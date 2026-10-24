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Dış Politika Uzmanı Orallı: ABD'deki siyasi rekabet barışı gölgelememeli
Dış Politika Uzmanı Orallı: ABD'deki siyasi rekabet barışı gölgelememeli
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Rusya ABD arasında varılan dizel anlaşması ABD'deki Demokratları rahatsız etti. Demokratlar seçimi kazanması durumunda soruşturma tehdidinde bulunurken bu... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T20:18+0300
2026-10-24T20:18+0300
poli̇ti̇ka
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Rusya ile ABD arasında varılan dizel anlaşması ABD'deki Demokratları rahatsız etti. ABD'deki ara seçimleri kazanmaları durumunda Demokratlar, Rusya'ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesinde rol oynayan ABD dizel şirketlerini soruşturmayı planlıyor.ABD basınında yer alan haberleri Sputnik'e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Levent Ersin Orallı şu değerlendirmeyi yaptı:'Barış, bir partinin yenilgisine indirgenemez'ABD iç siyasetindeki hesaplaşmanın uluslararası konulara etkisini eleştiren Orallı sözlerini şöyle sürdürdü:
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Osman Nuri Cerit
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abd, rusya, demokratlar, moskova, abd
abd, rusya, demokratlar, moskova, abd

Dış Politika Uzmanı Orallı: ABD'deki siyasi rekabet barışı gölgelememeli

20:18 24.10.2026
© REUTERS Umit BektasTrump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve yakında 'bir şeyler olacağını' söyledi
Trump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve yakında 'bir şeyler olacağını' söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© REUTERS Umit Bektas
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Rusya ABD arasında varılan dizel anlaşması ABD'deki Demokratları rahatsız etti. Demokratlar seçimi kazanması durumunda soruşturma tehdidinde bulunurken bu durumu değerlendiren Dış Politika Uzmanı Levent Ersin Orallı, ABD'deki rekabetin uluslar arası siyasete olumsuz etkilememesi gerektiğini belirtti.
Rusya ile ABD arasında varılan dizel anlaşması ABD'deki Demokratları rahatsız etti. ABD'deki ara seçimleri kazanmaları durumunda Demokratlar, Rusya'ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesinde rol oynayan ABD dizel şirketlerini soruşturmayı planlıyor.
ABD basınında yer alan haberleri Sputnik'e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Levent Ersin Orallı şu değerlendirmeyi yaptı:

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik her diplomatik girişimin, Washington’da yeni bir siyasi hesaplaşmanın konusu hâline gelmesi, Amerikan dış politikasının temel açmazlarından birini gözler önüne seriyor. Trump yönetiminin Rusya’dan dizel yakıt tedarikini kolaylaştırmak amacıyla yaptırımları geçici olarak gevşetmesi ve Moskova’nın piyasaya yakıt sunmasının önünü açması, şimdi Demokratların olası bir soruşturma girişimiyle karşı karşıya. Bu gelişme, sadece enerji politikası üzerinden okunamaz. Asıl mesele, barışın siyasi rekabetin gölgesinde kalıp kalmayacağıdır. Şüphesiz Kongre’nin denetim yetkisi demokratik sistemin vazgeçilmez unsurudur. Yaptırımların hukuki dayanağı, yürütmenin yetkileri ve alınan kararların ekonomik sonuçları sorgulanabilir. Ancak denetim mekanizmasının siyasi hesaplaşmanın aracına dönüştürülmesi, çok daha ciddi bir sorunu beraberinde getirir.

'Barış, bir partinin yenilgisine indirgenemez'

ABD iç siyasetindeki hesaplaşmanın uluslararası konulara etkisini eleştiren Orallı sözlerini şöyle sürdürdü:

Asıl soru, Rusya’ya yönelik her diplomatik açılımın neden peşinen bir taviz, her müzakere girişiminin neden siyasi bir tehdit olarak görüldüğüdür.

Demokratların olası bir soruşturma girişimi, Rusya ile ekonomik ve diplomatik temasların Trump yönetiminin girişimi olduğu için hedef alınmasını doğuracaktır ki, Amerikan iç siyasetinin uluslararası barışın önüne geçmesi riskini doğuracaktır. Demokratların asıl sorumluluğu, savaşı uzatabilecek politikaları sorgulamak kadar, savaşın sona ermesini sağlayabilecek diplomatik seçenekleri de değerlendirmektir.

Unutulmamalıdır ki Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa’nın güvenliğini, küresel enerji piyasalarını, gıda tedarikini ve uluslararası istikrarı doğrudan etkilemektedir. Bu çatışmanın maliyetini milyonlarca insan ödemektedir. Savaşın uzaması, can kayıplarını artırırken diplomatik çözümün maliyetini de yükseltmektedir.

Barış, bir siyasi partinin seçim zaferine veya diğerinin yenilgisine indirgenemeyecek kadar büyük bir meseledir. Washington’daki siyasetçiler, Moskova ile yürütülen her teması sabote etmeye değil, bölgenin güvenliğini koruyan, kalıcı ve uygulanabilir bir barışın koşullarını oluşturmaya odaklanmalıdır. Artık ihtiyaç duyulan şey, savaşın siyasi rantını hesaplamak değil, savaşın nasıl bitirileceğini konuşmaktır. Çünkü diplomasinin gerçek başarısı, karşı tarafı sonsuza kadar cezalandırmak değil, silahların sustuğu sürdürülebilir bir düzen kurabilmektir.

Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
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ABD'li analist Lazere: Demokratlar, Ukrayna'nın çıkarlarını ABD'li çiftçilerin cebinden üstün tutuyor
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