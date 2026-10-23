https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/saglik-bakanligindan-sigara-arastirmasi-sigaraya-baslama-yasi-ortalama-17-1109800918.html
Sağlık Bakanlığı'ndan sigara araştırması: Sigaraya başlama yaşı ortalama 17
Sağlık Bakanlığı'ndan sigara araştırması: Sigaraya başlama yaşı ortalama 17
Sputnik Türkiye
Sigara düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı Türkiye'de sigara kullanımı araştırdı. 13 ile 15 yaş arasındaki... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T14:26+0300
2026-10-23T14:26+0300
2026-10-23T14:26+0300
sağlik
sigara
sağlık bakanlığı
meclis
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Sigara düzenlemesi için Meclis'te çalışmalar sürerken, sağlık bakanlığı da Türkiye'de sigara kullanımını araştırdı.Sigaraya başlangıç yaşı kaç?Habertürk'ün haberine göre anket çalışmasında sigaraya başlangıç yaşının ortalama 17 olduğu tespit edildi. 13 ile 15 yaş arasındaki çocukların yüzde 73'ünün marketlerden sigara alabildiği belirlendi. Toplumun yüzde 90'ının sigara alımında dijital elektronik yaş doğrulamasını desteklediği belirtildi. Yüzde 92'sinin de 18 yaş altının tütün kullanılan alanlara girişinin yasaklanmasına destek verdiği kaydedildi.Veriler yeni sigara düzenlemesine ışık tuttu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre özellikle 18 yaş altının sigaraya ulaşımı engellenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/sigara-satisinda-qr-donemi-geliyor-elektronik-yas-dogrulama-sistemi-hayata-geciyor-1109496288.html
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sigara, sağlık bakanlığı, meclis
sigara, sağlık bakanlığı, meclis
Sağlık Bakanlığı'ndan sigara araştırması: Sigaraya başlama yaşı ortalama 17
Sigara düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı Türkiye'de sigara kullanımı araştırdı. 13 ile 15 yaş arasındaki öğrencilerin yüzde 73'ünün marketlerden sigara alabildiği tespit edildi. Peki, sigara düzenlemesinde neler olacak? Sigara satışında QR kod mu kullanılacak, kimlik ile satış devam mı edecek?
Sigara düzenlemesi için Meclis'te çalışmalar sürerken, sağlık bakanlığı da Türkiye'de sigara kullanımını araştırdı.
Sigaraya başlangıç yaşı kaç?
Habertürk'ün haberine göre anket çalışmasında sigaraya başlangıç yaşının ortalama 17 olduğu tespit edildi. 13 ile 15 yaş arasındaki çocukların yüzde 73'ünün marketlerden sigara alabildiği belirlendi. Toplumun yüzde 90'ının sigara alımında dijital elektronik yaş doğrulamasını desteklediği belirtildi. Yüzde 92'sinin de 18 yaş altının tütün kullanılan alanlara girişinin yasaklanmasına destek verdiği kaydedildi.
Veriler yeni sigara düzenlemesine ışık tuttu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre özellikle 18 yaş altının sigaraya ulaşımı engellenecek.