https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/turkiye-sigorta-ve-turkiye-hayat-emeklilik-eski-genel-muduru-taha-cakmak-yeniden-gozaltina-alindi-1109794144.html

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak, fon soruşturmasında yeniden gözaltına alındı. Çakmak, bir hafta önce görevinden... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

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2026-10-23T12:04+0300

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gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.Geçen hafta istifa etmiştiÇakmak, geçen hafta Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevinden istifa etmişti. Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır." denilmişti.Hangi suçlamalar var?NTV'nin haberine göre Çakmak'a şu suçlamalar yöneltildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/turkiye-sigorta-genel-muduru-taha-cakmak-gorevinden-istifa-etti-1109584036.html

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fon, fon soruşturması, gözaltı, taha çakmak, para