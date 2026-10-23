https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yerli-turistler-aile-ziyaretleri-icin-1154-milyar-lira-harcadi-1109797645.html

Yerli turistler aile ziyaretleri için 115.4 milyar lira harcadı

Yerli turistler aile ziyaretleri için 115.4 milyar lira harcadı

Sputnik Türkiye

Yerli turistler, yılın ilk yarısında yurt içindeki aile ziyaretleri için 115,4 milyar lira, tatil için 107,8 milyar lira harcamada bulundu. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T13:17+0300

2026-10-23T13:17+0300

2026-10-23T13:17+0300

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yerli turistler ocak-haziran döneminde ülke içinde 257.3 milyar lira seyahat harcaması yaptı. Bu harcamalarda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 33.1 artış oldu.Yerli turistler, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 159,5 milyon geceleme gerçekleştirdi.Turistlerin yurt içinde yaptığı bu seyahatler amaçlarına göre incelendiğinde, yakınları ziyaret ilk sırada yer aldı.Yerli turistler, yakınlarını ziyaret etmek amacıyla yılın ilk yarısında 115 milyar 429 milyon 350 bin lira harcadı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu gerekçeyle yapılan harcama 85 milyar 226 milyon 5 bin lira olmuştu.En çok harcama gezi, eğlence ve tatil içinYakınları ziyaretten sonra en çok harcamanın yapıldığı kategori, 107 milyar 752 milyon 281 bin lira ile "gezi, eğlence, tatil" olarak kayıtlara geçti. Söz konusu kategoride 2025'in ilk 6 ayında 83 milyar 65 milyon 536 bin lira harcanmıştı.Böylece bu yılın ocak-haziran dönemindeki 257,3 milyar liralık toplam seyahat harcamasının, yaklaşık 223,2 milyar lirası aile ziyareti ve tatil için yapılmış oldu.Yakınları ziyaret için 114,6 milyon gecelemeSöz konusu dönemde "yakınları ziyaret" için 19 milyon 541 bin seyahate çıkıldı ve bu gezilerde 114 milyon 623 bin geceleme yapıldı.Yerli turistler, "gezi, eğlence, tatil" için de aynı dönemde 8 milyon 685 bin seyahat yaparken 30 milyon 366 bin geceleme gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/seyahat-tutkusu-onlari-bir-araya-getirdi-kadinlarin-yol-arkadasligi-nasil-kiz-kardeslige-donusuyor-1109727854.html

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tüi̇k, turist, yerli turist, turizm, akraba