https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/bill-gatesten-yapay-zeka-uyarisi-bir-milyar-kisinin-olumune-yol-acabilecek-olaylari-tetikleyecek-1109062451.html
Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı: 'Bir milyar kişinin ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü'
Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı: 'Bir milyar kişinin ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü'
Sputnik Türkiye
Bill Gates, kötü niyetli kişilerin elinde yapay zekânın bir milyar kişinin ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyebileceğini söyledi. Gates, hükümetlerin... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
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Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates verdiği röportajda, yapay zekanın kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması halinde bir milyar kişinin ölümüne yol açabilecek kadar güçlü olduğunu söyledi.Gates hükümetlerin teknoloji şirketlerinin kendi kendilerini denetlemelerine güvenmemesi gerektiğini vurgulayarak Washington’a yapay zeka geliştirmesini düzenleyen yasalar çıkarma çağrısında bulundu.Gates açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Gates’in uyarısı, OpenAI CEO’su Sam Altman ve Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin, son aylarda yapay zeka ajanlarının kontrol mekanizmalarını aşmasına ilişkin yaşanan bir dizi olayın ardından teknolojiye yönelik daha güçlü hükümet denetimleri getirilmesi çağrısında bulunmalarından yalnızca birkaç gün sonra geldi.Gates, geçen ay yaptığı açıklamada yapay zekanın 'şimdiye kadar icat edilmiş en büyük eşitleyici' olabileceği gibi 'adaletsizliğin en kötü kaynağı' haline de gelebileceği uyarısında bulunmuştu. Gates ayrıca, başıboş bir grubun 'biyoterörizm silahı tasarlamak için açık kaynaklı yapay zeka araçlarını kullanması' riskinin, 'doğal yollarla ortaya çıkan bir pandeminin' oluşturduğu riskten daha yüksek olduğunu savunmuştu.Gates, geniş kitlelerce izlenen 2015 tarihli TED konuşmasında dünyanın bir sonraki büyük pandemiye yeterince hazırlıklı olmadığını söylemişti.Gates’in bu uyarısı, Covid-19 pandemisinin 2019’un sonlarında ortaya çıkmasının ardından yeniden gündeme gelmişti. Küresel halk sağlığındaki öne çıkan rolü nedeniyle Gates, daha sonra çeşitli komplo teorilerinin hedefi olmuştu. Önceki uyarıları ve Gates Vakfı’nın 2019’da düzenlenen bir pandemi hazırlık tatbikatına katılması, Gates’in salgını önceden planladığı ve aşılardan kar elde etmeyi amaçladığı yönündeki iddialarda dayanak olarak gösterilmişti.Gates’in aşılar ve sağlık hizmetleri ile nüfus artışının yavaşlaması arasında bağlantı kuran önceki açıklamaları da tartışmalara yol açmıştı. Gates, 2010 tarihli TED konuşmasında dünya nüfusunun 6.8 milyardan 9 milyara doğru ilerlediğini belirterek, “Şimdi, yeni aşılar, sağlık hizmetleri ve üreme sağlığı hizmetleri konusunda gerçekten çok iyi bir iş çıkarırsak, nüfusu belki yüzde 10 veya yüzde 15 oranında azaltabiliriz” demişti.Gates, kendisine yönelik aşı ve pandemi bağlantılı suçlamaları 'çılgınca' ve 'kötü' olarak nitelendirerek reddetmişti.Milyarderin, cinsel suçlardan hüküm giymiş ve daha sonra ölen Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları da kamuoyunun incelemesini ve komplo teorilerini artırmıştı. Bununla birlikte Gates, Epstein ile görüşmesinin bir hata olduğunu defalarca söyledi ve aralarında uygunsuz bir ilişki bulunduğunu reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/eski-almanya-basbakani-merkel-bill-gates-asi-finansmanini-hukumetlere-baski-yapmak-icin-kullandi--1108878314.html
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abd, bill gates, sam altman, jeffrey epstein, washington, openai, covid-19
abd, bill gates, sam altman, jeffrey epstein, washington, openai, covid-19
Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı: 'Bir milyar kişinin ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü'
Bill Gates, kötü niyetli kişilerin elinde yapay zekânın bir milyar kişinin ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyebileceğini söyledi. Gates, hükümetlerin teknoloji şirketlerinin öz denetimine güvenmemesi gerektiğini belirterek yapay zekânın geliştirilmesine yönelik daha sıkı yasal düzenlemeler çağrısında bulundu.
Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates verdiği röportajda, yapay zekanın kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması halinde bir milyar kişinin ölümüne yol açabilecek kadar güçlü olduğunu söyledi.
Gates hükümetlerin teknoloji şirketlerinin kendi kendilerini denetlemelerine güvenmemesi gerektiğini vurgulayarak Washington’a yapay zeka geliştirmesini düzenleyen yasalar çıkarma çağrısında bulundu.
Gates açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Yapay zeka kesinlikle bir milyar kişinin ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü. Yüzde 100’e ulaşmak oldukça zor olsa da, kötü niyetli insanların en yeni yapay zeka araçlarını kullanmasının birleşimi kadar güçlü başka hiçbir silah şimdiye kadar olmadı.
Gates’in uyarısı, OpenAI CEO’su Sam Altman ve Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin, son aylarda yapay zeka ajanlarının kontrol mekanizmalarını aşmasına ilişkin yaşanan bir dizi olayın ardından teknolojiye yönelik daha güçlü hükümet denetimleri getirilmesi çağrısında bulunmalarından yalnızca birkaç gün sonra geldi.
Gates, geçen ay yaptığı açıklamada yapay zekanın 'şimdiye kadar icat edilmiş en büyük eşitleyici' olabileceği gibi 'adaletsizliğin en kötü kaynağı' haline de gelebileceği uyarısında bulunmuştu. Gates ayrıca, başıboş bir grubun 'biyoterörizm silahı tasarlamak için açık kaynaklı yapay zeka araçlarını kullanması' riskinin, 'doğal yollarla ortaya çıkan bir pandeminin' oluşturduğu riskten daha yüksek olduğunu savunmuştu.
Gates, geniş kitlelerce izlenen 2015 tarihli TED konuşmasında dünyanın bir sonraki büyük pandemiye yeterince hazırlıklı olmadığını söylemişti.
Gates’in bu uyarısı, Covid-19 pandemisinin 2019’un sonlarında ortaya çıkmasının ardından yeniden gündeme gelmişti. Küresel halk sağlığındaki öne çıkan rolü nedeniyle Gates, daha sonra çeşitli komplo teorilerinin hedefi olmuştu. Önceki uyarıları ve Gates Vakfı’nın 2019’da düzenlenen bir pandemi hazırlık tatbikatına katılması, Gates’in salgını önceden planladığı ve aşılardan kar elde etmeyi amaçladığı yönündeki iddialarda dayanak olarak gösterilmişti.
Gates’in aşılar ve sağlık hizmetleri ile nüfus artışının yavaşlaması arasında bağlantı kuran önceki açıklamaları da tartışmalara yol açmıştı. Gates, 2010 tarihli TED konuşmasında dünya nüfusunun 6.8 milyardan 9 milyara doğru ilerlediğini belirterek, “Şimdi, yeni aşılar, sağlık hizmetleri ve üreme sağlığı hizmetleri konusunda gerçekten çok iyi bir iş çıkarırsak, nüfusu belki yüzde 10 veya yüzde 15 oranında azaltabiliriz” demişti.
Gates, kendisine yönelik aşı ve pandemi bağlantılı suçlamaları 'çılgınca' ve 'kötü' olarak nitelendirerek reddetmişti.
Milyarderin, cinsel suçlardan hüküm giymiş ve daha sonra ölen Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları da kamuoyunun incelemesini ve komplo teorilerini artırmıştı. Bununla birlikte Gates, Epstein ile görüşmesinin bir hata olduğunu defalarca söyledi ve aralarında uygunsuz bir ilişki bulunduğunu reddetmişti.