https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/bursu-kesilen-ogrenciler-icin-onemli-karar-kdk-devreye-girdi-geriye-donuk-odeme-yapilacak-1109820872.html

Bursu kesilen öğrenciler için önemli karar: KDK devreye girdi, geriye dönük ödeme yapılacak

Bursu kesilen öğrenciler için önemli karar: KDK devreye girdi, geriye dönük ödeme yapılacak

Sputnik Türkiye

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yüksek lisansa ara dönemde başvurduğu gerekçesiyle bursu kesilen öğrencinin başvurusunu inceledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T12:04+0300

2026-10-24T12:04+0300

2026-10-24T12:04+0300

türki̇ye

öğrenci

burs

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

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KDK'nın dostane çözüm kararına göre, bir üniversitede yüksek lisans eğitimi alan öğrencinin öğrenim bursu, programa ara dönemde başvuru yaptığı gerekçesiyle kesildi.Bursunun durdurulması üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran öğrenci, burs kesintisini gerektirecek herhangi bir durumun bulunmadığını belirtti.Öğrenci, bursunun kesilmesini gerektiren ihlal olmadığını bildirdiBaşvurusunda akademik başarısızlık, devamsızlık, disiplin veya mevzuat ihlali yapmadığını ifade eden öğrenci, bursunun kesilmesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını aktardı.Öğrenci, kesilen bursunun yeniden bağlanmasını ve alamadığı aylara ilişkin ödemelerin geriye dönük olarak yapılmasını talep etti.KDK, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden bilgi istediBaşvuruyu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili bilgi ve belge talep etti.Kurumun girişiminin ardından Genel Müdürlük, öğrencinin burs durumuna ilişkin gelişmeleri KDK'ya bildirdi.Burs yeniden bağlandı, geçmiş ödemeler de yatırılacakKredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, öğrencinin burs ödemelerinin yeniden başladığını açıkladı.Genel Müdürlük ayrıca öğrencinin burs alamadığı aylara ait tutarların da hesabına yatırılacağını KDK'ya iletti.

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öğrenci, burs, kamu denetçiliği kurumu (kdk)