https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/kacirilma-ihbariyla-ortaya-cikti-borclari-yuzunden-eve-gitmek-istemedi-ailesi-bagaja-koyup-goturdu-1109817664.html

Kaçırılma ihbarıyla ortaya çıktı: Borçları yüzünden eve gitmek istemedi, ailesi bagaja koyup götürdü

Kaçırılma ihbarıyla ortaya çıktı: Borçları yüzünden eve gitmek istemedi, ailesi bagaja koyup götürdü

Sputnik Türkiye

Adana'nın Seyhan ilçesinde 33 yaşındaki N.Y'yi zorla otomobilin bagajına koyarak eve götürdükleri belirlenen babası, kardeşi ve kuzeni gözaltına alındı. 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T09:29+0300

2026-10-24T09:29+0300

2026-10-24T09:29+0300

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adana

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Bir kişinin zorla otomobilin bagajına konularak götürüldüğü yönündeki ihbar üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.Polis ekipleri, olayın taraflarını ve nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.Borçları nedeniyle evine gitmek istemediği öğrenildiYapılan çalışmalarda, N.Y'nin (33) borçları nedeniyle bir süredir evine gitmek istemediği belirlendi.N.Y'nin yolda karşılaştığı babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y. (39) tarafından zorla otomobilin bagajına konulduğu ve bu şekilde eve götürüldüğü tespit edildi.Babası, kardeşi ve kuzeni gözaltına alındıAdana polisi, olayla bağlantılı olduğu belirlenen üç şüpheliyi gözaltına aldı.M.Y., Ö.Y. ve S.Y., işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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