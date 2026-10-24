https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/abdli-kongre-uyesi-luna-ukrayna-muzakerelerine-karsi-cikanlar-sosyopat-1109815974.html

ABD’li Kongre üyesi Luna: Ukrayna müzakerelerine karşı çıkanlar 'sosyopat'

ABD’li Kongre üyesi Luna: Ukrayna müzakerelerine karşı çıkanlar 'sosyopat'

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Washington’da Ukrayna’daki çatışmaların sürmesini isteyen ve yönetimin barış görüşmelerini desteklemeyen... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T01:17+0300

2026-10-24T01:17+0300

2026-10-24T01:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

müzakere

washington

temsilciler meclisi

steve witkoff

yuriy uşakov

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, X hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna’daki çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.Luna, “Bu çatışma sona ermeli” ifadesini kullanarak Washington’da çatışmaların devamını savunan ve yönetimin barış müzakerelerini desteklemeyi reddeden her seçilmiş yetkilinin “sosyopat” olduğunu belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a, Rusya’nın Ukrayna konusunda üçlü müzakereleri kasım ayı ortalarında yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da yeni tur görüşmelerin kasım ayında Abu Dabi’de yapılabileceğini söylemişti.Putin, üçlü müzakerelerde barış anlaşmasına varılmasının ardından Ukrayna ve Rusya’nın güvenliğinin sağlanması konusunun ele alınacağını belirtmişti. Görüşmelerin çatışmalara geçici olarak ara verilmesini değil, nihai bir çözümü hedefleyeceğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/musktan-ukrayna-aciklamasi-seckinler-zenginlesirken-halkin-cocuklari-cepheye-gonderiliyor-1109812583.html

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abd, ukrayna, müzakere, washington, temsilciler meclisi, steve witkoff, yuriy uşakov