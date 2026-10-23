https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/ukrayna-ordusu-otobuse-saldirdi-bir-kisi-oldu-uc-kisi-yaralandi-1109815090.html

Ukrayna ordusu otobüse saldırdı: Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı

Ukrayna ordusu otobüse saldırdı: Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Bryansk Bölgesi Valisi Yegor Kovalçuk, Moskova–Novozıbkov seferini yapan yolcu otobüsüne Ukrayna güçlerince düzenlenen saldırıda bir kadının hayatını... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T23:38+0300

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moskova

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ukrayna silahlı kuvvetleri

bryansk

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Bryansk Bölgesi Valisi Yegor Kovalçuk, Maks platformundaki kanalından yaptığı açıklamada, Klintsı ilçesine bağlı Halturino yerleşimi yakınlarında bir yolcu otobüsünün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısına uğradığını belirtti.Kovalçuk, “Moskova–Novozıbkov güzergahında seyreden bir otobüse saldırı düzenlendi. Maalesef bir kadın hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Üç kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/musktan-ukrayna-aciklamasi-seckinler-zenginlesirken-halkin-cocuklari-cepheye-gonderiliyor-1109812583.html

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