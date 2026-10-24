https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/iranli-yetkiliden-saldiriya-ugramalari-halinde-israili-hedef-alacaklari-uyarisi-israil-yasanmaz-1109832073.html
İranlı yetkiliden saldırıya uğramaları halinde İsrail'i hedef alacakları uyarısı: 'İsrail yaşanmaz hale gelecek'
İranlı yetkiliden saldırıya uğramaları halinde İsrail'i hedef alacakları uyarısı: 'İsrail yaşanmaz hale gelecek'
Sputnik Türkiye
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi, ülkesinin milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir girişim karşısında... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T23:19+0300
2026-10-24T23:19+0300
2026-10-24T23:19+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇srail
i̇ran
benyamin netanyahu
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'da yönetimi devirmeye yönelik açıklamasının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak cevap verdi.İran'ın milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir girişim karşısında 'İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini' ifade eden Azizi, bunun kendileri için bir saatten kısa süreceği yorumunu yaptı.Azizi ayrıca paylaşımında, İsrail'de yer alan Dimona Nükleer Santrali, köprüler, enerji ve su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıların işaretlendiği bir haritaya yer vererek olası bir çatışmada buraları hedef alabilecekleri imasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/israil-merkez-bankasi-netanyahunun-yaptirimlara-karsi-kripto-para-kullanma-onerisini-reddetti-1109831536.html
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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, benyamin netanyahu
ortadoğu, i̇srail, i̇ran, benyamin netanyahu
İranlı yetkiliden saldırıya uğramaları halinde İsrail'i hedef alacakları uyarısı: 'İsrail yaşanmaz hale gelecek'
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi, ülkesinin milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir girişim karşısında 'İsrail'in yaşanmaz hale geleceği' değerlendirmesinde bulundu.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'da yönetimi devirmeye yönelik açıklamasının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak cevap verdi.
İran'ın milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir girişim karşısında 'İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini' ifade eden Azizi, bunun kendileri için bir saatten kısa süreceği yorumunu yaptı.
Azizi ayrıca paylaşımında, İsrail'de yer alan Dimona Nükleer Santrali, köprüler, enerji ve su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıların işaretlendiği bir haritaya yer vererek olası bir çatışmada buraları hedef alabilecekleri imasında bulundu.