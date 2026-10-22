Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/suudi-arabistanda-uluslararasi-havalimanina-saldiri-1-kisi-hayatini-kaybetti-8-kisi-yarali-1109752201.html
Suudi Arabistan'da uluslararası havalimanına saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı
Suudi Arabistan'da uluslararası havalimanına saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T02:07+0300
2026-10-22T02:07+0300
dünya
suudi arabistan
arap koalisyonu
koalisyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103979644_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_044bbc3e99501ad6c58645e8d6226e5e.jpg
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi'nden (GACA), gelen açıklamaya göre Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı, 21 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilen bir saldırının hedefi oldu. Meydana gelen olayda ülkede ikamet izni bulunan yabancı uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı.Yaralılar tedavi altındaOlayın hemen ardından yaralı 8 kişi, tıbbi müdahale için ivedilikle en yakın hastanelere sevk edildi. Havalimanında fiziki hasara yol açan eylemin ardından yetkililer geniş çaplı bir hasar tespit çalışması başlattı. GACA, saldırının gerçekleştirilme yöntemi ve arkasındaki faillere dair henüz bir detay paylaşmazken, sürecin takibine ilişkin kamuoyunun daha sonra bilgilendirileceğini aktardı.Diğer taraftan, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, ülkenin doğu hava sahasında önemli bir önleme faaliyeti gerçekleştirdiğini duyurdu. Koalisyon sözcüsü, bölgeye yönlendirilen 4 adet insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince engellenerek havada imha edildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-orta-doguda-tum-taraflarin-istemesi-halinde-arabuluculuga-haziriz-1109751939.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103979644_0:0:885:663_1920x0_80_0_0_63665e1ea569c1a96400942a61bb6b39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, arap koalisyonu, koalisyon
suudi arabistan, arap koalisyonu, koalisyon

Suudi Arabistan'da uluslararası havalimanına saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı

02:07 22.10.2026
© AP Photo / Amr NabilSuudi Arabistan
Suudi Arabistan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© AP Photo / Amr Nabil
Abone ol
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi'nden (GACA), gelen açıklamaya göre Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı, 21 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilen bir saldırının hedefi oldu. Meydana gelen olayda ülkede ikamet izni bulunan yabancı uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı.

Yaralılar tedavi altında

Olayın hemen ardından yaralı 8 kişi, tıbbi müdahale için ivedilikle en yakın hastanelere sevk edildi. Havalimanında fiziki hasara yol açan eylemin ardından yetkililer geniş çaplı bir hasar tespit çalışması başlattı. GACA, saldırının gerçekleştirilme yöntemi ve arkasındaki faillere dair henüz bir detay paylaşmazken, sürecin takibine ilişkin kamuoyunun daha sonra bilgilendirileceğini aktardı.
Diğer taraftan, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, ülkenin doğu hava sahasında önemli bir önleme faaliyeti gerçekleştirdiğini duyurdu. Koalisyon sözcüsü, bölgeye yönlendirilen 4 adet insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince engellenerek havada imha edildiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
DÜNYA
Rusya: Orta Doğu’da tüm tarafların istemesi halinde arabuluculuğa hazırız
01:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала