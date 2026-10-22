https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/julide-kuraldan-kadir-inanirin-vasiyetiyle-ilgili-ilk-aciklama-yalnizca-bir-vefa-meselesi-degil-1109770505.html

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: 'Yalnızca bir vefa meselesi değil'

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: 'Yalnızca bir vefa meselesi değil'

Sputnik Türkiye

Kadir İnanır vefatı sonrası vasiyetiyle ilgili tartışmalarla gündemden düşmüyor. Bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmayan İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T15:41+0300

2026-10-22T15:41+0300

2026-10-22T15:41+0300

yaşam

kadir i̇nanır

jülide kural

vasiyet

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Kadir İnanır, 26 Haziran'da yaşamını yitirdi. 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu.Vefatı sonrası mirasıyla gündeme gelen Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesi sonrası yeğeni Levent İnanır hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.28 yasal mirasçısı bulunan İnanır'ın tüm mal varlığını, kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıktı.Jülide Kural yazılı açıklama yaptıTüm bu tartışmalar sürerken sessiz kalmayı tercih eden Jülide Kural'dan da ilk açıklama geldi. Gel Konuşalım'a açıklama yapan Kural, çok üzgün ve yasta olduğunu söyledi.Bu konu ile alakalı konuşmak istemediğini ve tartışmalardan rahatsız olduğunu ifade eden Kural, yazılı bir açıklama yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kadir-inanirin-miras-tartismasinda-sular-durulmuyor-yegeni-levent-inanirdan-julide-kurala-cagri--1109029345.html

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kadir i̇nanır, jülide kural, vasiyet