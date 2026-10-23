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Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti
Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti
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'Emanet Dolabı Bebekleri', 'Miso Çorbasında' eserleriyle tanınan Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında öldü. Japon basınında yazarın geçen hafta hayatını... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T11:26+0300
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Japon yazar Ryu Murakami, 74 yaşında hayatını kaybetti. The Japan Times'ın haberine göre, yazarın eserlerini yayımlayan Gentosha Yayınevi tarafından yapılan açıklamada, Murakami'nin geçen hafta yaşamını yitirdiği belirtildi.Açıklamada, cesur eserleriyle tanınan yazarın vefatından derin üzüntü duyulduğu ifade edilirken ailesinin özel bir cenaze töreni düzenlediği kaydedildi.Ryu Murakami kimdir?1952 yılında Japonya'da dünyaya gelen Ryu Murakami, çağdaş Japon edebiyatının tanınan yazarları arasında yer aldı. Üniversite yıllarında kaleme aldığı ve Türkçeye ‘Şeffaf Mavi’ adıyla çevrilen romanıyla edebiyat dünyasında dikkat çekti.Söz konusu eser, Murakami'ye Japon edebiyatının önemli ödüllerinden Akutagawa Edebiyat Ödülü'nü kazandırdı.Toplumsal meselelere ve insan davranışlarının karanlık yönlerine odaklanan anlatımıyla tanınan yazarın eserleri, farklı dillere çevrilerek uluslararası okur kitlesine ulaştı.Ryu Murakami'nin hangi eserleri Türkçeye çevrildi?Ryu Murakami'nin ‘Şeffaf Mavi’ romanının yanı sıra 'Yok yere', 'Gecenin Dibi', ‘Emanet Dolabı Bebekleri’ ve ‘Miso Çorbasında’ adlı eserleri de Türkçeye çevrildi. Yazar, bu eserlerinde ele aldığı konular ve kendine özgü anlatım tarzıyla tanındı.
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japonya, japan times, ryu murakami
japonya, japan times, ryu murakami

Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti

11:26 23.10.2026
© AP Photo / NAOKAZU OINUMARyu Murakami
Ryu Murakami - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AP Photo / NAOKAZU OINUMA
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'Emanet Dolabı Bebekleri', 'Miso Çorbasında' eserleriyle tanınan Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında öldü. Japon basınında yazarın geçen hafta hayatını kaybettiği, ailesinin kendisi için özel bir cenaze töreni düzenlediği aktarıldı.
Japon yazar Ryu Murakami, 74 yaşında hayatını kaybetti. The Japan Times'ın haberine göre, yazarın eserlerini yayımlayan Gentosha Yayınevi tarafından yapılan açıklamada, Murakami'nin geçen hafta yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, cesur eserleriyle tanınan yazarın vefatından derin üzüntü duyulduğu ifade edilirken ailesinin özel bir cenaze töreni düzenlediği kaydedildi.

Ryu Murakami kimdir?

1952 yılında Japonya'da dünyaya gelen Ryu Murakami, çağdaş Japon edebiyatının tanınan yazarları arasında yer aldı. Üniversite yıllarında kaleme aldığı ve Türkçeye ‘Şeffaf Mavi’ adıyla çevrilen romanıyla edebiyat dünyasında dikkat çekti.
Söz konusu eser, Murakami'ye Japon edebiyatının önemli ödüllerinden Akutagawa Edebiyat Ödülü'nü kazandırdı.
Toplumsal meselelere ve insan davranışlarının karanlık yönlerine odaklanan anlatımıyla tanınan yazarın eserleri, farklı dillere çevrilerek uluslararası okur kitlesine ulaştı.

Ryu Murakami'nin hangi eserleri Türkçeye çevrildi?

Ryu Murakami'nin ‘Şeffaf Mavi’ romanının yanı sıra 'Yok yere', 'Gecenin Dibi', ‘Emanet Dolabı Bebekleri’ ve ‘Miso Çorbasında’ adlı eserleri de Türkçeye çevrildi. Yazar, bu eserlerinde ele aldığı konular ve kendine özgü anlatım tarzıyla tanındı.
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