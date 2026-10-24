https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/el-halilde-silahli-saldiri-2-filistinli-oldu-netanyahudan-israil-ordusuna-bati-seriayi-tamamen-1109794276.html

İsrail en yüksek alarm seviyesi ile 'geniş çaplı operasyon' başlattı: 'Batı Şeria'da operasyon birkaç gün daha sürecek'

İsrail en yüksek alarm seviyesi ile 'geniş çaplı operasyon' başlattı: 'Batı Şeria'da operasyon birkaç gün daha sürecek'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batı Şeria'da El Halil yakınlarında düzenlenen 2 Filistinlinin öldüğü, 5 İsrailli yaralandığı silahlı saldırının ardından... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T02:35+0300

2026-10-24T02:35+0300

2026-10-24T02:35+0300

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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, orduya El Halil kentini kuşatma altına alma ve Batı Şeria genelinde tam kapanma uygulamasına hazırlıklı olma talimatı verildi.2 Filistinli öldürüldüİsrail ordusu saldırının ardından iki silahlı kişinin öldürüldüğünü ve bir saldırının engellendiğini açıkladı. Olayda 5 İsraillinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.Netanyahu: Hamas büyük çaplı saldırı planlıyorduNetanyahu, savunma bakanı, İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı, iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in direktörü, ulusal güvenlik danışmanı ve Merkez Komutanlığı komutanıyla güvenlik değerlendirmesi yaptığını belirtti.Saldırının Hamas tarafından planlanmış olabileceğini öne süren Netanyahu, olay yerinde çok miktarda silah ve mühimmat bulunduğunu ifade etti.İsrail Başbakanı, saldırının askerler tarafından engellendiğini belirterek yaralananların en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulundu.Netanyahu, orduya ve güvenlik güçlerine El Halil'i derhal kuşatma altına alma ve Batı Şeria'dan kaynaklanabilecek saldırıları önlemek için ek güvenlik tedbirleri uygulama talimatı verdiğini kaydetti.Filistinlilere 'toplu cezalandırma' tehdidiİsrail Başbakanı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 2025'in başından bu yana düzenledikleri saldırıları ve gerçekleştirdikleri yıkımları​​​​​​​ hatırlatan Netanyahu, El Halil'e işaret ederek, "Şehirlerin içindeki mülteci kamplarında uyguladığımız saldırı modelini burada da uygulayacağız" dedi.Filistinlilere "toplu cezalandırma" tehdidinde bulunan Netanyahu, İsraillilere ateş açan Filistinlilerin geldikleri mahallelere saldırı düzenleyeceklerini ve mahalle sakinlerini yerlerinden edeceklerini ifade etti.İsrail askerlerinin "ev ev dolaşacağını" savunan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerine" işaret etti.Katz'dan da El Halil'de Gazze ve Lübnan'daki gibi yıkım tehdidiİsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Cenin kampında yaptıkları yıkımı El Halil'de de yapma tehdidinde bulundu. Katz, El Halil'deki çatışmaya giren Filistinlilerin mahallelerinin tamamen boşaltılıp yıkılacağını ifade etti.İsrail Savunma Bakanı, Gazze ve Lübnan'da yaptıkları yıkımı gerçekleştirme tehdidinde bulundu.Batı Şeria'da kontrol noktaları oluşturulduİsrail ordusunun bölgede takviye birliklerle operasyonlar yürüttüğü ve geniş çaplı gözaltı faaliyetleri gerçekleştirdiği bildirildi. Filistin kentlerinde yol kontrol noktaları kurulduğu ve çeşitli güzergahlarda ulaşım kısıtlamaları uygulandığı aktarıldı.Acil müdahale ekipleri, saldırının Yehuda Kavşağı yakınlarında meydana geldiğini ve olay yerine ulaştıklarında silah seslerinin devam ettiğini belirtti. Yaralıların İsrail'deki hastanelere nakledildiği bildirildi.İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünün kısıtlanması gerektiğini savundu.Gelişmeler, İsrail'de gelecek salı yapılması planlanan genel seçimler öncesinde yaşandı. Seçimlerde, İsrail Başbakanın Netanyahu'nun görevine devam edip etmeyeceği belirlenecek.Harem-i İbrahim Camisi ibadete kapatıldıİsrail askerleri, El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni ibadete kapatarak Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığına bağlı cami görevlilerini dışarı çıkardı.Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, caminin kapatılması ve görevlilerin çıkarılması kınanarak, bu durumun İslam kutsallarına ve uluslararası sözleşmeler ile yasaların güvence altına aldığı ibadet özgürlüğüne yönelik bir ihlal olduğu belirtildi.Geniş çaplı operasyonİsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan ve çatışmaların yaşandığı El Halil kentine 'geniş çaplı askeri operasyon' başlattığını açıkladı.İsrail ordusunun El Halil’de başlattığı operasyonların birkaç gün daha sürmesinin beklendiği bildirildi. Görgü tanıkları, yaklaşık 20 askeri araçla kente giren İsrail askerlerinin işaret fişekleri ateşlediğini aktardı. İsrail ordusu, operasyon bölgesinde bulunan Filistinlilerin arama ve sorgulama işlemlerinin ardından belirlenen üç noktadan ayrılmalarına izin verileceğini açıklarken, İsrail basınında yer alan haberlere göre, El Halil’in yanı sıra Halhul da askeri kordon altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Batı Şeria genelinde 'Gri Sürgüler' adı verilen uygulama kapsamında Nablus, Cenin ve Eriha’da Filistinlilere ait araçlarda arama yapılmaya başlandı. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, 98. Tümen’in bölgeye sevk edilmesi de dahil olmak üzere El Halil’deki askeri varlığın artırılacağını açıkladığı ve İsrail ordusunun tüm cephelerde en yüksek alarm seviyesine geçtiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/amerikan-basini-abd-ve-israil-secimlerin-ardindan-irana-yeni-saldiri-planlari-hazirliyor-1109772983.html

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