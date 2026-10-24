https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/cankirida-otomobil-ucuruma-yuvarlandi-4-olu-1-yarali-1109815820.html

Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T00:50+0300

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Recep Yazıcı'nın (77) kullandığı otomobil, Sarıkaya köyünden ilçe merkezine doğru ilerlediği sırada Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yamaçtaki ağaçlara çarparak duran araçta yapılan incelemede sürücü Yazıcı ile Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) yaşamını yitirdiği belirlendi.Kazada yaralanan H.E. (58), ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Öte yandan, araçta bulunan kişilerin mantar toplamak için gittikleri köyden dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/pendikte-feci-kaza-hafriyat-kamyonu-eczaneye-daldi-yaralilar-var-1109794767.html

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çankırı, otomobil, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, uçurum, uçurum, uçuruma yuvarlandı