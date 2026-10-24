https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/aziz-yildirim-mayistan-sonra-ben-yokum-bir-daha-bu-kulubun-icine-gelmem-1109821038.html

Aziz Yıldırım: Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem

Aziz Yıldırım: Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bir daha divana gelmeyeceğim. Mayıstan sonra... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T12:25+0300

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2026-10-24T12:37+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

ali koç

i̇smail kartal

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Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.Aziz Yıldırım, toplantıda şu açıklamalarda bulundu:Bir daha divana gelmeyeceğim. Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem! Neden olduğunu da anlatacağım. Rica ediyorum sizden, kulübünüze sahip çıkın.60 bin 65 kişi üyemiz var. Bunun 6 bin kişisi aidat borcunu ödememiş, 54 bin kişi ödemiş. Yüksek Divan Kurulu'na geldik. Aidat borcu olmayan üye sayısı 5416. Aidat borcu 669, toplam 6085. Divan Kurulları, kanunda yoktur. Bizim Medeni Kanun'da yoktur. Bunu bütün kulüpler, gelip kulüplerin durumlarıyla ilgili konuşmak için, aydınlatmak için bir araya gelmesi sağlanan bir kurumdur. Aklı selim insanların olması gereken kurumdur. 6085 kişi var, bunun 5416'sı buraya katılma hakkına sahip. Kaç kişiyiz? Ben sabah geldiğimde aldığım rakam 318'di, şimdi 350 kişidir. Ben neden geleyim buraya?'6-7 ay sonra yokum'Ben ayda bir sizinle toplantı yapacağım, aynı burada anlattığım şeyleri anlatacağım. Öbürlerine gerek yok, kulübe sahip çıkmıyorlar. Gelin burada fikirlerinizi söyleyin! Bana değil, ben yarın yokum!Neredeler, neredeyiz, ayıp ya! Bugün aynı insanları görüyorum. Televizyondan yayınları da kaldıracağız. Sayın başkan kaldırın. İnsanlar televizyona çıkmak için konuşuyor, kulübün dertleri için kimse konuşmuyor. Ben 6-7 ay sonra yokum!Geçen sene... Çıkarttırdım. Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Onu da bilin. Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı! Aziz Yıldırım 2018'de giderken 2 milyon euro borç bıraktı. Hesaplar burada, elimde.Son durum.. Biz 217 milyon euro kulübe para sokmuşuz 22 Ekim itibarıyla. Bunun karşılığında da biz 186 milyon 304 bin euro da harcamışız. 38 milyon euro da kasada para, bilginiz olsun.2025-2026... Ali Koç zamanında 12 tane transfer etmişler. Ödedikleri %40 vergi dahil, 224 milyon euro. Bu oyunculara ödenecek rakam. Bonservisleri 102 milyon euro. Menajerlere yaklaşık 16 milyon euro, toplam 341 milyon euro. Ne zaman, geçen sene eylül ayına kadar, kongreye kadar. Kongrede yeni yönetim, 6 oyuncu alıyor. 125 milyon vergiler dahil maliyeti, bonservisi 60 milyon euro, menajerler 9 milyon euro, toplam 194 milyon euro. İkisinin toplamı, eylül ayında, geçen sene hazirandan başlayıp eylülün sonuna kadar yapılan transfer bedeli, vergiler dahil 536 milyon euro! Haydi buyrun buradan yakın, karşılığı nerede, geldiğimden beri ödüyorum!"Benim transferlerimle ilgili... 5 oyuncu aldık. Toplam 134 milyon euro brüt maaşları, 77 milyon bonservisleri, 6 milyon menajerlik ücretleridir. Toplam vergiler dahil hepsi 218 milyon euro. Zaten biz bu kadar parayı biz sponsorlarla içeriye soktuk. Biz, bizim transferleri karşılıyoruz ama öbürlerini karşılayamıyoruz. Haberiniz olsun.'141 milyon euro alıp yemişler'141 milyon euro harcamışlar. Stadyumun isim hakkı, forma... 141 milyon euro alıp yemişler. Bunları söylemem lazım ama gelin sahip çıkın kulübe. Öğrenin, buraya gelip dinlemeyin sadece. Anlattılar, kopya çekin, sonraki divanda gelin konuşalım."Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Benim transfer yaptığım oyuncularla harcadığım en fazla 20 milyondur, hadi 30 milyon. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum.'Ali Koç ile görüşeceğim'Samandıra’nın tapusunu aldık. 6 kişi Maltepe’deki çim sahaları yapmak için sözleşmeyi yaptık. 1 Nisan’da sahaları teslim edeceğiz. Binaların yapımı için pazar günü de Ali Koç ile görüşeceğim.İsmail Kartal açıklamasıİsmail Kartal istifa etti. Ben göndermem; bak bilin, hepiniz bilin. Bütün Fenerbahçeliler de bilsin. Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse ben göndermeyeceğim. Benimle beraber ayrılır. Ayıp ya! Vallahi ayıp! 8 senedir niye hesap kitap sormadınız? Bir maçta berabere kaldı diye herkes ayağa kalktı. 8 senedir neredeydi bu bağıran çağıranlar? Neredeydi ya?"İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman'ı getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylemediniz mi? Hep beraber 'Aykut olmasın, Aykut olmasın' demediniz mi? 'İsmail Hoca'yı getirin, getirin' demediniz mi? Ya ne istiyorsunuz ya? Ya ne istiyorsunuz?Mayıs ayı gelir; başarısızsa bir daha da buraya gelemez, benim gelmeyeceğim gibi o da gelmez yani. Ama bir mayısa kadar lütfen bir sabredin ya!Slavia Prag'a 2-0 galiptik, 2-2 bitti, olabilir. Yarın Liverpool geliyor, onları yeneriz. Pazartesi de Galatasaray'ı yeneriz."

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aziz yıldırım, fenerbahçe, ali koç, i̇smail kartal