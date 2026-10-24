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Cumhuriyetçi Sharkawy: Rus dizeline soruşturma fiyatları artırıp çiftçileri vurabilir
Cumhuriyetçi Sharkawy: Rus dizeline soruşturma fiyatları artırıp çiftçileri vurabilir
Sputnik Türkiye
ABD Cumhuriyetçi Parti üyesi Mac Sharkawy, Rus dizeli ithal eden şirketlere yönelik olası soruşturmaların tedariki aksatarak yakıt fiyatlarını... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T21:08+0300
2026-10-24T21:08+0300
görüş
abd
kongre
donald trump
rusya
dizel yakıt
cumhuriyetçi parti
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ABD Cumhuriyetçi Parti üyesi Dr. Mac Sharkawy, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus dizeli ithalatına yönelik olası soruşturmaların arzın azalmasına ve sevkiyatlarda aksamalara yol açabileceğini belirtti.Dizel fiyatlarındaki artıştan ilk etkilenecek kesimler arasında Amerikalı çiftçilerin bulunduğunu ifade eden Sharkawy, sonuçların sıradan tüketicilere de yansıyacağını söyledi. Sharkawy, kış öncesinde yakıt fiyatlarının yükselmesinin gıda, ulaşım ve ısınma giderlerini artırabileceğini kaydetti.Konunun gündeme getirilmesinin bir seçim manevrası olabileceğini dile getiren Sharkawy, Cumhuriyetçilerin olası soruşturmaları tarım sektörü açısından risk olarak değerlendirdiğini belirtti.Sharkawy, Donald Trump’ın daha önce duyurduğu anlaşmanın, Rusya’ya yönelik yaptırımların geçici olarak hafifletilmesi karşılığında ABD’ye 300 bin ton Rus dizeli tedarik edilmesine imkan tanıdığını hatırlattı.Kongre soruşturmasının tek başına ekonomik yaptırım anlamına gelmediğini vurgulayan Sharkawy, buna rağmen piyasada arz açığına yol açabileceğini ve bunun ABD ekonomisinin ve vatandaşlarının çıkarlarına hizmet etmeyeceğini kaydetti.Sharkawy, yaptırımların hafifletilmesine ilişkin kararların hukuka uygunluğunun denetlenmesi için Kongre denetiminin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/siyaset-bilimci-siracusa-dizel-anlasmasi-iddialarini-degerlendirdi-yapabilecekleri-en-fazla-sey-1109830442.html
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abd, kongre, donald trump, rusya, dizel yakıt, cumhuriyetçi parti
abd, kongre, donald trump, rusya, dizel yakıt, cumhuriyetçi parti

Cumhuriyetçi Sharkawy: Rus dizeline soruşturma fiyatları artırıp çiftçileri vurabilir

21:08 24.10.2026
© AA / Celal GüneşAkaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© AA / Celal Güneş
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ABD Cumhuriyetçi Parti üyesi Mac Sharkawy, Rus dizeli ithal eden şirketlere yönelik olası soruşturmaların tedariki aksatarak yakıt fiyatlarını yükseltebileceğini söyledi. Sharkawy, çiftçilerin yanı sıra tüketicilerin de gıda, ulaşım ve ısınma giderlerinin artabileceği uyarısında bulundu.
ABD Cumhuriyetçi Parti üyesi Dr. Mac Sharkawy, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus dizeli ithalatına yönelik olası soruşturmaların arzın azalmasına ve sevkiyatlarda aksamalara yol açabileceğini belirtti.
Dizel fiyatlarındaki artıştan ilk etkilenecek kesimler arasında Amerikalı çiftçilerin bulunduğunu ifade eden Sharkawy, sonuçların sıradan tüketicilere de yansıyacağını söyledi. Sharkawy, kış öncesinde yakıt fiyatlarının yükselmesinin gıda, ulaşım ve ısınma giderlerini artırabileceğini kaydetti.
Konunun gündeme getirilmesinin bir seçim manevrası olabileceğini dile getiren Sharkawy, Cumhuriyetçilerin olası soruşturmaları tarım sektörü açısından risk olarak değerlendirdiğini belirtti.
Sharkawy, Donald Trump’ın daha önce duyurduğu anlaşmanın, Rusya’ya yönelik yaptırımların geçici olarak hafifletilmesi karşılığında ABD’ye 300 bin ton Rus dizeli tedarik edilmesine imkan tanıdığını hatırlattı.
Kongre soruşturmasının tek başına ekonomik yaptırım anlamına gelmediğini vurgulayan Sharkawy, buna rağmen piyasada arz açığına yol açabileceğini ve bunun ABD ekonomisinin ve vatandaşlarının çıkarlarına hizmet etmeyeceğini kaydetti.
Sharkawy, yaptırımların hafifletilmesine ilişkin kararların hukuka uygunluğunun denetlenmesi için Kongre denetiminin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.
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