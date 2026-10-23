https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/saglik-bakanligindan-sigara-arastirmasi-sigaraya-baslama-yasi-ortalama-17-1109800918.html

Sağlık Bakanlığı'ndan sigara araştırması: Sigaraya başlama yaşı ortalama 17

Sağlık Bakanlığı'ndan sigara araştırması: Sigaraya başlama yaşı ortalama 17

Sputnik Türkiye

Sigara düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı Türkiye'de sigara kullanımı araştırdı. 13 ile 15 yaş arasındaki... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T14:26+0300

2026-10-23T14:26+0300

2026-10-23T14:26+0300

sağlik

sigara

sağlık bakanlığı

meclis

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Sigara düzenlemesi için Meclis'te çalışmalar sürerken, sağlık bakanlığı da Türkiye'de sigara kullanımını araştırdı.Sigaraya başlangıç yaşı kaç?Habertürk'ün haberine göre anket çalışmasında sigaraya başlangıç yaşının ortalama 17 olduğu tespit edildi. 13 ile 15 yaş arasındaki çocukların yüzde 73'ünün marketlerden sigara alabildiği belirlendi. Toplumun yüzde 90'ının sigara alımında dijital elektronik yaş doğrulamasını desteklediği belirtildi. Yüzde 92'sinin de 18 yaş altının tütün kullanılan alanlara girişinin yasaklanmasına destek verdiği kaydedildi.Veriler yeni sigara düzenlemesine ışık tuttu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre özellikle 18 yaş altının sigaraya ulaşımı engellenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/sigara-satisinda-qr-donemi-geliyor-elektronik-yas-dogrulama-sistemi-hayata-geciyor-1109496288.html

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sigara, sağlık bakanlığı, meclis