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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/musktan-ukrayna-aciklamasi-seckinler-zenginlesirken-halkin-cocuklari-cepheye-gonderiliyor-1109812583.html
Musk’tan Ukrayna açıklaması: Seçkinler zenginleşirken halkın çocukları cepheye gönderiliyor
Musk’tan Ukrayna açıklaması: Seçkinler zenginleşirken halkın çocukları cepheye gönderiliyor
Sputnik Türkiye
ABD’li iş insanı Elon Musk, Ukraynalı seçkinleri ABD fonlarını aklamakla suçlayarak, sağlanan yüz milyarlarca dolarlık yardımın ABD'ye dönüp siyasi... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
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ABD’li iş insanı Elon Musk sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Batı’dan sağlanan yüz milyarlarca dolarlık yardım sayesinde Ukraynalı seçkinlerin zenginleştiğini, sıradan insanların çocuklarının ise askere alınarak cepheye gönderildiğini ifade etti.Ukraynalı seçkinleri ABD fonlarını aklamakla suçlayan Musk, sağlanan yüz milyarlarca dolarlık yardımın ABD'ye dönüp siyasi kampanyaları finanse ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/bati-basini-trumpa-ukraynada-starlinkin-yavaslatilmasini-musk-onerdi-1109623474.html
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elon musk, abd, ukrayna, batı, cephe
elon musk, abd, ukrayna, batı, cephe

Musk’tan Ukrayna açıklaması: Seçkinler zenginleşirken halkın çocukları cepheye gönderiliyor

20:59 23.10.2026 (güncellendi: 21:20 23.10.2026)
© AP Photo / Susan WalshElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD’li iş insanı Elon Musk, Ukraynalı seçkinleri ABD fonlarını aklamakla suçlayarak, sağlanan yüz milyarlarca dolarlık yardımın ABD'ye dönüp siyasi kampanyaları finanse ettiğini, sıradan insanların çocuklarının ise siperlerde ölüme gönderildiğini belirtti.
ABD’li iş insanı Elon Musk sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Batı’dan sağlanan yüz milyarlarca dolarlık yardım sayesinde Ukraynalı seçkinlerin zenginleştiğini, sıradan insanların çocuklarının ise askere alınarak cepheye gönderildiğini ifade etti.
Ukrayna’da gerçekte yaşanan şu: Seçkinlerle sıradan insanlar arasında çıkarlar ve öncelikler bakımından büyük bir fark var. Seçkinler, Ukrayna’ya aktarılan yüz milyarlarca dolar sayesinde ciddi biçimde zenginleşirken sıradan insanların çocukları askere alınarak siperlerde ölüme gönderiliyor.
Ukraynalı seçkinleri ABD fonlarını aklamakla suçlayan Musk, sağlanan yüz milyarlarca dolarlık yardımın ABD'ye dönüp siyasi kampanyaları finanse ettiğini belirtti.

Kurulan çeşitli şemalar üzerinden bu fonlar yeniden ABD'ye dönüyor ve ülkedeki siyasi kampanyaları finanse ediyor. İşte bu yüzden bazı ABD'li siyasetçilerin Ukrayna’yı Amerika'dan daha fazla önemsediğini görüyorsunuz!

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