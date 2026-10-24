https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/fon-sorusturmasinda-5-milyarlik-iade-enver-ve-feridun-gecgelin-mal-varliklarindaki-tedbir-1109815390.html
Fon soruşturmasında 5 milyarlık iade: Enver ve Feridun Geçgel'in mal varlıklarındaki tedbir kaldırıldı
Fon soruşturmasında 5 milyarlık iade: Enver ve Feridun Geçgel'in mal varlıklarındaki tedbir kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Astor Enerji AŞ ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in, İstanbul'da yürütülen fon soruşturmaları kapsamında mal varlıkları üzerindeki tedbir kararları... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T00:18+0300
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İstanbul'da sermaye piyasası işlemleriyle ilgili yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Astor Enerji AŞ ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısında, soruşturma dosyasındaki delillerin yeniden incelenmesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bildirimleri, sermaye paylarının kapsamı ve soruşturma konusu eylemlerdeki kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırıldığı belirtildi.Öte yandan, Enver ve Feridun Geçgel'in bugün TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödeme yaptığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/turkiye-sigorta-ve-turkiye-hayat-emeklilik-eski-genel-muduru-taha-cakmak-yeniden-gozaltina-alindi-1109794144.html
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tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, i̇stanbul, fon, fon soruşturması
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, i̇stanbul, fon, fon soruşturması
Fon soruşturmasında 5 milyarlık iade: Enver ve Feridun Geçgel'in mal varlıklarındaki tedbir kaldırıldı
Astor Enerji AŞ ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in, İstanbul'da yürütülen fon soruşturmaları kapsamında mal varlıkları üzerindeki tedbir kararları kaldırıldı. Geçgel kardeşlerin, TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödeme yaptığı açıklandı.
İstanbul'da sermaye piyasası işlemleriyle ilgili yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Astor Enerji AŞ ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısında, soruşturma dosyasındaki delillerin yeniden incelenmesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bildirimleri, sermaye paylarının kapsamı ve soruşturma konusu eylemlerdeki kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırıldığı belirtildi.
Öte yandan, Enver ve Feridun Geçgel'in bugün TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödeme yaptığı öğrenildi.