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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/abdli-kongre-uyesi-luna-ukrayna-muzakerelerine-karsi-cikanlar-sosyopat-1109815974.html
ABD’li Kongre üyesi Luna: Ukrayna müzakerelerine karşı çıkanlar 'sosyopat'
ABD’li Kongre üyesi Luna: Ukrayna müzakerelerine karşı çıkanlar 'sosyopat'
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Washington’da Ukrayna’daki çatışmaların sürmesini isteyen ve yönetimin barış görüşmelerini desteklemeyen... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
müzakere
washington
temsilciler meclisi
steve witkoff
yuriy uşakov
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, X hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna’daki çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.Luna, “Bu çatışma sona ermeli” ifadesini kullanarak Washington’da çatışmaların devamını savunan ve yönetimin barış müzakerelerini desteklemeyi reddeden her seçilmiş yetkilinin “sosyopat” olduğunu belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a, Rusya’nın Ukrayna konusunda üçlü müzakereleri kasım ayı ortalarında yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da yeni tur görüşmelerin kasım ayında Abu Dabi’de yapılabileceğini söylemişti.Putin, üçlü müzakerelerde barış anlaşmasına varılmasının ardından Ukrayna ve Rusya’nın güvenliğinin sağlanması konusunun ele alınacağını belirtmişti. Görüşmelerin çatışmalara geçici olarak ara verilmesini değil, nihai bir çözümü hedefleyeceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/musktan-ukrayna-aciklamasi-seckinler-zenginlesirken-halkin-cocuklari-cepheye-gonderiliyor-1109812583.html
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abd, ukrayna, müzakere, washington, temsilciler meclisi, steve witkoff, yuriy uşakov
abd, ukrayna, müzakere, washington, temsilciler meclisi, steve witkoff, yuriy uşakov

ABD’li Kongre üyesi Luna: Ukrayna müzakerelerine karşı çıkanlar 'sosyopat'

01:17 24.10.2026
© REUTERS Aaron SchwartzABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© REUTERS Aaron Schwartz
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Washington’da Ukrayna’daki çatışmaların sürmesini isteyen ve yönetimin barış görüşmelerini desteklemeyen seçilmiş yetkilileri “sosyopat” olarak nitelendirdi.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, X hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna’daki çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
Luna, “Bu çatışma sona ermeli” ifadesini kullanarak Washington’da çatışmaların devamını savunan ve yönetimin barış müzakerelerini desteklemeyi reddeden her seçilmiş yetkilinin “sosyopat” olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a, Rusya’nın Ukrayna konusunda üçlü müzakereleri kasım ayı ortalarında yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da yeni tur görüşmelerin kasım ayında Abu Dabi’de yapılabileceğini söylemişti.
Putin, üçlü müzakerelerde barış anlaşmasına varılmasının ardından Ukrayna ve Rusya’nın güvenliğinin sağlanması konusunun ele alınacağını belirtmişti. Görüşmelerin çatışmalara geçici olarak ara verilmesini değil, nihai bir çözümü hedefleyeceğini vurgulamıştı.
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