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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/bill-gatesten-yapay-zeka-uyarisi-20-yillik-bir-ekonomik-ve-toplumsal-calkantiya-yol-acabilir-1109826593.html
Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı: '20 yıllık bir ekonomik ve toplumsal çalkantıya yol açabilir'
Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı: '20 yıllık bir ekonomik ve toplumsal çalkantıya yol açabilir'
Sputnik Türkiye
Microsoft'un kurucu ortağı Gates, yapay zekanın 20 yıllık bir ekonomik ve toplumsal çalkantıya yol açabileceği uyarısında bulundu. 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T17:22+0300
2026-10-24T17:22+0300
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abd
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Decoder" adlı podcast programında konuşan Bill Gates, yapay zeka odaklı bir ekonomiye geçişin istihdam yapısını potansiyel olarak yeniden şekillendireceğini ve insanların toplumdaki rolleri konusunda soru işaretleri doğuracağını söyledi.Gates, yapay zekanın, 20 yıllık bir ekonomik ve toplumsal çalkantıya yol açabileceğini belirterek, "Benim en büyük endişem, kazananların ve kaybedenlerin olacağı, pek çok sarsıntının yaşanacağı bu 20 yıllık geçiş dönemi" dedi.Toplumun potansiyel olarak bir 'bolluk çağına' girmeden önce bu çalkantıyı atlatması gerekeceğinin altını çizen Gates, yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerin zamanla makinelerin ev inşa etmek, gıda yetiştirmek ve hatta ameliyat yapmak da dahil olmak üzere insanlar tarafından gerçekleştirilen fiziksel işlerin büyük bir kısmını üstlenmelerine olanak sağlayabileceğini ifade etti.Gates, öte yandan hükümetlerin ve toplumun yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimine yeterince hazırlıklı olmadığı konusunda uyarıda bulundu.Siber saldırılara ve biyolojik tehditlere karşı daha sıkı bir devlet denetimi ve teknik önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Gates, en elverişli koşullar altında bile yapay zekanın gelişiminin insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini beraberinde getirebileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/bill-gatesten-yapay-zeka-uyarisi-bir-milyar-kisinin-olumune-yol-acabilecek-olaylari-tetikleyecek-1109062451.html
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abd, bill gates, yapay zeka
abd, bill gates, yapay zeka

Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı: '20 yıllık bir ekonomik ve toplumsal çalkantıya yol açabilir'

17:22 24.10.2026
© AP Photo / Andres KudackiABD seçimlerinde Musk, Trump'a destek çıkarken Bill Gates, Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaptı
ABD seçimlerinde Musk, Trump'a destek çıkarken Bill Gates, Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© AP Photo / Andres Kudacki
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Microsoft'un kurucu ortağı Gates, yapay zekanın 20 yıllık bir ekonomik ve toplumsal çalkantıya yol açabileceği uyarısında bulundu.
Decoder" adlı podcast programında konuşan Bill Gates, yapay zeka odaklı bir ekonomiye geçişin istihdam yapısını potansiyel olarak yeniden şekillendireceğini ve insanların toplumdaki rolleri konusunda soru işaretleri doğuracağını söyledi.
Gates, yapay zekanın, 20 yıllık bir ekonomik ve toplumsal çalkantıya yol açabileceğini belirterek, "Benim en büyük endişem, kazananların ve kaybedenlerin olacağı, pek çok sarsıntının yaşanacağı bu 20 yıllık geçiş dönemi" dedi.
Toplumun potansiyel olarak bir 'bolluk çağına' girmeden önce bu çalkantıyı atlatması gerekeceğinin altını çizen Gates, yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerin zamanla makinelerin ev inşa etmek, gıda yetiştirmek ve hatta ameliyat yapmak da dahil olmak üzere insanlar tarafından gerçekleştirilen fiziksel işlerin büyük bir kısmını üstlenmelerine olanak sağlayabileceğini ifade etti.
Gates, öte yandan hükümetlerin ve toplumun yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimine yeterince hazırlıklı olmadığı konusunda uyarıda bulundu.
Siber saldırılara ve biyolojik tehditlere karşı daha sıkı bir devlet denetimi ve teknik önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Gates, en elverişli koşullar altında bile yapay zekanın gelişiminin insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini beraberinde getirebileceğini söyledi.
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
POLİTİKA
Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı: 'Bir milyar kişinin ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü'
26 Eylül, 16:20
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