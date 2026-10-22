https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/julide-kuraldan-kadir-inanirin-vasiyetiyle-ilgili-ilk-aciklama-yalnizca-bir-vefa-meselesi-degil-1109770505.html
Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: 'Yalnızca bir vefa meselesi değil'
Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: 'Yalnızca bir vefa meselesi değil'
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Kadir İnanır vefatı sonrası vasiyetiyle ilgili tartışmalarla gündemden düşmüyor. Bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmayan İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T15:41+0300
2026-10-22T15:41+0300
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kadir i̇nanır
jülide kural
vasiyet
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Kadir İnanır, 26 Haziran'da yaşamını yitirdi. 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu.Vefatı sonrası mirasıyla gündeme gelen Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesi sonrası yeğeni Levent İnanır hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.28 yasal mirasçısı bulunan İnanır'ın tüm mal varlığını, kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıktı.Jülide Kural yazılı açıklama yaptıTüm bu tartışmalar sürerken sessiz kalmayı tercih eden Jülide Kural'dan da ilk açıklama geldi. Gel Konuşalım'a açıklama yapan Kural, çok üzgün ve yasta olduğunu söyledi.Bu konu ile alakalı konuşmak istemediğini ve tartışmalardan rahatsız olduğunu ifade eden Kural, yazılı bir açıklama yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kadir-inanirin-miras-tartismasinda-sular-durulmuyor-yegeni-levent-inanirdan-julide-kurala-cagri--1109029345.html
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kadir i̇nanır, jülide kural, vasiyet
kadir i̇nanır, jülide kural, vasiyet
Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: 'Yalnızca bir vefa meselesi değil'
Kadir İnanır vefatı sonrası vasiyetiyle ilgili tartışmalarla gündemden düşmüyor. Bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmayan İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sessizliğini bozdu.
Kadir İnanır
, 26 Haziran'da yaşamını yitirdi. 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Vefatı sonrası mirasıyla gündeme gelen Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesi sonrası yeğeni Levent İnanır hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.
28 yasal mirasçısı bulunan İnanır'ın tüm mal varlığını, kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıktı.
Jülide Kural yazılı açıklama yaptı
Tüm bu tartışmalar sürerken sessiz kalmayı tercih eden Jülide Kural'dan da ilk açıklama geldi. Gel Konuşalım'a açıklama yapan Kural, çok üzgün ve yasta olduğunu söyledi.
Bu konu ile alakalı konuşmak istemediğini ve tartışmalardan rahatsız olduğunu ifade eden Kural, yazılı bir açıklama yaptı.
“Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum.”