Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/iranli-yetkiliden-saldiriya-ugramalari-halinde-israili-hedef-alacaklari-uyarisi-israil-yasanmaz-1109832073.html
İranlı yetkiliden saldırıya uğramaları halinde İsrail'i hedef alacakları uyarısı: 'İsrail yaşanmaz hale gelecek'
İranlı yetkiliden saldırıya uğramaları halinde İsrail'i hedef alacakları uyarısı: 'İsrail yaşanmaz hale gelecek'
Sputnik Türkiye
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi, ülkesinin milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir girişim karşısında... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T23:19+0300
2026-10-24T23:19+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇srail
i̇ran
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'da yönetimi devirmeye yönelik açıklamasının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak cevap verdi.İran'ın milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir girişim karşısında 'İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini' ifade eden Azizi, bunun kendileri için bir saatten kısa süreceği yorumunu yaptı.Azizi ayrıca paylaşımında, İsrail'de yer alan Dimona Nükleer Santrali, köprüler, enerji ve su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıların işaretlendiği bir haritaya yer vererek olası bir çatışmada buraları hedef alabilecekleri imasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/israil-merkez-bankasi-netanyahunun-yaptirimlara-karsi-kripto-para-kullanma-onerisini-reddetti-1109831536.html
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇srail, i̇ran, benyamin netanyahu
ortadoğu, i̇srail, i̇ran, benyamin netanyahu

İranlı yetkiliden saldırıya uğramaları halinde İsrail'i hedef alacakları uyarısı: 'İsrail yaşanmaz hale gelecek'

23:19 24.10.2026
© FotoğrafAvrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi, ülkesinin milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir girişim karşısında 'İsrail'in yaşanmaz hale geleceği' değerlendirmesinde bulundu.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'da yönetimi devirmeye yönelik açıklamasının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak cevap verdi.
İran'ın milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir girişim karşısında 'İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini' ifade eden Azizi, bunun kendileri için bir saatten kısa süreceği yorumunu yaptı.
Azizi ayrıca paylaşımında, İsrail'de yer alan Dimona Nükleer Santrali, köprüler, enerji ve su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıların işaretlendiği bir haritaya yer vererek olası bir çatışmada buraları hedef alabilecekleri imasında bulundu.
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
POLİTİKA
İsrail Merkez Bankası, Netanyahu'nun yaptırımlara karşı kripto para kullanma önerisini reddetti: 'Uygulanmasını önleyin'
22:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала