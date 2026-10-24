https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/fenerbahcenin-borcu-aciklandi-1109820553.html
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğu açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran-31 Ağustos 2026 raporunda... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T11:42+0300
2026-10-24T11:42+0300
2026-10-24T11:42+0300
spor
fenerbahçe
borç
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Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında kulübün mali durumuna ilişkin raporu sundu.Vodina, söz konusu döneme ait verilere göre Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğunu üyelere bildirdi.Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler açıklandıDenetim raporuna göre sarı-lacivertli kulübün mali yükümlülükleri şöyle:Raporda belirtilen kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamı 36 milyar 662 milyon lira olurken, 278 milyon liralık birikmiş özkaynak zararı da ayrı bir kalem olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/atmlerde-nakit-cekme-sorunu-haftada-bin-500u-askin-sikyet-1109820191.html
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fenerbahçe, borç
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğu açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran-31 Ağustos 2026 raporunda kısa vadeli yükümlülüklerin 22 milyar 727 milyon, uzun vadeli yükümlülüklerin 13 milyar 935 milyon lira olduğunu bildirdi.
Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında kulübün mali durumuna ilişkin raporu sundu.
Vodina, söz konusu döneme ait verilere göre Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğunu üyelere bildirdi.
Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler açıklandı
Denetim raporuna göre sarı-lacivertli kulübün mali yükümlülükleri şöyle:
Kısa vadeli yükümlülükler: 22 milyar 727 milyon lira
Uzun vadeli yükümlülükler: 13 milyar 935 milyon lira
Birikmiş özkaynak zararı: 278 milyon lira
Raporda belirtilen kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamı 36 milyar 662 milyon lira olurken, 278 milyon liralık birikmiş özkaynak zararı da ayrı bir kalem olarak açıklandı.