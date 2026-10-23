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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/pendikte-feci-kaza-hafriyat-kamyonu-eczaneye-daldi-yaralilar-var-1109794767.html
Pendik'te feci kaza, hafriyat kamyonu eczaneye daldı: Yaralılar var
Pendik'te feci kaza, hafriyat kamyonu eczaneye daldı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
İstanbul Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 9 katlı bir binanın girişindeki eczaneye girdi. Kazada yaralananların... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T12:25+0300
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türki̇ye
pendik
kaza
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Pendik'te meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, 9 katlı binanın girişinde faaliyet gösteren eczaneye çarptı.Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Kazada yaralananlar varPendik'teki hafriyat kamyonu kazasında yaralananların bulunduğu öğrenildi. Yaralıların sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyorİhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/turkiye-sigorta-ve-turkiye-hayat-emeklilik-eski-genel-muduru-taha-cakmak-yeniden-gozaltina-alindi-1109794144.html
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pendik, kaza, eczane
pendik, kaza, eczane

Pendik'te feci kaza, hafriyat kamyonu eczaneye daldı: Yaralılar var

12:25 23.10.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AA
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İstanbul Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 9 katlı bir binanın girişindeki eczaneye girdi. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pendik'te meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, 9 katlı binanın girişinde faaliyet gösteren eczaneye çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralananlar var

Pendik'teki hafriyat kamyonu kazasında yaralananların bulunduğu öğrenildi. Yaralıların sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor

İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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