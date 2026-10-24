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Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
çankırı
otomobil
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
uçurum
uçurum
uçuruma yuvarlandı
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Recep Yazıcı'nın (77) kullandığı otomobil, Sarıkaya köyünden ilçe merkezine doğru ilerlediği sırada Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yamaçtaki ağaçlara çarparak duran araçta yapılan incelemede sürücü Yazıcı ile Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) yaşamını yitirdiği belirlendi.Kazada yaralanan H.E. (58), ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Öte yandan, araçta bulunan kişilerin mantar toplamak için gittikleri köyden dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/pendikte-feci-kaza-hafriyat-kamyonu-eczaneye-daldi-yaralilar-var-1109794767.html
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çankırı, otomobil, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, uçurum, uçurum, uçuruma yuvarlandı
çankırı, otomobil, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, uçurum, uçurum, uçuruma yuvarlandı

Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı

00:50 24.10.2026
© AA / Bayramören İtfaiyesiÇankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© AA / Bayramören İtfaiyesi
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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Recep Yazıcı'nın (77) kullandığı otomobil, Sarıkaya köyünden ilçe merkezine doğru ilerlediği sırada Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yamaçtaki ağaçlara çarparak duran araçta yapılan incelemede sürücü Yazıcı ile Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan H.E. (58), ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, araçta bulunan kişilerin mantar toplamak için gittikleri köyden dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.
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