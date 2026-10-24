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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/husiler-suudi-arabistan-sana-ve-muhayi-hava-saldirilariyla-hedef-aldi-1109826855.html
Husiler: Suudi Arabistan, Sana ve Muha’yı hava saldırılarıyla hedef aldı
Husiler: Suudi Arabistan, Sana ve Muha’yı hava saldırılarıyla hedef aldı
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının başkent Sana ile Muha kentine hava saldırıları düzenlediğini iddia ederken, Suudi Arabistan öncülüğündeki... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T17:22+0300
2026-10-24T17:22+0300
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ortadoğu
suudi arabistan
yemen
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arap koalisyonu
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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının başkent Sana ile ülkenin güneybatısındaki Taiz iline bağlı Muha kentine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.Husilere bağlı SABA haber ajansının ismi açıklanmayan yerel bir kaynağa dayandırdığı haberde, Muha'nın farklı bölgelerine bir dizi hava saldırısı düzenlendi. Bölgedeki hava hareketliliğinin sürdüğü belirtilirken saldırıların sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.Haberde, Sana'daki Asr ve Hemedan bölgelerinin de Suudi Arabistan savaş uçakları tarafından hedef alındığı aktarıldı. Saldırılarda siviller arasında ölen ve yaralananlar olduğu iddia edilirken can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.Arap Koalisyonu: Husilerin füzeleri engellendiSuudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki ise Husilerin Suudi Arabistan'ın batısındaki Taif ve Yenbu kentlerine fırlattığı balistik füzelerin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini bildirdi.Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, füzelerin önlendiğini belirtirken olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.Yemen'de çatışmalar sürüyorYemen'de iç savaş, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/suudi-arabistanda-uluslararasi-havalimanina-saldiri-1-kisi-hayatini-kaybetti-8-kisi-yarali-1109752201.html
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ortadoğu, suudi arabistan, yemen, taiz, arap koalisyonu, sana, saba, husiler
ortadoğu, suudi arabistan, yemen, taiz, arap koalisyonu, sana, saba, husiler

Husiler: Suudi Arabistan, Sana ve Muha’yı hava saldırılarıyla hedef aldı

17:22 24.10.2026
© REUTERS Anees MahyoubHusilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı iddiası: Sana ve Muha'nın hedef alındığı öne sürüldü
Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı iddiası: Sana ve Muha'nın hedef alındığı öne sürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© REUTERS Anees Mahyoub
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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının başkent Sana ile Muha kentine hava saldırıları düzenlediğini iddia ederken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin Taif ve Yenbu kentlerine fırlattığı balistik füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı.
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının başkent Sana ile ülkenin güneybatısındaki Taiz iline bağlı Muha kentine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.
Husilere bağlı SABA haber ajansının ismi açıklanmayan yerel bir kaynağa dayandırdığı haberde, Muha'nın farklı bölgelerine bir dizi hava saldırısı düzenlendi. Bölgedeki hava hareketliliğinin sürdüğü belirtilirken saldırıların sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Haberde, Sana'daki Asr ve Hemedan bölgelerinin de Suudi Arabistan savaş uçakları tarafından hedef alındığı aktarıldı. Saldırılarda siviller arasında ölen ve yaralananlar olduğu iddia edilirken can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Arap Koalisyonu: Husilerin füzeleri engellendi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki ise Husilerin Suudi Arabistan'ın batısındaki Taif ve Yenbu kentlerine fırlattığı balistik füzelerin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini bildirdi.
Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, füzelerin önlendiğini belirtirken olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Yemen'de çatışmalar sürüyor

Yemen'de iç savaş, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
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