https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yedi-yillik-arastirma-parkinson-hastalarinda-egzersizin-beklenmedik-etkisi-1109808333.html

Yedi yıllık araştırma: Parkinson hastalarında egzersizin beklenmedik etkisi

Yedi yıllık araştırma: Parkinson hastalarında egzersizin beklenmedik etkisi

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, düzenli fiziksel aktivitenin Parkinson hastalarında hem hafıza ve düşünme becerilerindeki hem de hareket yeteneğindeki... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T18:15+0300

2026-10-23T18:15+0300

2026-10-23T18:15+0300

sağlik

parkinson

parkinson hastalığı

egzersiz

hareket

yürüyüş

spor

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ABD'deki Cincinnati Üniversitesi araştırmacıları, Parkinson hastalarının fiziksel aktivite düzeyleri ile hastalığın ilerleyişi arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada, daha hareketli bir yaşam süren hastaların hafıza ve hareket becerilerinde daha az gerileme yaşadığı belirlendi.Çalışmaya, hafif ve orta düzeyde Parkinson hastası 294 kişi katıldı. Ortalama 66 yaşındaki katılımcılar yedi yıla kadar takip edildi. Araştırmacılar, hastaların günlük fiziksel aktivitelerini ve zaman içindeki sağlık durumlarını karşılaştırdı.Daha fazla hareket edenlerde gerileme daha yavaşKatılımcılar, haftalık fiziksel aktivite sürelerine göre üç gruba ayrıldı: Dört saate kadar, dört ila sekiz saat ve sekiz saatten fazla hareket edenler.Araştırma sonucunda, haftada sekiz saatten fazla fiziksel aktivitede bulunan kişilerin hafıza ve düşünme becerilerinin, daha az hareket edenlere kıyasla çok daha yavaş gerilediği görüldü.Benzer bir sonuç hareket becerilerinde de ortaya çıktı. Daha aktif katılımcıların Parkinson'a bağlı hareket sorunlarında daha az kötüleşme yaşandığı belirlendi.Yürüyüş ve günlük ev işleri de değerlendirildiAraştırmacılar yalnızca spor faaliyetlerini değil, tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklete binme ve ev temizliği gibi günlük aktiviteleri de değerlendirdi.Çalışmada, fiziksel aktivitenin süresi ve yoğunluğu arttıkça hastalığın belirtilerindeki gerilemenin daha yavaş seyrettiği gözlemlendi.Ancak bilim insanları, araştırmanın egzersizin Parkinson hastalığının ilerlemesini doğrudan yavaşlattığını kanıtlamadığını vurguladı.

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parkinson, parkinson hastalığı, egzersiz, hareket, yürüyüş, spor