https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/suudi-arabistanda-uluslararasi-havalimanina-saldiri-1-kisi-hayatini-kaybetti-8-kisi-yarali-1109752201.html

Suudi Arabistan'da uluslararası havalimanına saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı

Suudi Arabistan'da uluslararası havalimanına saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T02:07+0300

2026-10-22T02:07+0300

2026-10-22T02:07+0300

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suudi arabistan

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Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi'nden (GACA), gelen açıklamaya göre Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı, 21 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilen bir saldırının hedefi oldu. Meydana gelen olayda ülkede ikamet izni bulunan yabancı uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı.Yaralılar tedavi altındaOlayın hemen ardından yaralı 8 kişi, tıbbi müdahale için ivedilikle en yakın hastanelere sevk edildi. Havalimanında fiziki hasara yol açan eylemin ardından yetkililer geniş çaplı bir hasar tespit çalışması başlattı. GACA, saldırının gerçekleştirilme yöntemi ve arkasındaki faillere dair henüz bir detay paylaşmazken, sürecin takibine ilişkin kamuoyunun daha sonra bilgilendirileceğini aktardı.Diğer taraftan, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, ülkenin doğu hava sahasında önemli bir önleme faaliyeti gerçekleştirdiğini duyurdu. Koalisyon sözcüsü, bölgeye yönlendirilen 4 adet insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince engellenerek havada imha edildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-orta-doguda-tum-taraflarin-istemesi-halinde-arabuluculuga-haziriz-1109751939.html

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