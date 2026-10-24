https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-iki-super-tanker-mayina-carpti-1109816701.html
İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: İki süper tanker mayına çarptı
İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: İki süper tanker mayına çarptı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde izin verilmeyen rotayı kullandığı öne sürülen iki süper petrol tankerinin deniz mayınına çarparak... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T04:31+0300
2026-10-24T04:31+0300
2026-10-24T04:31+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇ran
tahran
hürmüz boğazı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde iki büyük petrol tankerinin deniz mayınına çarpmasının ardından patlama yaşandığını açıkladı. Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplam petrol taşıma kapasitesi 4 milyon 500 bin varili aşan iki süper tankerin sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmaya çalıştığı belirtildi. Açıklamaya göre tankerler, boğazın güney kesiminde İran tarafından izin verilmediği belirtilen rotadan ilerledikleri sırada deniz mayınına çarptı. Çarpmanın ardından meydana gelen patlama nedeniyle gemilerin motor bölümlerinde ağır hasar oluştuğu ve tankerlerin hareket kabiliyetini kaybettiği ifade edildi. Devrim Muhafızları, patlamanın ardından gemi personelinin tankerleri terk ettiğini bildirdi. Olayla ilgili görüntüler de İran devlet televizyonunda yayımlandı. Hürmüz Boğazı’nda geçiş kısıtlaması İran, ABD’nin 8 Temmuz’da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurmuştu. Tahran yönetimi, belirlediği güzergahın dışında seyreden ve gerekli izni almadan boğazdan geçmeye çalışan gemilerin hedef alınabileceği yönünde daha önce uyarıda bulunmuştu.
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ortadoğu, i̇ran, tahran, hürmüz boğazı
ortadoğu, i̇ran, tahran, hürmüz boğazı
İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: İki süper tanker mayına çarptı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde izin verilmeyen rotayı kullandığı öne sürülen iki süper petrol tankerinin deniz mayınına çarparak patladığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde iki büyük petrol tankerinin deniz mayınına çarpmasının ardından patlama yaşandığını açıkladı.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplam petrol taşıma kapasitesi 4 milyon 500 bin varili aşan iki süper tankerin sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmaya çalıştığı belirtildi.
Açıklamaya göre tankerler, boğazın güney kesiminde İran tarafından izin verilmediği belirtilen rotadan ilerledikleri sırada deniz mayınına çarptı. Çarpmanın ardından meydana gelen patlama nedeniyle gemilerin motor bölümlerinde ağır hasar oluştuğu ve tankerlerin hareket kabiliyetini kaybettiği ifade edildi.
Devrim Muhafızları, patlamanın ardından gemi personelinin tankerleri terk ettiğini bildirdi. Olayla ilgili görüntüler de İran devlet televizyonunda yayımlandı.
Hürmüz Boğazı’nda geçiş kısıtlaması
İran, ABD’nin 8 Temmuz’da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurmuştu.
Tahran yönetimi, belirlediği güzergahın dışında seyreden ve gerekli izni almadan boğazdan geçmeye çalışan gemilerin hedef alınabileceği yönünde daha önce uyarıda bulunmuştu.