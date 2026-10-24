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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/fon-sorusturmasinda-5-milyarlik-iade-enver-ve-feridun-gecgelin-mal-varliklarindaki-tedbir-1109815390.html
Fon soruşturmasında 5 milyarlık iade: Enver ve Feridun Geçgel'in mal varlıklarındaki tedbir kaldırıldı
Fon soruşturmasında 5 milyarlık iade: Enver ve Feridun Geçgel'in mal varlıklarındaki tedbir kaldırıldı
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Astor Enerji AŞ ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in, İstanbul'da yürütülen fon soruşturmaları kapsamında mal varlıkları üzerindeki tedbir kararları... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da sermaye piyasası işlemleriyle ilgili yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Astor Enerji AŞ ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısında, soruşturma dosyasındaki delillerin yeniden incelenmesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bildirimleri, sermaye paylarının kapsamı ve soruşturma konusu eylemlerdeki kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırıldığı belirtildi.Öte yandan, Enver ve Feridun Geçgel'in bugün TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödeme yaptığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/turkiye-sigorta-ve-turkiye-hayat-emeklilik-eski-genel-muduru-taha-cakmak-yeniden-gozaltina-alindi-1109794144.html
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tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, i̇stanbul, fon, fon soruşturması
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, i̇stanbul, fon, fon soruşturması

Fon soruşturmasında 5 milyarlık iade: Enver ve Feridun Geçgel'in mal varlıklarındaki tedbir kaldırıldı

00:18 24.10.2026
© Fotoğraf : Feridun Geçgel sosyal medyaFeridun Geçgel
Feridun Geçgel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© Fotoğraf : Feridun Geçgel sosyal medya
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Astor Enerji AŞ ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in, İstanbul'da yürütülen fon soruşturmaları kapsamında mal varlıkları üzerindeki tedbir kararları kaldırıldı. Geçgel kardeşlerin, TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödeme yaptığı açıklandı.
İstanbul'da sermaye piyasası işlemleriyle ilgili yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Astor Enerji AŞ ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısında, soruşturma dosyasındaki delillerin yeniden incelenmesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bildirimleri, sermaye paylarının kapsamı ve soruşturma konusu eylemlerdeki kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırıldığı belirtildi.
Öte yandan, Enver ve Feridun Geçgel'in bugün TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödeme yaptığı öğrenildi.
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