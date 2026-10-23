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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/ukrayna-ordusu-otobuse-saldirdi-bir-kisi-oldu-uc-kisi-yaralandi-1109815090.html
Ukrayna ordusu otobüse saldırdı: Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı
Ukrayna ordusu otobüse saldırdı: Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Bryansk Bölgesi Valisi Yegor Kovalçuk, Moskova–Novozıbkov seferini yapan yolcu otobüsüne Ukrayna güçlerince düzenlenen saldırıda bir kadının hayatını... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T23:38+0300
2026-10-23T23:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
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moskova
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
bryansk
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Bryansk Bölgesi Valisi Yegor Kovalçuk, Maks platformundaki kanalından yaptığı açıklamada, Klintsı ilçesine bağlı Halturino yerleşimi yakınlarında bir yolcu otobüsünün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısına uğradığını belirtti.Kovalçuk, “Moskova–Novozıbkov güzergahında seyreden bir otobüse saldırı düzenlendi. Maalesef bir kadın hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Üç kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/musktan-ukrayna-aciklamasi-seckinler-zenginlesirken-halkin-cocuklari-cepheye-gonderiliyor-1109812583.html
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rusya, moskova, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, bryansk
rusya, moskova, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, bryansk

Ukrayna ordusu otobüse saldırdı: Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı

23:38 23.10.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans
Rusya'da ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya’nın Bryansk Bölgesi Valisi Yegor Kovalçuk, Moskova–Novozıbkov seferini yapan yolcu otobüsüne Ukrayna güçlerince düzenlenen saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini, üç kişinin yaralandığını bildirdi.
Bryansk Bölgesi Valisi Yegor Kovalçuk, Maks platformundaki kanalından yaptığı açıklamada, Klintsı ilçesine bağlı Halturino yerleşimi yakınlarında bir yolcu otobüsünün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısına uğradığını belirtti.
Kovalçuk, “Moskova–Novozıbkov güzergahında seyreden bir otobüse saldırı düzenlendi. Maalesef bir kadın hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Üç kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
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