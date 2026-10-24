https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/bursu-kesilen-ogrenciler-icin-onemli-karar-kdk-devreye-girdi-geriye-donuk-odeme-yapilacak-1109820872.html
Bursu kesilen öğrenciler için önemli karar: KDK devreye girdi, geriye dönük ödeme yapılacak
Bursu kesilen öğrenciler için önemli karar: KDK devreye girdi, geriye dönük ödeme yapılacak
Sputnik Türkiye
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yüksek lisansa ara dönemde başvurduğu gerekçesiyle bursu kesilen öğrencinin başvurusunu inceledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T12:04+0300
2026-10-24T12:04+0300
2026-10-24T12:04+0300
türki̇ye
öğrenci
burs
kamu denetçiliği kurumu (kdk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/18/1109820716_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7ca9060796eb7c97f94f980b3e2a997.jpg
KDK'nın dostane çözüm kararına göre, bir üniversitede yüksek lisans eğitimi alan öğrencinin öğrenim bursu, programa ara dönemde başvuru yaptığı gerekçesiyle kesildi.Bursunun durdurulması üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran öğrenci, burs kesintisini gerektirecek herhangi bir durumun bulunmadığını belirtti.Öğrenci, bursunun kesilmesini gerektiren ihlal olmadığını bildirdiBaşvurusunda akademik başarısızlık, devamsızlık, disiplin veya mevzuat ihlali yapmadığını ifade eden öğrenci, bursunun kesilmesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını aktardı.Öğrenci, kesilen bursunun yeniden bağlanmasını ve alamadığı aylara ilişkin ödemelerin geriye dönük olarak yapılmasını talep etti.KDK, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden bilgi istediBaşvuruyu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili bilgi ve belge talep etti.Kurumun girişiminin ardından Genel Müdürlük, öğrencinin burs durumuna ilişkin gelişmeleri KDK'ya bildirdi.Burs yeniden bağlandı, geçmiş ödemeler de yatırılacakKredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, öğrencinin burs ödemelerinin yeniden başladığını açıkladı.Genel Müdürlük ayrıca öğrencinin burs alamadığı aylara ait tutarların da hesabına yatırılacağını KDK'ya iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/atmlerde-nakit-cekme-sorunu-haftada-bin-500u-askin-sikyet-1109820191.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/18/1109820716_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8872e1b267508a270e0ea7775d65efe8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
öğrenci, burs, kamu denetçiliği kurumu (kdk)
öğrenci, burs, kamu denetçiliği kurumu (kdk)
Bursu kesilen öğrenciler için önemli karar: KDK devreye girdi, geriye dönük ödeme yapılacak
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yüksek lisansa ara dönemde başvurduğu gerekçesiyle bursu kesilen öğrencinin başvurusunu inceledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, öğrencinin bursunun yeniden ödenmeye başladığını ve alamadığı aylara ait tutarların da hesabına yatırılacağını bildirdi.
KDK'nın dostane çözüm kararına göre, bir üniversitede yüksek lisans eğitimi alan öğrencinin öğrenim bursu, programa ara dönemde başvuru yaptığı gerekçesiyle kesildi.
Bursunun durdurulması üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran öğrenci, burs kesintisini gerektirecek herhangi bir durumun bulunmadığını belirtti.
Öğrenci, bursunun kesilmesini gerektiren ihlal olmadığını bildirdi
Başvurusunda akademik başarısızlık, devamsızlık, disiplin veya mevzuat ihlali yapmadığını ifade eden öğrenci, bursunun kesilmesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını aktardı.
Öğrenci, kesilen bursunun yeniden bağlanmasını ve alamadığı aylara ilişkin ödemelerin geriye dönük olarak yapılmasını talep etti.
KDK, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden bilgi istedi
Başvuruyu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili bilgi ve belge talep etti.
Kurumun girişiminin ardından Genel Müdürlük, öğrencinin burs durumuna ilişkin gelişmeleri KDK'ya bildirdi.
Burs yeniden bağlandı, geçmiş ödemeler de yatırılacak
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, öğrencinin burs ödemelerinin yeniden başladığını açıkladı.
Genel Müdürlük ayrıca öğrencinin burs alamadığı aylara ait tutarların da hesabına yatırılacağını KDK'ya iletti.