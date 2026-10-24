Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/fenerbahcenin-borcu-aciklandi-1109820553.html
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğu açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran-31 Ağustos 2026 raporunda... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T11:42+0300
2026-10-24T11:42+0300
spor
fenerbahçe
borç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106233751_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_b0883a737f9f14cccd2004b33046c700.jpg
Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında kulübün mali durumuna ilişkin raporu sundu.Vodina, söz konusu döneme ait verilere göre Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğunu üyelere bildirdi.Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler açıklandıDenetim raporuna göre sarı-lacivertli kulübün mali yükümlülükleri şöyle:Raporda belirtilen kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamı 36 milyar 662 milyon lira olurken, 278 milyon liralık birikmiş özkaynak zararı da ayrı bir kalem olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/atmlerde-nakit-cekme-sorunu-haftada-bin-500u-askin-sikyet-1109820191.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106233751_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_75123f406bb6d09ae8c607b2276e8f68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, borç
fenerbahçe, borç

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

11:42 24.10.2026
© Fotoğraf : FenerbahçeFenerbahçe forması
Fenerbahçe forması - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© Fotoğraf : Fenerbahçe
Abone ol
Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğu açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran-31 Ağustos 2026 raporunda kısa vadeli yükümlülüklerin 22 milyar 727 milyon, uzun vadeli yükümlülüklerin 13 milyar 935 milyon lira olduğunu bildirdi.
Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında kulübün mali durumuna ilişkin raporu sundu.
Vodina, söz konusu döneme ait verilere göre Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğunu üyelere bildirdi.

Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler açıklandı

Denetim raporuna göre sarı-lacivertli kulübün mali yükümlülükleri şöyle:
Kısa vadeli yükümlülükler: 22 milyar 727 milyon lira
Uzun vadeli yükümlülükler: 13 milyar 935 milyon lira
Birikmiş özkaynak zararı: 278 milyon lira
Raporda belirtilen kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamı 36 milyar 662 milyon lira olurken, 278 milyon liralık birikmiş özkaynak zararı da ayrı bir kalem olarak açıklandı.
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
EKONOMİ
ATM'lerde nakit çekme sorunu: Haftada bin 500'ü aşkın şikâyet
11:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала