https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yedi-yillik-arastirma-parkinson-hastalarinda-egzersizin-beklenmedik-etkisi-1109808333.html
Yedi yıllık araştırma: Parkinson hastalarında egzersizin beklenmedik etkisi
Yedi yıllık araştırma: Parkinson hastalarında egzersizin beklenmedik etkisi
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, düzenli fiziksel aktivitenin Parkinson hastalarında hem hafıza ve düşünme becerilerindeki hem de hareket yeteneğindeki... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T18:15+0300
2026-10-23T18:15+0300
2026-10-23T18:15+0300
sağlik
parkinson
parkinson hastalığı
egzersiz
hareket
yürüyüş
spor
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ABD'deki Cincinnati Üniversitesi araştırmacıları, Parkinson hastalarının fiziksel aktivite düzeyleri ile hastalığın ilerleyişi arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada, daha hareketli bir yaşam süren hastaların hafıza ve hareket becerilerinde daha az gerileme yaşadığı belirlendi.Çalışmaya, hafif ve orta düzeyde Parkinson hastası 294 kişi katıldı. Ortalama 66 yaşındaki katılımcılar yedi yıla kadar takip edildi. Araştırmacılar, hastaların günlük fiziksel aktivitelerini ve zaman içindeki sağlık durumlarını karşılaştırdı.Daha fazla hareket edenlerde gerileme daha yavaşKatılımcılar, haftalık fiziksel aktivite sürelerine göre üç gruba ayrıldı: Dört saate kadar, dört ila sekiz saat ve sekiz saatten fazla hareket edenler.Araştırma sonucunda, haftada sekiz saatten fazla fiziksel aktivitede bulunan kişilerin hafıza ve düşünme becerilerinin, daha az hareket edenlere kıyasla çok daha yavaş gerilediği görüldü.Benzer bir sonuç hareket becerilerinde de ortaya çıktı. Daha aktif katılımcıların Parkinson'a bağlı hareket sorunlarında daha az kötüleşme yaşandığı belirlendi.Yürüyüş ve günlük ev işleri de değerlendirildiAraştırmacılar yalnızca spor faaliyetlerini değil, tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklete binme ve ev temizliği gibi günlük aktiviteleri de değerlendirdi.Çalışmada, fiziksel aktivitenin süresi ve yoğunluğu arttıkça hastalığın belirtilerindeki gerilemenin daha yavaş seyrettiği gözlemlendi.Ancak bilim insanları, araştırmanın egzersizin Parkinson hastalığının ilerlemesini doğrudan yavaşlattığını kanıtlamadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/saglik-bakanligindan-sigara-arastirmasi-sigaraya-baslama-yasi-ortalama-17-1109800918.html
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parkinson, parkinson hastalığı, egzersiz, hareket, yürüyüş, spor
parkinson, parkinson hastalığı, egzersiz, hareket, yürüyüş, spor
Yedi yıllık araştırma: Parkinson hastalarında egzersizin beklenmedik etkisi
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, düzenli fiziksel aktivitenin Parkinson hastalarında hem hafıza ve düşünme becerilerindeki hem de hareket yeteneğindeki gerilemenin daha yavaş ilerlemesiyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.
ABD'deki Cincinnati Üniversitesi araştırmacıları, Parkinson hastalarının fiziksel aktivite düzeyleri ile hastalığın ilerleyişi arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada, daha hareketli bir yaşam süren hastaların hafıza ve hareket becerilerinde daha az gerileme yaşadığı belirlendi.
Çalışmaya, hafif ve orta düzeyde Parkinson hastası 294 kişi katıldı. Ortalama 66 yaşındaki katılımcılar yedi yıla kadar takip edildi. Araştırmacılar, hastaların günlük fiziksel aktivitelerini ve zaman içindeki sağlık durumlarını karşılaştırdı.
Daha fazla hareket edenlerde gerileme daha yavaş
Katılımcılar, haftalık fiziksel aktivite sürelerine göre üç gruba ayrıldı: Dört saate kadar, dört ila sekiz saat ve sekiz saatten fazla hareket edenler.
Araştırma sonucunda, haftada sekiz saatten fazla fiziksel aktivitede bulunan kişilerin hafıza ve düşünme becerilerinin, daha az hareket edenlere kıyasla çok daha yavaş gerilediği görüldü.
Benzer bir sonuç hareket becerilerinde de ortaya çıktı. Daha aktif katılımcıların Parkinson'a bağlı hareket sorunlarında daha az kötüleşme yaşandığı belirlendi.
Yürüyüş ve günlük ev işleri de değerlendirildi
Araştırmacılar yalnızca spor faaliyetlerini değil, tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklete binme ve ev temizliği gibi günlük aktiviteleri de değerlendirdi.
Çalışmada, fiziksel aktivitenin süresi ve yoğunluğu arttıkça hastalığın belirtilerindeki gerilemenin daha yavaş seyrettiği gözlemlendi.
Ancak bilim insanları, araştırmanın egzersizin Parkinson hastalığının ilerlemesini doğrudan yavaşlattığını kanıtlamadığını vurguladı.