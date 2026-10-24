https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/israil-merkez-bankasi-netanyahunun-yaptirimlara-karsi-kripto-para-kullanma-onerisini-reddetti-1109831536.html

İsrail Merkez Bankası, Netanyahu'nun yaptırımlara karşı kripto para kullanma önerisini reddetti: 'Uygulanmasını önleyin'

İsrail Merkez Bankası, Netanyahu'nun yaptırımlara karşı kripto para kullanma önerisini reddetti: 'Uygulanmasını önleyin'

Sputnik Türkiye

İsrail Merkez Bankası, Başbakan Netanyahu'nun batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları aşmak için blokzincir teknolojisini (kripto para birimlerini) kullanma... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T22:26+0300

2026-10-24T22:26+0300

2026-10-24T22:26+0300

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i̇srail merkez bankası

i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)

benyamin netanyahu

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Ekonomi için doğru olan, ticaret ortaklarımızla ilişkilerimizi korumak, yaptırımları önlemeye ve bunların ekonomi üzerindeki etkilerini engellemeye odaklanmaktır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, "Kripto para birimleri, yaptırımları aşmanın bir yolu olarak kullanılamaz" ifadeleriyle Netanyahu'nun önerisinin reddedildiği belirtildi.İsrail'in yaptırımları aşmak yerine yaptırıma maruz kalmamasının öncelik olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun siyasilerin sorumluluğu olduğu kaydedildi.Netanyahu, bir İsrail televizyonuna verdiği röportajda İsrail Merkez Bankası'nın açıklamasına yanıt vererek, "Tavsiyeleri için teşekkür ederim. Ancak ben ne düşünüyorsam onu yaparım" iddiasında bulundu.'Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde İsrail’in küresel ekonomiden kopacağını söylüyor'Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimlerde en büyük rakibi olarak görülen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot da yaptırımları aşmak için kripto para birimlerinin kullanılması önerisini eleştirdi.ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Eisenkot, "Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde İsrail’in küresel ekonomiden kopacağını söylüyor" ifadesini kullandı.Eisenkot, bu durumda internet alışverişinin ve yüksek teknoloji yatırımının olmayacağını belirterek, Netanyahu için kullanılan 'Bibi' ifadesine atıfla, "BibiCoin'in İsrail'i mahvetmesine izin vermemeliyiz" yazdı.Kanal 10 televizyonuna konuşan Netanyahu, 12 Batılı ülkenin işgal altındaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı almasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, yaptırımları aşmak için alternatif bir ekonomik modele geçmeleri gerektiğini savunmuştu.Netanyahu, yaptırımları aşmak için blokzincir teknolojisinin kullanılabileceğini ileri sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rus-diplomat-fujenkova-nato-ile-diyalog-icin-rusyayi-cevreleme-politikasindan-vazgecilmeli-1109831277.html

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haberler, gadi eisenkot, i̇srail, filistin, merkez bankası, i̇srail merkez bankası, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), benyamin netanyahu