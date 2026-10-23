https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/turkiye-sigorta-ve-turkiye-hayat-emeklilik-eski-genel-muduru-taha-cakmak-yeniden-gozaltina-alindi-1109794144.html
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak, fon soruşturmasında yeniden gözaltına alındı. Çakmak, bir hafta önce görevinden... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-23T12:04+0300
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gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.Geçen hafta istifa etmiştiÇakmak, geçen hafta Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevinden istifa etmişti. Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır." denilmişti.Hangi suçlamalar var?NTV'nin haberine göre Çakmak'a şu suçlamalar yöneltildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/turkiye-sigorta-genel-muduru-taha-cakmak-gorevinden-istifa-etti-1109584036.html
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fon, fon soruşturması, gözaltı, taha çakmak, para
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
12:04 23.10.2026 (güncellendi: 12:51 23.10.2026)
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak, fon soruşturmasında yeniden gözaltına alındı. Çakmak, bir hafta önce görevinden istifa etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme
yaşandı. Daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.
Geçen hafta istifa etmişti
Çakmak, geçen hafta Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevinden istifa etmişti.
Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır." denilmişti.
NTV'nin haberine göre Çakmak'a şu suçlamalar yöneltildi:
- Fon soruşturmalar kapsamında Tera fonlarına Türkiye Sigorta'ya ait mevduatlardan yüksek hacimli para giriş işlemi yaparak kar elde etmek,
- Fona giriş sağlanan mevduat karşılığında Tera gurubuna ait hisseler üzerinde şahsi alım işlemleri yapmak, G….ürk isimli hisseye Tera gurubunun giriş yapması hususunda yönetici olduğu kurumun mevduatlarını yatırma sözü vermek, şartını sürmek,
- G….ürk hissesi ve Tera gurubuna ait hisselerde menfaat temin etmek,
- 21/10/2026 tarihinde soruşturma kapsamında alınan beyanlarda Türkiye Sigorta'nın fona yatırımı karşılığında Tera gurubundan 1 milyon dolar elden para almak.