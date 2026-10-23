https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/tuik-beyin-gocu-verilerini-acikladi-en-cok-hangi-ulke-tercih-ediliyor-1109793021.html

TÜİK beyin göçü verilerini açıkladı: En çok hangi ülke tercih ediliyor?

TÜİK beyin göçü verilerini açıkladı: En çok hangi ülke tercih ediliyor?

Sputnik Türkiye

TÜİK verilerine göre yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025'te yüzde 2,2'ye yükseldi. En yüksek oran yüzde 4 ile İstanbul'da, eğitim alanlarında... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T11:54+0300

2026-10-23T11:54+0300

2026-10-23T11:54+0300

türki̇ye

beyin göçü

i̇stanbul

i̇zmir

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/14/1108123748_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_6997ba55e1ab409340e2da105d3770a0.jpg

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı kadınlarda yüzde 1,8, erkeklerde yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde yüzde 2,2 olan oran, erkek mezunlarda kadın mezunlara kıyasla daha yüksek kaydedildi.Beyin göçünün en yüksek olduğu il İstanbul2025 yılında yükseköğretim beyin göçü oranının en yüksek olduğu il yüzde 4 ile İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara, Eskişehir ve Yalova takip etti.Beyin göçü oranının en düşük olduğu il ise yüzde 0,2 ile Siirt olarak belirlendi. Siirt'in ardından Hakkari, Kilis, Van ve Bitlis geldi.Erkek mezunlarda beyin göçünün en yüksek olduğu illerKadın mezunlarda beyin göçünün en yüksek olduğu illerBöylece İstanbul, hem kadın hem erkek yükseköğretim mezunlarında beyin göçü oranının en yüksek olduğu il olarak öne çıktı.Vakıf üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı yüzde 4,4 olduÜniversite türüne göre beyin göçü verileri, devlet ve vakıf üniversiteleri arasında farklılık olduğunu gösterdi.Devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2024'te yüzde 1,7 iken 2025'te yüzde 1,9'a yükseldi.Vakıf üniversitesi mezunlarında ise aynı dönemde oran yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı.Vakıf üniversitelerinde burs durumuna göre 2025 yılı beyin göçü oranları şöyle gerçekleşti:Vakıf üniversitesi mezunları arasında en yüksek beyin göçü oranı tam burslu eğitim alanlarda görüldü.En yüksek beyin göçü bilişim ve iletişim teknolojilerindeEğitim ve öğretim alanlarına göre en yüksek beyin göçü oranı yüzde 7 ile bilişim ve iletişim teknolojilerinde kaydedildi.Bu alanı şu eğitim alanları izledi:Bilişim ve iletişim teknolojileri, hem kadın hem erkek mezunlarda en yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim alanı oldu. Bu alandaki oran erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda yüzde 5,1 olarak belirlendi.En düşük beyin göçü oranına sahip eğitim alanı ise erkeklerde yüzde 0,8 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik, kadınlarda yüzde 0,7 ile eğitim olarak kayıtlara geçti.En çok hangi bölümün mezunları yurt dışına gidiyor?Lisans programlarına göre beyin göçü oranlarında ilk sırayı moleküler biyoloji ve genetik aldı.2025 yılında en yüksek beyin göçü oranına sahip beş lisans programı şöyle sıralandı:Moleküler biyoloji ve genetik, yüzde 13,1'lik oranla beyin göçünün en yüksek olduğu lisans programı olarak kaydedildi.Fransızca eğitim alan mezunlarda beyin göçü oranı yüzde 10,5Öğrenim diline göre beyin göçü istatistiklerinde en yüksek oran, Fransızca eğitim alan mezunlarda görüldü.TÜİK verilerine göre oranlar şöyle:Fransızca eğitim alan mezunları, beyin göçü oranında sırasıyla Almanca, İngilizce ve Rusça eğitim alan mezunlar takip etti.Mezunların en çok tercih ettiği ülke Almanya olduYükseköğretim mezunlarının yurt dışına göçte en çok tercih ettiği ülke yüzde 22 ile Almanya oldu.Almanya'nın ardından ABD, Birleşik Krallık, Hollanda ve Kanada geldi.Mezunların göç ettiği ülkelerin dağılımı şöyle gerçekleşti:Almanya'ya göç eden mezunlar arasında bilgisayar mühendisliği ilk sıradaGöç edilen ülkelere göre lisans programları incelendiğinde, farklı ülkelerde farklı bölümlerin öne çıktığı görüldü.Almanya'ya göç eden mezunlar arasında en büyük paya sahip lisans programı bilgisayar mühendisliği oldu. Aynı bölüm, Birleşik Krallık ve Hollanda'ya göç eden mezunlar arasında da ilk sırada yer aldı.ABD'ye göç eden mezunlarda elektrik-elektronik mühendisliği, Kanada'ya göç edenlerde ise işletme en büyük paya sahip lisans programları olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/istanbul-icin-saat-verildi-akom-uyardi-yeni-yagisli-hava-dalgasi-geliyor-1109790028.html

türki̇ye

i̇stanbul

i̇zmir

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyin göçü, i̇stanbul, i̇zmir, ankara