandığı aktarıldı.

Köpek dövüşleri ve hayvanlara şiddet suçları gündeme geldi

AK Parti İstanbul milletvekilleri Nimet Özdemir ve Müşerref Pervin Tuba Durgut'un İçişleri Bakanlığı ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, hayvan barınaklarının mevcut durumu ele alındı.
Görüşmelerde ayrıca köpek dövüşleri ve hayvanlara yönelik şiddet suçları işleyen örgütler gündeme geldi.
Bu görüşmelerin ardından köpek dövüşleri ve söz konusu örgütlerle ilgili adli merciler tarafından yakalama kararları çıkarıldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, barınaklardaki bakım ve denetim çalışmalarının sürdürüleceği vurgulandı.
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