https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/pendikte-feci-kaza-hafriyat-kamyonu-eczaneye-daldi-yaralilar-var-1109794767.html

Pendik'te feci kaza, hafriyat kamyonu eczaneye daldı: Yaralılar var

Pendik'te feci kaza, hafriyat kamyonu eczaneye daldı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

İstanbul Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 9 katlı bir binanın girişindeki eczaneye girdi. Kazada yaralananların... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T12:25+0300

2026-10-23T12:25+0300

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türki̇ye

pendik

kaza

eczane

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Pendik'te meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, 9 katlı binanın girişinde faaliyet gösteren eczaneye çarptı.Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Kazada yaralananlar varPendik'teki hafriyat kamyonu kazasında yaralananların bulunduğu öğrenildi. Yaralıların sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyorİhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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