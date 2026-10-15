https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/turkiye-sigorta-genel-muduru-taha-cakmak-gorevinden-istifa-etti-1109584036.html
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak görevinden istifa etti
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak görevinden ayrıldı. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye Sigorta AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın 15 Ekim 2026 itibarıyla görevinden istifa ettiği bildirildi.Açıklamada, genel müdürlük görevine henüz yeni bir atama yapılmadığı, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.Taha Çakmak kimdir?Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Taha Çakmak, kariyeri boyunca finans ve bürokrasi alanlarında çeşitli görevlerde bulundu.Meslek hayatında yaklaşık 14 yıl Ziraat Bankası'nda çalışan Çakmak, 2019'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığı görevini üstlendi. Aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığına atanan Çakmak, 2019-2021 yıllarında bu görevde bulundu.Çakmak, 2021-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 3 Ağustos 2023'te Türkiye Sigorta Genel Müdürlüğüne atanan Çakmak, istifasına kadar bu görevini sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/fon-krizi-tbmmde-ekonomi-burokratlari-soru-yagmuruna-tutuldu-1109575796.html
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fon, fon soruşturması, türkiye sigorta birliği (tsb)
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak görevinden istifa etti
20:42 15.10.2026 (güncellendi: 21:00 15.10.2026)
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak görevinden ayrıldı.
Türkiye Sigorta AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın 15 Ekim 2026 itibarıyla görevinden istifa ettiği bildirildi.
Açıklamada, genel müdürlük görevine henüz yeni bir atama yapılmadığı, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Taha Çakmak, kariyeri boyunca finans ve bürokrasi alanlarında çeşitli görevlerde bulundu.
Meslek hayatında yaklaşık 14 yıl Ziraat Bankası'nda çalışan Çakmak, 2019'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığı görevini üstlendi. Aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığına atanan Çakmak, 2019-2021 yıllarında bu görevde bulundu.
Çakmak, 2021-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 3 Ağustos 2023'te Türkiye Sigorta Genel Müdürlüğüne atanan Çakmak, istifasına kadar bu görevini sürdürdü.