https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/cankirida-otomobil-ucuruma-yuvarlandi-4-olu-1-yarali-1109815820.html
Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T00:50+0300
2026-10-24T00:50+0300
2026-10-24T00:50+0300
türki̇ye
çankırı
otomobil
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
uçurum
uçurum
uçuruma yuvarlandı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/18/1109815516_0:705:2047:1856_1920x0_80_0_0_2f85bc959b7c931018dd67c46047389e.jpg
Recep Yazıcı'nın (77) kullandığı otomobil, Sarıkaya köyünden ilçe merkezine doğru ilerlediği sırada Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yamaçtaki ağaçlara çarparak duran araçta yapılan incelemede sürücü Yazıcı ile Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) yaşamını yitirdiği belirlendi.Kazada yaralanan H.E. (58), ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Öte yandan, araçta bulunan kişilerin mantar toplamak için gittikleri köyden dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/pendikte-feci-kaza-hafriyat-kamyonu-eczaneye-daldi-yaralilar-var-1109794767.html
türki̇ye
çankırı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/18/1109815516_0:664:2047:2199_1920x0_80_0_0_5b25db763f71efdc2e45a521a219c61c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çankırı, otomobil, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, uçurum, uçurum, uçuruma yuvarlandı
çankırı, otomobil, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, uçurum, uçurum, uçuruma yuvarlandı
Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Recep Yazıcı'nın (77) kullandığı otomobil, Sarıkaya köyünden ilçe merkezine doğru ilerlediği sırada Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yamaçtaki ağaçlara çarparak duran araçta yapılan incelemede sürücü Yazıcı ile Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan H.E. (58), ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, araçta bulunan kişilerin mantar toplamak için gittikleri köyden dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.