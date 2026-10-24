https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/fon-sorusturmasinda-5-milyarlik-iade-enver-ve-feridun-gecgelin-mal-varliklarindaki-tedbir-1109815390.html

Fon soruşturmasında 5 milyarlık iade: Enver ve Feridun Geçgel'in mal varlıklarındaki tedbir kaldırıldı

Fon soruşturmasında 5 milyarlık iade: Enver ve Feridun Geçgel'in mal varlıklarındaki tedbir kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Astor Enerji AŞ ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in, İstanbul'da yürütülen fon soruşturmaları kapsamında mal varlıkları üzerindeki tedbir kararları... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T00:18+0300

2026-10-24T00:18+0300

2026-10-24T00:18+0300

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İstanbul'da sermaye piyasası işlemleriyle ilgili yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Astor Enerji AŞ ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısında, soruşturma dosyasındaki delillerin yeniden incelenmesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bildirimleri, sermaye paylarının kapsamı ve soruşturma konusu eylemlerdeki kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırıldığı belirtildi.Öte yandan, Enver ve Feridun Geçgel'in bugün TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödeme yaptığı öğrenildi.

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