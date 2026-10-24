https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/cumhuriyetci-sharkawy-rus-dizeline-sorusturma-fiyatlari-artirip-ciftcileri-vurabilir-1109830920.html

Cumhuriyetçi Sharkawy: Rus dizeline soruşturma fiyatları artırıp çiftçileri vurabilir

Cumhuriyetçi Sharkawy: Rus dizeline soruşturma fiyatları artırıp çiftçileri vurabilir

Sputnik Türkiye

ABD Cumhuriyetçi Parti üyesi Mac Sharkawy, Rus dizeli ithal eden şirketlere yönelik olası soruşturmaların tedariki aksatarak yakıt fiyatlarını... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T21:08+0300

2026-10-24T21:08+0300

2026-10-24T21:08+0300

görüş

abd

kongre

donald trump

rusya

dizel yakıt

cumhuriyetçi parti

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ABD Cumhuriyetçi Parti üyesi Dr. Mac Sharkawy, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus dizeli ithalatına yönelik olası soruşturmaların arzın azalmasına ve sevkiyatlarda aksamalara yol açabileceğini belirtti.Dizel fiyatlarındaki artıştan ilk etkilenecek kesimler arasında Amerikalı çiftçilerin bulunduğunu ifade eden Sharkawy, sonuçların sıradan tüketicilere de yansıyacağını söyledi. Sharkawy, kış öncesinde yakıt fiyatlarının yükselmesinin gıda, ulaşım ve ısınma giderlerini artırabileceğini kaydetti.Konunun gündeme getirilmesinin bir seçim manevrası olabileceğini dile getiren Sharkawy, Cumhuriyetçilerin olası soruşturmaları tarım sektörü açısından risk olarak değerlendirdiğini belirtti.Sharkawy, Donald Trump’ın daha önce duyurduğu anlaşmanın, Rusya’ya yönelik yaptırımların geçici olarak hafifletilmesi karşılığında ABD’ye 300 bin ton Rus dizeli tedarik edilmesine imkan tanıdığını hatırlattı.Kongre soruşturmasının tek başına ekonomik yaptırım anlamına gelmediğini vurgulayan Sharkawy, buna rağmen piyasada arz açığına yol açabileceğini ve bunun ABD ekonomisinin ve vatandaşlarının çıkarlarına hizmet etmeyeceğini kaydetti.Sharkawy, yaptırımların hafifletilmesine ilişkin kararların hukuka uygunluğunun denetlenmesi için Kongre denetiminin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

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abd, kongre, donald trump, rusya, dizel yakıt, cumhuriyetçi parti