Dış Politika Uzmanı Orallı: ABD'deki siyasi rekabet barışı gölgelememeli

Asıl soru, Rusya’ya yönelik her diplomatik açılımın neden peşinen bir taviz, her müzakere girişiminin neden siyasi bir tehdit olarak görüldüğüdür.

Demokratların olası bir soruşturma girişimi, Rusya ile ekonomik ve diplomatik temasların Trump yönetiminin girişimi olduğu için hedef alınmasını doğuracaktır ki, Amerikan iç siyasetinin uluslararası barışın önüne geçmesi riskini doğuracaktır. Demokratların asıl sorumluluğu, savaşı uzatabilecek politikaları sorgulamak kadar, savaşın sona ermesini sağlayabilecek diplomatik seçenekleri de değerlendirmektir.

Unutulmamalıdır ki Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa’nın güvenliğini, küresel enerji piyasalarını, gıda tedarikini ve uluslararası istikrarı doğrudan etkilemektedir. Bu çatışmanın maliyetini milyonlarca insan ödemektedir. Savaşın uzaması, can kayıplarını artırırken diplomatik çözümün maliyetini de yükseltmektedir.

Barış, bir siyasi partinin seçim zaferine veya diğerinin yenilgisine indirgenemeyecek kadar büyük bir meseledir. Washington’daki siyasetçiler, Moskova ile yürütülen her teması sabote etmeye değil, bölgenin güvenliğini koruyan, kalıcı ve uygulanabilir bir barışın koşullarını oluşturmaya odaklanmalıdır. Artık ihtiyaç duyulan şey, savaşın siyasi rantını hesaplamak değil, savaşın nasıl bitirileceğini konuşmaktır. Çünkü diplomasinin gerçek başarısı, karşı tarafı sonsuza kadar cezalandırmak değil, silahların sustuğu sürdürülebilir bir düzen kurabilmektir.