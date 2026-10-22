https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/amerikan-basini-abd-ve-israil-secimlerin-ardindan-irana-yeni-saldiri-planlari-hazirliyor-1109772983.html

Amerikan basını: ABD ve İsrail, seçimlerin ardından İran'a yeni saldırı planları hazırlıyor

Amerikan basını: ABD ve İsrail, seçimlerin ardından İran'a yeni saldırı planları hazırlıyor

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail orduları, kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar için planlar hazırlıyor. The New York Times'a göre... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T16:21+0300

2026-10-22T16:21+0300

2026-10-22T16:21+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

donald trump

the new york times (nyt)

benyamin netanyahu

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Amerika merkezli The New York Times'ın (NYT) ABD'li yetkililere ve planlamalar hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ve İsrail orduları kısa süreli ancak yoğun bir saldırı harekatı üzerinde çalışıyor. Habere göre, iki ülkenin askeri güçleri, Irak üzerinde uçuşlar gerçekleştirerek saldırı manevraları için tatbikatlarını da artırdı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bu hafta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yeni saldırı planlarını görüştüğü belirtildi.'3 gün sürebilecek yoğun saldırı'Bazı ABD'li yetkililer, üç gün sürebilecek yoğun bir saldırı dalgasının İran ekonomisine ağır zarar vererek Tahran'ı diplomatik tavizlere zorlayabileceğini savunuyor. Ancak önceki saldırıların enerji fiyatlarını ve küresel enflasyonu yükselttiği, Ortadoğu'daki güvenliği zayıflattığı ve Pentagon'un füze önleme stoku üzerinde baskı yarattığı hatırlatılıyor.İran'dan misilleme uyarısıİranlı yetkililer, yeni bir saldırı halinde misillemelerin ticari gemiler ve bölgedeki enerji altyapısıyla sınırlı kalmayacağını, veri merkezleri ve deniz altından geçen internet kablolarının da hedef alınabileceğini söylüyor. Tahran'daki analistler, İran'ın özellikle Suudi Arabistan'daki petrol rafinerilerini ve Aramco tesislerini hedef alarak enerji fiyatlarını yükseltmeye çalışabileceğini belirtiyor.Netanyahu'nun seçim hesabı mı?İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerin de saldırı planlarını etkileyebileceği belirtiliyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, Netanyahu'nun seçimi kaybetmesi halinde geçici başbakan konumuna düşebileceği ve yeni bir askeri operasyon başlatmasının zorlaşabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan bazı analistler, Netanyahu'nun İran'a yönelik ortak saldırı ihtimalini rakiplerini birlik hükümetine katılmaya zorlamak için kullanabileceğini düşünüyor.NYT'ye göre ABD'nin uçak gemileri, binlerce deniz piyadesi ve savaş uçaklarını içeren askeri yığınağının kasım başında tamamlanması bekleniyor. Bununla birlikte, yeni saldırıların önceki çatışma döneminden daha başarılı olacağı kesin değil. İran yönetiminin ekonomik baskılara rağmen ayakta kalması ve savaşın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski, Washington'ın önündeki temel belirsizlikler arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-iran-savasinin-ikinci-donemin-kronolojisi-muzakerelerde-son-durum-ne-1109533144.html

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i̇ran, abd, donald trump, the new york times (nyt), benyamin netanyahu