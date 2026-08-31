https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/guzellik-merkezinde-gizli-kamera-skandali-buyuyor-15-bin-goruntu-incelendi-1108357616.html

Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı büyüyor: 15 bin görüntü incelendi

Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı büyüyor: 15 bin görüntü incelendi

Sputnik Türkiye

Bakırköy'deki bir güzellik merkezinin epilasyon odalarına gizli kamera yerleştirilerek mahrem görüntülerin Telegram'da satılması skandalında soruşturma... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T10:17+0300

2026-08-31T10:17+0300

2026-08-31T10:17+0300

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bakırköy

türkiye

epilasyon

gizli kamera

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Bakırköy'deki Fatma Özçalışkan'a ait güzellik merkezinde epilasyon odalarına yerleştirilen gizli kameralarla müşterilerin mahrem görüntülerinin kaydedilip Telegram'da satılması skandalında yürütülen soruşturma derinleşti.15 bin görüntü bulunduBakırköy'deki merkezde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, ana server görevi gören Telegram kanalına erişim sağlandı. Bu kanalda yapılan incelemelerde 15 bin görüntülük dev bir arşiv ortaya çıkarıldı.Sensör görünümlü kameraSabah'ta yer alan habere göre kamera ve alarm sistemlerini kuran şüpheli Emrah Selim Cansever, suçlamaları reddederek dışarıdan siber sızma olduğunu öne sürse de telefonundaki WhatsApp yazışmaları aksini gösterdi. Kayıtların, "PIR" hareket sensörü süsü verilmiş cihazlarla bizzat Cansever tarafından monte edildiği ortaya çıktı. Aylık gelirini 1 milyon TL olarak beyan eden Cansever tutuklandı.İşletme sahibi tutuklandıSosyal medyada 250 bin takipçisi bulunan işletmeci Fatma Özçalışkan ise kendisinin ve 17 yaşındaki kızının da görüntülerinin çekildiğini söyleyerek mağdur olduğunu iddia etti. Durumu fark edince sensörleri söküp emniyete teslim ettiğini belirten Özçalışkan, suçu Cansever'e attı. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, çelişkili ifadeler ve deliller doğrultusunda Özçalışkan'ın da tutuklanmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/bakirkoyde-guzellik-merkezinde-gizli-kamera-skandali-is-yeri-kapatildi-3-kisi-tutuklandi-1108351044.html

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