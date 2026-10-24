https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/fenerbahcenin-borcu-aciklandi-1109820553.html

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğu açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran-31 Ağustos 2026 raporunda... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T11:42+0300

2026-10-24T11:42+0300

2026-10-24T11:42+0300

spor

fenerbahçe

borç

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Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında kulübün mali durumuna ilişkin raporu sundu.Vodina, söz konusu döneme ait verilere göre Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğunu üyelere bildirdi.Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler açıklandıDenetim raporuna göre sarı-lacivertli kulübün mali yükümlülükleri şöyle:Raporda belirtilen kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamı 36 milyar 662 milyon lira olurken, 278 milyon liralık birikmiş özkaynak zararı da ayrı bir kalem olarak açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/atmlerde-nakit-cekme-sorunu-haftada-bin-500u-askin-sikyet-1109820191.html

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fenerbahçe, borç